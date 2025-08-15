एशिया कप में अर्शदीप और प्रसिद्ध के अलावा कौन संभालेगा तेज़ गेंदबाज़ी की कमान?

एशिया कप 2025 में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। एशिया कप का यह संस्करण T20I फ़ॉर्मैट में होने जा रहा है क्योंकि अगले साल T20 विश्व कप भी प्रस्तावित है। ऐसे में कई तरह के सवाल सभी के ज़ेहन में चल रहे हैं कि भारतीय दल में कौन-कौन होगा? सलामी बल्लेबाज़ कौन होंगे, तेज़ गेंदबाज़ों में किसको-किसको जगह मिलेगी, स्पिनर्स कौन-कौन रहने वाले हैं, ऑलराउंडर्स कौन होंगे और विकेटकीपर कितने रहेंगे और कौन कौन? लिहाज़ा इसी कड़ी में आज हम तेज़ गेंदबाज़ों की बात करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा फ़ॉर्म, टीम संयोजन और आंकड़ों के हिसाब से किसका खेलना तय है तो किसे मिल सकता है वापसी का मौक़ा।

अर्शदीप सिंह ने जबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है, वह भारत के सर्वश्रेष्ठ T20I गेंदबाज़ बनकर उभरे हैं। 63 T20I मैचों में उनके नाम 18.30 की बेहतरीन औसत से 99 विकेट हैं और एशिया कप के दौरान वह अपने विकेटों का शतक पूरा करना चाहेंगे। इस साल के IPL में भी उन्होंने 17 मैचों में 21 विकेट झटके और अपनी टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को फ़ाइनल तक ले गए। पिछले साल के T20I विश्व कप के आठ मैचों में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर उन्होंने भारत की ख़िताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी और अगले साल के विश्व कप में भी वह अपनी इस भूमिका को बरक़रार रखना चाहेंगे। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट डेब्यू ना कर पाने वाले इस एकमात्र तेज़ गेंदबाज़ का एशिया कप में चयन लगभग तय है। अब देखना होगा कि उनका जोड़ीदार कौन होगा?

यूं तो भारतीय चयनकर्ताओं ने अब तक प्रसिद्ध कृष्णा को सीमित ओवर क्रिकेट से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में तरजीह दी है, लेकिन IPL 2025 में 15 पारियों में सर्वाधिक 25 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया है कि मौक़ा मिलने पर वह क्रिकेट के सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में भी कमाल कर सकते हैं। प्रसिद्ध ने अब तक सिर्फ़ पांच T20I मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 15 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से आठ विकेट दर्ज हैं। हालांकि उनकी इकॉनमी 11 की रही है, जिसमें वह ज़रूर से सुधार करना चाहेंगे। इस साल के IPL में उन्होंने अपनी इकॉनमी को 8.25 के क़रीब लाया था, जो दिखाता है कि वह बेहतर हो रहे हैं।

जनवरी में भारत के पिछले T20I सीरीज़ का हिस्सा रहे हर्षित राणा ने IPL 2025 में 15 विकेट लिए थे। वह नई गेंद के साथ-साथ बीच के और अंतिम ओवरों में भी गेंदबाज़ी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निचले क्रम में अपना बल्ला भी चला सकते हैं। मुख्य कोच गौतम गंभीर की वह ख़ास पसंद हैं और इस साल की शुरूआत में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब उन्होंने पुणे में डेब्यू किया था, तब उन्होंने तीन विकेट भी झटके थे। अर्शदीप और प्रसिद्ध के साथ हर्षित की भी जगह क़रीब-क़रीब पक्की मानी जा रही है।

आप इसे मोहम्मद शमी की वापसी भी कह सकते हैं, लेकिन हक़ीकत यह है कि शमी, भारत के पिछले T20I सीरीज़ का हिस्सा थे, जो घर में ही इग्लैंड के ख़िलाफ़ जनवरी में खेला गया था। 2023 वनडे विश्व कप की चोट के बाद वास्तव में यह उनकी वापसी थी और उन्होंने पांच मैचों की सीरीज़ में दो मैच खेलते हुए तीन विकेट लिए थे। इसमें भी तीन विकेट उन्होंने एक ही पारी में लिए थे। अगर शमी का चयन एशिया कप के लिए होता है, तो इससे यह भी पता लग जाएगा कि वह भारतीय टीम प्रबंधन की विश्व कप योजनाओं का हिस्सा हैं या नहीं।

एशिया कप में भारत को शायद ही दो से अधिक विशुद्ध तेज़ गेंदबाज़ों की ज़रूरत अपने एकादश में पड़े। इसलिए यह भी संभव है कि मोहम्मद सिराज को इसके लिए आराम दिया जाए। वह इंग्लैंड दौरे पर सभी पांच टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र तेज़ गेंदबाज़ थे और उन्होंने सीरीज़ में कुल 185.3 ओवर गेंदबाज़ी की। हालांकि सिराज कभी भी आराम के पक्ष में नहीं रहे हैं। जब उन्हें इस साल चैंपियंस ट्रॉफ़ी की टीम में जगह नहीं मिली थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी निराशा जताई थी। उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला सीमित ओवर अंतर्राष्ट्रीय मैच (T20I और वनडे दोनों) पिछले साल जुलाई-अगस्त में श्रीलंका दौरे पर खेला था और सफल इंग्लैंड दौरे के बाद वह निश्चित रूप से अपनी वापसी चाहेंगे।