IPL 2026: इयान बेल बने दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच

2025 में DC प्लेऑफ़ में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई थी। लीग चरण में सिर्फ़ एक अंक से पीछे रहकर उनकी टीम पांचवें स्थान पर रही थी। वह प्रमुख कोच हेमंग बदानी, सहायक कोच मैथ्यू मॉट और टीम मेंटॉर केविन पीटरसन के साथ काम करेंगे। इस कोचिंग ग्रुप में डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट वेणुगोपाल राव और गेंदबाज़ी कोच मुनाफ़ पटेल भी शामिल हैं।

इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 ODI और आठ T20I खेलने वाले बेल इस भूमिका में भरपूर अंतरराष्ट्रीय अनुभव लेकर आते हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सफल रहे, जहां उन्होंने 22 शतक और 46 अर्धशतक के साथ 7727 रन बनाए। खेल से संन्यास लेने के बाद वह इंग्लैंड की जूनियर टीमों के साथ कोचिंग भूमिकाओं में जुड़े रहे, जिनमें कई आयु-वर्ग की टीमें भी शामिल हैं। इसके बाद अब वह IPL सेटअप में भी आ रहे हैं।