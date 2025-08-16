ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच सिम्पसन का निधन

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का शनिवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक प्रभावशाली व्यक्ति सिम्पसन ने अपने देश के लिए 62 टेस्ट खेले और टीम के पहले पूर्णकालिक कोच के रूप में, एलन बॉर्डर और मार्क टेलर के कप्तानी कार्यकाल के दौरान 1980 और 1990 के दशक के अंत में टीम को उभरने में मदद की।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बेयर्ड ने कहा, 'बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक थे और यह उन सभी के लिए दुखद दिन है, जिन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा है या जिन्होंने उनके कोचिंग कार्यकाल के दौरान उनसे कुछ सीखा है।'

1957 में साउथ अफ़्रीका के ख़‍िलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सिम्पसन ने इस प्रारूप में 46.81 की औसत से 4869 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 27 अर्धशतक शामिल थे। एक ऑलराउंडर के रूप में डेब्यू करने वाले सिम्पसन 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक विश्वसनीय सलामी बल्लेबाज़ के रूप में उभरे। 1964 में एक साल में उन्होंने 1381 रन बनाए, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इसमें मैनचेस्टर में इंग्लैंड के ख़ि‍लाफ़ उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 311 रन भी शामिल था।

अगले दो वर्षों में, उन्होंने कई शतक लगाए और इनमें दोहरे शतक भी शामिल हैं। सिम्पसन एक उपयोगी लेग स्पिनर भी थे। उन्होंने टेस्ट में 71 विकेट लिए थे और एक बेहद विश्वसनीय स्लिप फ़ील्डर भी थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन, 97 रन देकर आठ विकेट भारत के ख़‍िलाफ़ उनके आखिरी टेस्ट मैच में आया था।