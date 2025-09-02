वनडे विश्व कप और टेस्ट पर फ़ोकस रखने के लिए स्टार्क का T20I से संन्यास

35 वर्षीय स्टार्क ने 65 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और यूएई में 2021 T20 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आखिरी बार कैरेबियन में 2024 विश्व कप में इस प्रारूप में खेला था। उनके 79 T20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वर्तमान में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे स्थान पर रखते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देकर 4 विकेट लेना है जो उन्होंने 2022 में वेस्टइंडीज़ के ख़‍िलाफ़ किया था।

स्टार्क ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर T20 मैच के हर मिनट का आनंद लिया है, ख़ासकर 2021 विश्व कप में, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम जीते, बल्कि इसलिए भी कि हम एक अविश्वसनीय ग्रुप में थे और उस दौरान जो मज़ा आया वह शानदार था।"

2026 के मध्य से ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में एक व्यस्त दौर का सामना करना पड़ेगा जिसमें बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ घरेलू सीरीज़, साउथ अफ़्रीका का दौरा, न्यूज़ीलैंड के ख़‍िलाफ़ चार मैचों की सीरीज़, जनवरी 2027 में भारत में पांच टेस्ट मैच, एमसीजी में इंग्लैंड के ख़‍िलाफ़ एकमात्र 150वीं वर्षगांठ मैच और फिर 2027 के मध्य में विदेशी धरती पर ऐशेज़ सीरीज़ शामिल है।

साउथ अफ़्रीका, ज़‍िम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाला वनडे विश्व कप अक्‍तूबर और नवंबर 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया गत विजेता होगा।

स्टार्क ने कहा, "भारत के टेस्ट दौरे, ऐशेज़ और 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताज़ा, फ़‍िट और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीक़ा है।" उन्होंने आगे कहा, "इससे गेंदबाज़ी टीम को टी20 विश्व कप से पहले के मैचों की तैयारी का भी समय मिल जाएगा।"

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, "मिच को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने टी20 करियर पर अविश्वसनीय रूप से गर्व होना चाहिए। वह 2021 विश्व कप विजेता टीम का एक अभिन्न सदस्य था और अपने सभी क्रिकेट की तरह, अपनी विकेट लेने की क्षमता के साथ खेल को खोलने का एक शानदार कौशल रखता था।"

"हम सही समय पर उनके टी20 करियर को स्वीकार करेंगे और उसका जश्न मनाएंगे, लेकिन खु़शी की बात यह है कि वह यथासंभव लंबे समय तक टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

स्टार्क की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ऑस्ट्रेलिया ने अक्‍तूबरा की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड के ख़‍िलाफ़ तीन मैचों की सीरीज़ के लिए अपनी नवीनतम टी20 टीम की घोषणा कर दी है। कैमरन ग्रीन बाहर रहेंगे ताकि वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए शेफ़ील्ड शील्ड के शुरुआती दौर में खेल सकें, जिससे उनकी गेंदबाज़ी में वापसी हो सकती है।

नेथन एलिस अपने और पत्नी कोनी के पहले बच्चे के जन्म के समय भी टीम से बाहर रहेंगे। मैट शॉर्ट, जो हाल ही में वेस्टइंडीज़ और साउथ अफ़्रीका के ख़‍िलाफ़ दोनों सीरीज़ में साइड इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, उनकी वापसी हुई है और मिचेल ओवेन भी वापस आए हैं। मार्कस स्टॉयनिस पिछली दो सीरीज़ में न चुने जाने और द हंड्रेड में खेलने के बाद टीम में वापस आ गए हैं।

न्‍यूज़ीलैंड के ख़‍िलाफ़ ऑस्‍ट्रेलियाई टीम