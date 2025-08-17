मैच (16)
ख़बरें

बाबर और रिज़वान को नहीं मिली एशिया कप दल में जगह

UAE में होने वाली ट्राई सीरीज़ और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान दल का ऐलान

ESPNcricinfo स्टाफ़
17-Aug-2025 • 4 hrs ago
Babar Azam and Mohammad Rizwan added 63 off 62 balls for the second wicket, Canada vs Pakistan, T20 World Cup 2024, New York, June 11, 2024

बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान अब T20I प्लान का हिस्सा नहीं  •  AFP/Getty Images

बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20I दल में शामिल नहीं किया गया है।
सलमान आग़ा के कंधों पर 17 सदस्यीय दल की ज़िम्मेदारी होगी, जो UAE में होने वाले एशिया कप और ट्राई सीरीज़ में दल का नेतृत्व करेंगे।
बाबर ने आखिरी बार पाकिस्तान का T20I में दिसंबर 2024 में प्रतिनिधित्व किया था। 2025 पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में उन्होंने पेशावर ज़लमी के लिए सात मैच खेला था जिसमें 56*, 53* और 94 का स्कोर शामिल है। हाल ही में वह वेस्टइंडीज़ में हुई वनडे सीरीज़ दल का भी हिस्सा थे जिसमें उन्होंने 47, 0 और 9 रन बनाए थे।
बाबर की ही तरह रिज़वान भी पाकिस्तान के T20I दल से बाहर चल रहे हैं, उन्हें भी वेस्टइंडीज़ और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुई T20I सीरीज़ से बाहर रखा गया था। हालांकि रिज़वान अभी भी वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ हुई वनडे सीरीज़ में टीम के कप्तान थे। जहां उन्होंने पहले मैच में 53 रन बनाए थे लेकिन उसके बाद 16 और 0 का ही स्कोर किया था।
पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने कहा कि बाबर के सामने अपने T20 खेल को बेहतर बनाने की चुनौती थी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि किसी खिलाड़ी को तीन मैचों में उसके फ़ॉर्म के आधार पर चुनौती देना वाक़ई मुश्किल है। बाबर ने पहले वनडे में अच्छा खेला, लेकिन अगले दो मैचों में नहीं खेल पाए। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को स्पिन का सामना करने और अपने स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है। इन चीजों पर वह वाक़ई कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन इस समय, हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साहिबज़ादा फ़रहान ने छह मैच खेले हैं और तीन बार प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता है। बाबर जैसे खिलाड़ी के पास BBL में खेलने और T20 में इन क्षेत्रों में सुधार दिखाने का मौक़ा है। वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"
शाहीन अफ़रीदी, जो हाल ही में T20 क्रिकेट में चयनकर्ताओं की नज़र से दूर रहे हैं, त्रिकोणीय श्रृंखला और एशिया कप के लिए अपनी जगह बरक़रार रखेंगे, हालांकि नसीम शाह एक बार फिर टीम से बाहर हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स के तेज़ गेंदबाज़ सलमान मिर्ज़ा, जिन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में आठ विकेट लिए थे, वह दल में शामिल हैं।
मेज़बान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में त्रिकोणीय श्रृंखला T20 एशिया कप के लिए अभ्यास के रूप में काम करेगी, जो 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट का T20 संस्करण कभी नहीं जीता है; वे 2022 में आख़िरी बार खेले गए फ़ाइनल में पहुंचे थे।

UAE ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के लिए पाकिस्तान दल

सलमान आग़ा (कप्तान), अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ़, फ़ख़र ज़मान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, ख़ुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम, साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफ़रीदी, सूफ़ियान मूक़ीम
