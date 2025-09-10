नए चेहरों के साथ दलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं साउथ और सेंट्रल ज़ोन

बड़ी तस्वीर: फ़ाइनल में बड़े नाम ग़ायब

फ़ाइनल BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के ग्राउंड ए पर खेला जाएगा, जहां साउथ ज़ोन पहले खेल चुका है। जबकि सेंट्रल ज़ोन ने केवल ग्राउंड बी पर मैच खेले हैं। दोनों टीमों ने अपने-अपने सेमीफ़ाइनल पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीते थे। दलीप ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होगा।

इस सीज़न की दलीप ट्रॉफ़ी में रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट 106.34 रहा है • PTI

नज़र में: रजत पाटीदार और मोहम्मद अज़हरुद्दीन

125, 66 और 77 के स्कोर के साथ रजत पाटीदार शानदार फ़ॉर्म में हैं। वह रन चार्ट में तीसरे स्थान पर हैं और उनका 106.34 का स्ट्राइक रेट उन सभी बल्लेबाज़ों में सबसे ज़्यादा है जिन्होंने छह से ज़्यादा गेंदें खेली हैं। उनकी कप्तानी भी प्रभावित कर रही है, लेकिन फ़ाइनल में गेंदबाज़ों की कमी के कारण उनकी परीक्षा होगी।

टीम न्यूज़: सेंट्रल की नई गेंदबाज़ी

साउथ ज़ोन तनमय के साथ शेख़ रशीद को ओपनिंग पर भेज सकता है, जबकि स्मरण मिडिल ऑर्डर में उतर सकते हैं। सलमान निज़ार सेमीफ़ाइनल में चोटिल हो गए थे। अगर वह फ़िट नहीं हुए तो सिद्धार्थ को टीम में शामिल किया जा सकता है।

साउथ ज़ोन (संभावित): 1 शेख़ रशीद, 2 तनमय अग्रवाल, 3 मोहित काले, 4 आर स्मरण, 5 रिकी भुई (उप-कप्तान), 6 सी आंद्रे सिद्धार्थ/सलमान निज़ार, 7 मोहम्मद अज़हरुद्दीन (कप्तान, विकेटकीपर), 8 तनय त्यागराजन, 9 गुरजपनीत सिंह, 10 वासुकी कौशिक, 11 एम डी निदीश

इस सीज़न की दलीप ट्रॉफ़ी में दीपक चाहर ने 58 की औसत से सिर्फ़ दो विकेट लिए हैं • PTI

सेंट्रल ज़ोन द्वारा अपनी बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव करने की संभावना नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग पूरी नई गेंदबाज़ी इकाई उतारनी होगी। चाहर के बने रहने की संभावना है, लेकिन कार्तिकेय, कुलदीप और आदित्य ठाकरे टीम में आ सकते हैं।

सेंट्रल ज़ोन (संभावित): 1 आयुष पांडे, 2 दानिश मालेवार, 3 शुभम शर्मा, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 यश राठौर, 6 उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), 7 आदित्य ठाकरे, 8 सारांश जैन, 9 दीपक चाहर, 10 कुमार कार्तिकेय, 11 कुलदीप सेन

पिच और हालात: रनों की भरमार

ग्राउंड ए की सतह बल्लेबाज़ी के लिए बेहतरीन रही है। यहां अब तक खेले गए दोनों दलीप ट्रॉफ़ी मैच चौथी पारी तक नहीं पहुंचे। सिर्फ़ 45 विकेट गिरे। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पांच दिनों के फ़ाइनल में बादल और बारिश की संभावना है।

किसने क्या कहा?