क्या अपने पहले एशिया कप में कमाल दिखा पाएगा ओमान?

ओमान एशिया कप तक कैसे पहुंचा?

ओमान पहली बार एशिया कप में हिस्सा लेगा।

हालिया परिणाम

पिछले साल T20 विश्व कप के बाद ओमान ने दुनिया भर में कई यात्राएं की हैं जहां उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया, हालांकि यह प्रदर्शन जीत में तब्दील नहीं हो पाया।

ओमान ने पिछले साल नवंबर में T20 सीरीज़ में नीदरलैंड्स की मेज़बानी की थी लेकिन उन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2024 में गल्फ़ T20I चैंपियनशिप खेला, बहरीन और कतर के ख़िलाफ़ उन्हें जीत मिली लेकिन वह फ़ाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए। सबसे हालिया उन्होंने फ़रवरी में T20I सीरीज़ के लिए USA की मेज़बानी की थी लेकिन उन्हें 3-0 से हार का सामना करना पड़ा।

प्रमुख खिलाड़ी

जतिंदर सिंह पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 125 मुक़ाबलों में 3103 रन बनाए हैं। शीर्ष क्रम में उनकी शुरुआत पर बहुत हद तक ओमान का प्रदर्शन निर्भर करेगा। अनुभवी सलामी बल्लेबाज़ और कप्तान

शकील अहमद के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। बाएं हाथ के स्पिनर ने सितंबर 2023 में T20I डेब्यू किया था और अब तक इस प्रारूप में वह कुल 34 मुक़ाबले खेल चुके हैं। गेंद पर उनका नियंत्रण उनका सबसे मज़बूत पक्ष है और अब तक उन्होंने केवल 6.67 की इकॉनमी से ही रन दिए हैं। गेंदबाज़ों में ओमान के लिए

आर्यन बिष्ट को देखना दिलचस्प होगा, वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज़ हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाज़ी भी कर सकते हैं। उन्होंने अब तक दो वनडे ही खेले हैं और उन्होंने अब तक T20I में डेब्यू नहीं किया है, हालांकि जूनियर स्तर पर उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 2022 अंडर-19 विश्व कप क्वालीफ़ायर एसिया डिविज़न 2 में वह दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे और इसके साथ ही उन्होंने पांच मुक़ाबलों में सात विकेट चटकाए थे। 20 वर्षीय

ओमान का सामना किन टीमों से होगा?

ओमान ग्रुप ए में है। उनका अभियान 12 सितंबर को शुरू होगा जब वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुबई में खेलेंगे। इसके बाद वह अपने अगले दो मुक़ाबलों के लिए अबू धाबी जाएंगे जहां 15 सितंबर को उनका सामना UAE और 19 सितंबर को भारत से होगा।

ओमान का दल