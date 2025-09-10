मैच (15)
फ़ाइनल, BCCI CEG ग्राउंड, September 11 - 15, 2025, दलीप ट्रॉफ़ी
प्रीव्यू

नए चेहरों के साथ दलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं साउथ और सेंट्रल ज़ोन

देवदत्त पड़िक्कल और एन जगदीशन जैसे चेहरे फ़ाइनल में खेलते नज़र नहीं आएंगे

आशीष पंत
10-Sep-2025 • 57 mins ago
Gurjapneet Singh was among the wickets for South Zone, South Zone vs North Zone, Duleep Trophy semi-final, 3rd day, Bengaluru, September 6, 2025

गुरजपनीत सिंह की अगुवाई में सेमीफ़ाइनल में काफ़ी प्रभावी रहे थे साउथ ज़ोन के गेंदबाज़  •  PTI

बड़ी तस्वीर: फ़ाइनल में बड़े नाम ग़ायब

कई बड़े खिलाड़ी या तो एशिया कप में खेल रहे हैं या इंडिया-ए की ऑस्ट्रेलिया-ए के ख़िलाफ़ रेड-बॉल सीरीज़ की तैयारी में हैं। ऐसे में दलीप ट्रॉफ़ी 2025-26 का फ़ाइनल बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में कुछ शांत माहौल में होने की उम्मीद है। साउथ ज़ोन और सेंट्रल ज़ोन दोनों ने सेमीफ़ाइनल के बाद अपनी टीमों में बदलाव किए हैं।
सेंट्रल ज़ोन ने चार बदलाव किए हैं। विदर्भ के तेज़ गेंदबाज़ नचिकेत भुते, मध्य प्रदेश के कुमार कार्तिकेय और कुलदीप सेन के अलावा राजस्थान के बाएं हाथ के स्पिनर कुकना अजय सिंह को टीम में शामिल किया गया है। यह खिलाड़ी यश ठाकुर, हर्ष दुबे, खलील अहमद और मानव सुथार की जगह आए हैं, जो लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया-ए के ख़िलाफ़ चार-दिवसीय मैचों के लिए रवाना हो गए हैं।
वहीं साउथ ज़ोन ने कर्नाटक के आर स्मरण और तमिलनाडु के सी आंद्रे सिद्धार्थ को देवदत्त पडिक्कल और एन जगदीशन की जगह शामिल किया है।
सेंट्रल ज़ोन की बल्लेबाज़ी मज़बूत नज़र आ रही है। टूर्नामेंट के चार सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में से तीन उनके हैं। दानिश मालेवार (294), रजत पाटीदार (268) और शुभम शर्मा (252)। लेकिन गेंदबाज़ी काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि उनके चार प्रमुख गेंदबाज़ फ़ाइनल से बाहर हैं।
ऑफ़ स्पिनर सारांश जैन, जिन्होंने वेस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में 205 रन देकर आठ विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ़ द मैच बने थे, पर ज़िम्मेदारी होगी कि वे अपने फ़ॉर्म को बरकरार रखें। सेंट्रल ज़ोन को दीपक चाहर से भी उम्मीद होगी कि वह विकेटों के बीच वापसी करें। चाहर ने अभी तक दलीप ट्रॉफ़ी में तीन पारियों में सिर्फ़ दो विकेट लिए हैं और उनका औसत 58 का रहा है। नई गेंद से उन्हें स्विंग भी नहीं मिली है।
साउथ ज़ोन की बल्लेबाज़ी अनुभवहीन है और वे तनमय अग्रवाल, रिकी भुई और कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन पर रन बनाने के लिए निर्भर रहेंगे। गेंदबाज़ी इकाई, जिसमें गुरजपनीत सिंह की अगुवाई है, नॉर्थ ज़ोन के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में प्रभावी रही थी और वे उसी फ़ॉर्म को जारी रखना चाहेंगे।
फ़ाइनल BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के ग्राउंड ए पर खेला जाएगा, जहां साउथ ज़ोन पहले खेल चुका है। जबकि सेंट्रल ज़ोन ने केवल ग्राउंड बी पर मैच खेले हैं। दोनों टीमों ने अपने-अपने सेमीफ़ाइनल पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीते थे। दलीप ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होगा।

नज़र में: रजत पाटीदार और मोहम्मद अज़हरुद्दीन

125, 66 और 77 के स्कोर के साथ रजत पाटीदार शानदार फ़ॉर्म में हैं। वह रन चार्ट में तीसरे स्थान पर हैं और उनका 106.34 का स्ट्राइक रेट उन सभी बल्लेबाज़ों में सबसे ज़्यादा है जिन्होंने छह से ज़्यादा गेंदें खेली हैं। उनकी कप्तानी भी प्रभावित कर रही है, लेकिन फ़ाइनल में गेंदबाज़ों की कमी के कारण उनकी परीक्षा होगी।
साउथ ज़ोन के कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन सेमीफ़ाइनल में अच्छे बल्लेबाज़ी पिच का फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। वह फ़ाइनल में इसकी भरपाई करना चाहेंगे। अज़हरुद्दीन, जो जगदीशन की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग भी करेंगे, का रणजी ट्रॉफ़ी 2024-25 बेहतरीन रहा था, जिसमें उन्होंने 70.55 की औसत से 635 रन बनाए थे। उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी से पहले केरल क्रिकेट लीग में भी 253 रन बनाए थे।

टीम न्यूज़: सेंट्रल की नई गेंदबाज़ी

साउथ ज़ोन तनमय के साथ शेख़ रशीद को ओपनिंग पर भेज सकता है, जबकि स्मरण मिडिल ऑर्डर में उतर सकते हैं। सलमान निज़ार सेमीफ़ाइनल में चोटिल हो गए थे। अगर वह फ़िट नहीं हुए तो सिद्धार्थ को टीम में शामिल किया जा सकता है।
साउथ ज़ोन (संभावित): 1 शेख़ रशीद, 2 तनमय अग्रवाल, 3 मोहित काले, 4 आर स्मरण, 5 रिकी भुई (उप-कप्तान), 6 सी आंद्रे सिद्धार्थ/सलमान निज़ार, 7 मोहम्मद अज़हरुद्दीन (कप्तान, विकेटकीपर), 8 तनय त्यागराजन, 9 गुरजपनीत सिंह, 10 वासुकी कौशिक, 11 एम डी निदीश
सेंट्रल ज़ोन द्वारा अपनी बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव करने की संभावना नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग पूरी नई गेंदबाज़ी इकाई उतारनी होगी। चाहर के बने रहने की संभावना है, लेकिन कार्तिकेय, कुलदीप और आदित्य ठाकरे टीम में आ सकते हैं।
सेंट्रल ज़ोन (संभावित): 1 आयुष पांडे, 2 दानिश मालेवार, 3 शुभम शर्मा, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 यश राठौर, 6 उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), 7 आदित्य ठाकरे, 8 सारांश जैन, 9 दीपक चाहर, 10 कुमार कार्तिकेय, 11 कुलदीप सेन

पिच और हालात: रनों की भरमार

ग्राउंड ए की सतह बल्लेबाज़ी के लिए बेहतरीन रही है। यहां अब तक खेले गए दोनों दलीप ट्रॉफ़ी मैच चौथी पारी तक नहीं पहुंचे। सिर्फ़ 45 विकेट गिरे। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पांच दिनों के फ़ाइनल में बादल और बारिश की संभावना है।

किसने क्या कहा?

"तेज़ गेंदबाज़ों के लिए कुछ न कुछ था, ख़ासकर जब वे सीम पर हिट कर रहे थे। गेंद इधर-उधर मूव हो रही थी। लेकिन हमें उस एक गेंद का इंतज़ार करने के लिए धैर्य रखना होगा। हमें पता है कि यह फ़्लैट विकेट है, लेकिन यह भी पता है कि बीच-बीच में कुछ होगा।
साउथ ज़ोन के कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन बेंगलुरु की पिच पर
आशीष पंत ESPNcricinfo में सब-एडिटर हैं

