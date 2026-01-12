Hundred teams lock in early picks for 2026
January 16 deadline approaches to finalise retentions and direct signings ahead of inaugural auctions in March
As the January 16 deadline approaches for Hundred teams to finalise their retentions ahead of the inaugural auctions in March, the eight men's and women's outfits are scrambling to lock in their picks. Teams can pre-sign a maximum of four players. Of those, at least one must be a retention from last year's squad; at most two can be overseas players; and at most two can have held a central contract in either 2024-25 or 2025-26. The Hundred will run from July 21 to August 16.
Birmingham Phoenix
Men: Jacob Bethell (retained), Rehan Ahmed (signed from Trent Rockets)
Women: Ellyse Perry (retained, overseas), Alice Capsey (pre-signed from Oval Invicibles), Lauren Filer (signed from Manchester Originals)
Head coaches: Shane Bond (men), Ali Maiden (women)
London Spirit
Men: Liam Livingstone (pre-signed from Birmingham Phoenix), Jamie Overton (retained)
Women:
Head coaches: Andy Flower (men), Jon Lewis (women)
Manchester Super Giants
Men: Jos Buttler (retained), Noor Ahmad (retained), Heinrich Klaasen (retained), Liam Dawson (pre-signed from London Spirit) Women:
Head coaches:
Manchester Super Giants are set to retain Jos Buttler, Noor Ahmad and Heinrich Klaasen from their 2025 squad, with Tom Moody taking charge in his new global role as director of cricket and Justin Langer in line to replace Simon Katich as head coach.
MI London
Men: Sam Curran (retained), Will Jacks (retained)
Women: Danni Wyatt-Hodge (pre-signed from Southern Brave)
Head coaches:
Southern Brave
Men: Jofra Archer (retained)
Women: Lauren Bell (retained)
Head coaches:
Sunrisers Leeds
Men: Harry Brook (Retained), Brydon Carse (retained), Mitch Marsh (pre-signed, overseas), Nathan Ellis (pre-signed, overseas)
Women: Kate Cross (retained), Annabel Sutherland (retained), Phoebe Litchfield (retained)
Head coaches: Daniel Vettori (men), Adi Birrell (women)
Trent Rockets
Men: Ben Duckett (pre-signed from Birmingham Phoenix), Tim David (pre-signed, overseas)
Women: Nat Sciver-Brunt (retained), Sophia Dunkley (pre-signed from Welsh Fire)
Head coaches: Peter Moores (men), Chris Read (women)
Welsh Fire
Men: Phil Salt (pre-signed from Manchester Originals)
Women:
Head coaches: Mike Hussey (men), Michael Klinger (women)
