मैच (9)
महिला विश्व कप (1)
IND v WI (1)
One-Day Cup (3)
Asia & EAP Qualifier (1)
Canada Super 60 (3)
ख़बरें

दिल्ली टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर वेस्टइंडीज़ क्रिकेट का भाग्य बदलना चाहते हैं चेज़

वेस्टइंडीज़ के कप्तान ने कहा कि वेस्टइंडीज़ क्रिकेट को बदलाव की ज़रूरत है और यह बदलाव इस मैच से भी शुरू हो सकती है

Daya Sagar
दया सागर
09-Oct-2025 • 2 hrs ago
Captain Roston Chase and Alick Athanaze celebrate a wicket, India vs West Indies, 1st Test, Ahmedabad, 1st day, October 2, 2025

Roston Chase लाना चाहते हैं बदलाव  •  Associated Press

दिल्ली टेस्ट से पहले वेस्टइंडीज़ के कप्तान रॉस्टन चेज़ ने साफ किया है कि उनकी टीम भले ही मुश्किल दौर से गुज़र रही हो, लेकिन बदलाव की शुरुआत अभी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में टीम इवेंट में टीम के खिलाड़ियों और पूर्व सीनियर खिलाड़ियों (ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन और विवियन रिचर्ड्स) से बातचीत हुई और सभी ने भरोसा बनाए रखने की सलाह दी। यह इवेंट दिल्ली में टेस्ट मैच से दो दिन पहले हुआ था।
चेज़ ने कहा, "हम फ़िलहाल नीचे हैं, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। यह बदलाव खिलाड़ियों की सोच और आत्मविश्वास से शुरू होगा। यही बातचीत हमारी टीम इवेंट में भी हुई। मुझे लगता है कि इस बदलाव की शुरूआत यहीं से हो सकती है। फ़िलहाल मेरा फ़ोकस खिलाड़ियों को पॉज़िटिव क्रिकेट के लिए मोटिवेट करना और वर्तमान परिस्थितियों को बदलना है।"
चेज़ ने माना कि कंसिस्टेंट प्रदर्शन करने में खिलाड़ियों को दिक़्क़त हो रही है, जिसकी वजह क्वालिटी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कमी और आत्मविश्वास में गिरावट है। उनके मुताबिक, जितना ज़्यादा समय खिलाड़ी अच्छे गेंदबाज़ों के सामने बिताएंगे, उतना ही दबाव झेलना और कमज़ोरियों को सुधारना सीखेंगे।
अपनी ख़ुद की फ़ॉर्म पर बात करते हुए चेज़ ने कहा कि वह बहुत ही सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "पहले मैच में मुझे लगा कि मैं अच्छी लय में था। सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में मैं रन बना रहा हूं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट अलग है। इसमें धैर्य और अनुशासन चाहिए। इसमें आपको 100 नहीं, शायद 200 गेंदें भी खेलनी पड़ सकती हैं।"
कैरेबियन कप्तान ने यह भी साफ़ किया कि टीम का आत्मविश्वास टूटा नहीं है और उन्हें बस एक बड़ी पारी की ज़रूरत है। "जैसे ही कोई बल्लेबाज़ 50 या शतक लगाएगा, पूरी टीम का भरोसा बढ़ेगा। हमें भारतीय गेंदबाज़ों पर दबाव डालना होगा।"
चेज़ के मुताबिक, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अहम है वर्तमान पर ध्यान रखना। उन्होंने कहा, "हर गेंद को उसके मेरिट के आधार पर खेलो। पिछली गेंद या अगले ओवर के बारे में सोचने से गड़बड़ होती है। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ़ टिकने का खेल नहीं है, इसमें सकारात्मक रहकर रन बनाने होते हैं।"
लाल गेंद की क्रिकेट पर ज़ोर देते हुए चेज़ ने कहा, "यह नींव है। जो खिलाड़ी टेस्ट में अच्छा है, वह आसानी से वनडे और T20I खेल सकता है, लेकिन इसका उल्टा होना मुश्किल है। असली दिग्गजों ने अपना नाम टेस्ट क्रिकेट से बनाया है।"
फ़्रैंचाइज़ी लीग और नेशनल ड्यूटी के सवाल पर चेज़ ने दो टूक कहा, "मेरे लिए वेस्टइंडीज़ का प्रतिनिधित्व करना हमेशा सपना रहा है। मेरे पास भी फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट का मौक़ा है और समय मिलने पर मैं खेलता भी हूं। लेकिन मैंने उसे छोड़कर देश के लिए खेलना चुना। कप्तानी मेरे समर्पण को दिखाती है। मैं हमेशा मरून जर्सी के लिए अपना सब कुछ देना चाहता हूं।"
दिल्ली टेस्ट की पिच पर चेज़ ने कहा कि विकेट बहुत संतुलित दिख रही है, जहां पर दोनों टीमों के लिए बराबरी का कुछ ना कुछ होगा।
Roston ChaseIndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of India

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback