कीड़ों से प्रभावित हुआ भारत-पाकिस्तान मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला जा रहा महिला विश्व कप का मैच 15 मिनट के लिए रुका रहा, क्योंकि मैदान पर कीड़ों के झुंड को हटाने के लिए फ़्यूमिगेशन किया गया। इससे पहले भी खेल एक बार रुका था, जब इससे हल्के तरीकों से कीड़ों को हटाने की कोशिश की गई थी।

हालांकि फ़्यूमिगेशन का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहा। माना जा रहा है कि ये कीड़े, पंख वाले दीमक थे, जो स्टेडियम की फ़्लडलाइट्स की तरफ आकर्षित होकर फिर से मैदान पर वापस लौट आए। खेल दोबारा शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही कीड़े फिर से आने लगे और खेल में देरी करते रहे। पाकिस्तान की ऑफ़ स्पिनर रमीन शमीम को 38वें ओवर में आंख से कीड़ा निकलवाना पड़ा।

कीड़े भारत की पारी के लगभग 20वें ओवर के आसपास नज़र आने लगे, जब सूरज ढल रहा था। भारत के बल्लेबाज़ों और पाकिस्तान के गेंदबाज़ों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ी। नाशरा संधू को ख़ास तौर पर इस झुंड से दिक्कत हुई। पारी के 28वें ओवर में पांच गेंदों के बाद संधू और कप्तान फ़ातिमा सना ने बग स्प्रे मंगवाया और उसे गेंदबाज़ी क्रीज़ और अपने कपड़ों पर लगाया।

कीड़ों की वजह से जब पहली बार खेल रुका, तो उसी दौरान ड्रिंक्स ब्रेक भी जल्दी ले लिया गया, लेकिन कीड़े मैदान के बीच में ही उड़ते रहे।