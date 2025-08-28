दलीप ट्रॉफ़ी: गिल, जुरेल और ईश्वरण नहीं खेल पाए पहला मुक़ाबला, शमी की वापसी

गिल ने कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज़, तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने पांच मैचों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाते हुए कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है।

वहीं ईस्ट ज़ोन की टीम को भी झटका लगा है, उनके कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन बुख़ार के कारण बाहर हो गए हैं। ऑलराउंडर रियान पराग दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में ईस्ट ज़ोन की कप्तानी कर रहे हैं।