नवंबर के अंत में हो सकती है WPL 2026 के लिए बड़ी नीलामी
दो टीमें बड़ी नीलामी के पक्ष में जबकि MI, RCB और DC नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो
WPL के अगले सीज़न के लिए बड़ी नीलामी नवंबर के अंत तक हो सकती है। ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार BCCI ने इस बारे में टीमों को अनौपचारिक रूप सूचित कर दिया है। हालांकि टीमों को अन्य जानकारियों का इंतज़ार है, मसलन- कितने खिलाड़ियों का रिटेंशन हो सकता है, बड़ी नीलामी में पर्स कितना होगा, रिटेंशन स्लैब्स क्या होंगे और कितने राइट-टू-मैच (RTM) कार्ड्स मिलेंगे।
ये फ़ैसले WPL कमेटी करेगी, लेकिन उनकी मीटिंग की तारीख़ अभी तय नहीं है। WPL 2026 का शेड्यूल आना भी अभी बाक़ी है। हालांकि BCCI ने पहले कहा था कि यह टूर्नामेंट जनवरी-फ़रवरी में होगा।
माना जा रहा है कि पिछले बार और 2024 की विजेता मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स (DC) (2023 और 2025 की फ़ाइनलिस्ट) बड़ी नीलामी के पक्ष में नहीं हैं। तीनों टीमों का मानना है कि उन्होंने तीन साल में मेहनत से अपनी टीमें बनाई हैं और अब उसे तोड़ना नुक़सानदेह हो सकता है।
लेकिन बाकी दो टीमेंगुजरात जायंट्स (GG) और यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) बड़ी नीलामी चाहती हैं। दोनों कभी फ़ाइनल में नहीं पहुंची हैं और अपनी टीमें पूरी तरह बदलकर फिर से बनाना चाहती हैं।
एक WPL अधिकारी ने कहा कि वे सभी टीमों की चिंता समझते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में पांचों टीमें मजबूत रहनी चाहिए, नहीं तो इससे WPL ब्रांड को नुक़सान होगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि RCB जैसी फ़्रैंचाइज़ी ने IPL में दिखाया है कि वह खिलाड़ियों से अलग भी अपना ब्रांड बना सकती है।
अधिकारी ने यह भी बताया कि WPL यह सुनिश्चित करेगी कि टीमें अपना कोर बनाए रख सकें। कुछ टीमें 6-7 खिलाड़ियों को रिटेन करने के पक्ष में हैं, लेकिन WPL शायद 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का फ़ैसला ले सकती है।
IPL 2025 की बड़ी नीलामी में टीमों को रिटेंशन और RTM मिलाकर कुल 6 खिलाड़ियों को रखने की अनुमति थी। इनमें अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी (भारतीय/विदेशी) और अधिकतम 2 अनकैप्ड भारतीय हो सकते थे। RTM का मतलब है कि अगर किसी खिलाड़ी पर बोली ख़त्म हो जाए, तो उनकी पुरानी टीम सबसे ऊंची बोली मैच करके उसे वापस ख़रीद सकती है। WPL नीलामी में RTM का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है।
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं