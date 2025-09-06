क्या अपने पहले एशिया कप में कमाल दिखा पाएगा ओमान?
ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह पर टीम की बल्लेबाज़ी की ज़िम्मेदारी होगी
ओमान एशिया कप तक कैसे पहुंचा?
ओमान ने एशिया कप में ACC पुरुष प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश पाया जो कि पिछले साल अप्रैल में खेला गया था।
चार मैचों में चार जीत के साथ ओमान ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था और इसके बाद उन्होंने सेमीफ़ाइनल में हॉन्ग कॉन्ग को हराया। हालांकि फ़ाइनल में UAE ने ओमान को हरा दिया लेकिन दोनों ही टीमों ने एशिया कप में जगह सुनिश्चित कर ली और इसके साथ ही तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ़ में जीत हासिल कर हॉन्ग कॉन्ग को भी एशिया कप में प्रवेश मिल गया।
ओमान पहली बार एशिया कप में हिस्सा लेगा।
हालिया परिणाम
पिछले साल T20 विश्व कप के बाद ओमान ने दुनिया भर में कई यात्राएं की हैं जहां उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया, हालांकि यह प्रदर्शन जीत में तब्दील नहीं हो पाया।
उनके प्रमुख खिलाड़ियों के बोर्ड के साथ वित्तीय विवाद में पड़ने के चलते ओमान के प्रदर्शन पर असर पड़ा है।
ओमान ने पिछले साल नवंबर में T20 सीरीज़ में नीदरलैंड्स की मेज़बानी की थी लेकिन उन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2024 में गल्फ़ T20I चैंपियनशिप खेला, बहरीन और कतर के ख़िलाफ़ उन्हें जीत मिली लेकिन वह फ़ाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए। सबसे हालिया उन्होंने फ़रवरी में T20I सीरीज़ के लिए USA की मेज़बानी की थी लेकिन उन्हें 3-0 से हार का सामना करना पड़ा।
प्रमुख खिलाड़ी
वित्तीय विवाद अब सुलझ चुका है। लेकिन पिछले साल विश्व कप दल की तुलना में ओमान एक पूरे बदले हुए दल के साथ एशिया कप खेलेगा। हालांकि इस दल में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हुई है। एशिया कप दल में चार खिलाड़ी अनकैप्ड हैं।
अनुभवी सलामी बल्लेबाज़ और कप्तान जतिंदर सिंह पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 125 मुक़ाबलों में 3103 रन बनाए हैं। शीर्ष क्रम में उनकी शुरुआत पर बहुत हद तक ओमान का प्रदर्शन निर्भर करेगा।
गेंदबाज़ों में ओमान के लिए शकील अहमद के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। बाएं हाथ के स्पिनर ने सितंबर 2023 में T20I डेब्यू किया था और अब तक इस प्रारूप में वह कुल 34 मुक़ाबले खेल चुके हैं। गेंद पर उनका नियंत्रण उनका सबसे मज़बूत पक्ष है और अब तक उन्होंने केवल 6.67 की इकॉनमी से ही रन दिए हैं।
20 वर्षीय आर्यन बिष्ट को देखना दिलचस्प होगा, वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज़ हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाज़ी भी कर सकते हैं। उन्होंने अब तक दो वनडे ही खेले हैं और उन्होंने अब तक T20I में डेब्यू नहीं किया है, हालांकि जूनियर स्तर पर उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 2022 अंडर-19 विश्व कप क्वालीफ़ायर एसिया डिविज़न 2 में वह दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे और इसके साथ ही उन्होंने पांच मुक़ाबलों में सात विकेट चटकाए थे।
ओमान का सामना किन टीमों से होगा?
ओमान ग्रुप ए में है। उनका अभियान 12 सितंबर को शुरू होगा जब वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुबई में खेलेंगे। इसके बाद वह अपने अगले दो मुक़ाबलों के लिए अबू धाबी जाएंगे जहां 15 सितंबर को उनका सामना UAE और 19 सितंबर को भारत से होगा।
ओमान का दल
जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्मद मिर्ज़ा, विनायक शुक्ला, सुफ़यान युसूफ़, आशीष ओडेडरा, आमिर क़लीम, मोहम्मद नदीम, सुफ़यान महमूद, आर्यन बिष्ट, करन सोनावले, ज़िकरिया इस्लाम, हसनैन शाह, फ़ैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम ख़ान, शक़ील अहमद, समय श्रीवास्तव