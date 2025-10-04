गिल : कोई शिकायत नहीं है, हमारे लिए यह लगभग एक पूर्ण मुक़ाबला था

भारत की जीत के बाद गिल ने होस्ट ब्रॉडकास्टर से कहा, "हमारे टीम के तीन बल्लेबाज़ों ने शतक लगाया। दोनों पारियों में हमने बेहतरीन फ़ील्डिंग की। इसी कारण से हमें इस मैच से कोई नाराज़गी या शिकायत नहीं है। यह हमारे लिए लगभग एक पूर्ण मुक़ाबला था। मैं लगातर छह टॉस हारा हूं लेकिन जब तक हम मैच जीत रहे हैं तब तक यह हमारे लिए मायने नहीं रखता। मैं इस जीत से काफ़ी ख़ुश हूं।"

गिल ने कहा, "जब आपके पास इतने बेहतरीन स्पिनर हैं तो उन्हें रोटेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अधिक विकल्प न होने से बेहतर स्थिति यह है कि आपके पास काफ़ी विकल्प हों। हालांकि यह एक चुनौती है और यही भारत में खेलने का मज़ा है। हमेशा कोई न कोई प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध रहता है।"

गिल अपने कप्तानी के कार्यकाल की बेहतरीन शुरुआत का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ ड्रॉ कराने के बाद भारत ने घरेलू टेस्ट सीज़न की शुरुआत जीत से की है।

गिल ने कहा, "मैंने जो कुछ सीखा है उनमें से एक या दो चीज़ को चिन्हित करना मुश्किल काम है लेकिन जिस तरह से पिछले दो वर्षों में हमने एक टीम के तौर पर प्रदर्शन किया है और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकले हैं, वह देखकर मैं काफ़ी ख़ुश हूं। हम अभी भी सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि हम जितना सीखते जाएंगे उतना ही हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता चला जाएगा।"

69 रन देकर चार विकेट हासिल करने और नाबाद शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए जाडेजा ने कहा कि ऑफ़ सीज़न के दौरान बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में जाकर अपनी फ़िटनेस पर काम करना उनके काम आया।

जाडेजा ने कहा, "मैं कुछ समय पहले तक नंबर आठ या नंबर नौ पर बल्लेबाज़ी कर रहा था लेकिन अब मुझे मेरा नंबर मिल गया है... नंबर छह। उस पोज़ीशन पर मैं अब आराम से बल्लेबाज़ी कर सकता हूं और अपनी पारी बुन सकता हूं। मुझे अब हड़बड़ी में गैरज़रूरी शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है।"

जाडेजा अहमदाबाद की लाल मिट्टी वाली पिच पर भी खेलने के लिए काफ़ी उत्सुक थे जिस पर स्पिनर्स को टर्न और उछाल मिलने की काफ़ी संभावना थी।

जाडेजा ने कहा, "लाल मिट्टी वाली पिच पर खेलना मज़ेदार रहता है क्योंकि बतौर स्पिनर आपको यहां पर टर्न और बाउंस मिलता है। एक स्पिनर के तौर पर आप यही चाहते हैं। मैं इसका लुत्फ़ उठा रहा था और जैसे ही मुझे पता चला कि लाल मिट्टी वाली पिच पर खेलने को मिलेगा तो वैसे ही मैंने सोचा कि बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों के लिए ही यह अच्छा है। जब विकेट सपाट है तो आप रन बना सकते हैं, जब गेंद टर्न करेगी तो आपको गेंदबाज़ी में मदद मिलेगी।"