ख़बरें

दलीप ट्रॉफ़ी: गिल, जुरेल और ईश्वरण नहीं खेल पाए पहला मुक़ाबला, शमी की वापसी

गिल की ग़ैरमौजूदगी में अंकित कर रहे हैं नॉर्थ ज़ोन की कमान, पराग पर ईस्ट ज़ोन की कमान

आशीष पंत
28-Aug-2025 • 1 hr ago
Shubman Gill looked in fluent touch from the get-go, England vs India, 5th Test, first day, The Oval, July 31, 2025

शुभमन गिल को नॉर्थ ज़ोन का कप्तान बनाया गया था  •  Getty Images

शुभमन गिल ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ भारतीय घरेलू क्रिकेट के पहले दलीप ट्रॉफी मुकाबले में नहीं खेल पाए हैं, गिल की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी। गुरुवार को BCCI के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में दलीप ट्रॉफ़ी के क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबलों की शुरुआत हो गई है।
गिल को नॉर्थ ज़ोन की टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वह पहला मुक़ाबला नहीं खेल पाए। गिल को कौन सी बीमारी हुई है, इसकी जानकारी ने BCCI ने अब तक आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि वह 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले फ़िट हो जाएंगे। दलीप ट्रॉफ़ी के पहले मुक़ाबले में उनकी अनुपस्थिति में हरियाणा के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ अंकित कुमार नॉर्थ ज़ोन की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि सर्विसेज़ के बल्लेबाज़ शुभम रोहिल्ला ने गिल की जगह टीम में जगह बनाई है।
गिल ने कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज़, तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने पांच मैचों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाते हुए कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है।
गिल के अलावा, नॉर्थ ज़ोन की टीम में एशिया कप जाने वाले दो और सदस्य हैं: हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, जो इस मैच के दौरान एक्शन में रहेंगे। उधर ईस्ट ज़ोन की टीम में भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं।
वहीं ईस्ट ज़ोन की टीम को भी झटका लगा है, उनके कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन बुख़ार के कारण बाहर हो गए हैं। ऑलराउंडर रियान पराग दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में ईस्ट ज़ोन की कप्तानी कर रहे हैं।
तो वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट ज़ोन के खिलाफ क्वार्टर फ़ाइनल में सेंट्रल ज़ोन का कप्तान बनाया गया था, वह भी चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। जुरेल की जगह अब रजत पाटीदार टीम की कमान संभाल रहे हैं। ख़लील अहमद, दीपक चाहर और कुलदीप यादव, नॉर्थ ईस्ट के ख़िलाफ़ सेंट्रल ज़ोन हिस्सा हैं।
दोनों सेमीफ़ाइनल मैच BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस मैदान पर सितंबर से खेले जाएंगे, जबकि फ़ाइनल मैच 11 सितंबर से उसी मैदान पर खेला जाएगा।
Shubman GillAnkit KumarShubham RohillaDhruv JurelCentral Zone vs NE ZoneNorth Zone vs East ZoneDuleep Trophy

आशीष पंत ESPNcricinfo में सब-एडिटर हैं।

