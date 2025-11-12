ईडन गार्डेन्स की परिस्थितियां भारत और साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों को दे सकती हैं धार

भारतीय परिस्थिति में टेस्ट मैच खेले जाने से पहले क्यूरेटर से यह नहीं पूछा जाता कि पिच में टर्न मिलेगी या नहीं बल्कि अमूमन सवाल यह होता है कि पिच कब से स्पिन करना शुरू करेगी क्योंकि भारत में अधिकांश पिचों पर स्पिन को मदद मिलना तय होता है।

शहर के मौसम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पिच में तीसरे दिन या उसके बाद स्पिन को मदद मिलना शुरू हो सकता है। यह एक क्लासिकल ईडन गार्डेन्स की पिच हो सकती है जहां पहली पारी में बड़े स्कोर बनते हैं, जिसका मतलब है कि न सिर्फ़ स्पिनरों बल्कि तेज़ गेंदबाज़ों को भी यहां मेहनत करनी पड़ सकती है।

"लेकिन निश्चित तौर पर शुरुआती दिनों में हम सफलता के लिए अपने तेज़ गेंदबाज़ों पर निर्भर होंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छे टेस्ट विकेट से आप यही उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पिच पर आगे चलकर स्पिन के लिए काफ़ी मदद होगी।"

साउथ अफ़्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में हर कोई स्पिन की बात करता है लेकिन दोनों दलों के पास विश्व स्तरीय तेज़ गेंदबाज़ हैं। और अग़र इतिहास देखा जाए तो ईडन गार्डेन्स पर हमेशा तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मदद होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों की ओर से तेज़ गेंदबाज़ इस मुक़ाबले में अपना असर छोड़ेंगे।"

"निश्चित तौर पर इस एक टेस्ट मैच में कई भिड़ंत होंगी। आप (जसप्रीत) बुमराह, (कगिसो) रबाडा, (मोहम्मद) सिराज की बात कर रहे हैं और फिर स्पिनर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक रोचक मुक़ाबला होगा।"

इस बार साउथ अफ़्रीका की टीम अलग नज़र आ रही है, स्पिन और तेज़ गेंदबाज़ी दोनों ही विभाग में गहराई नज़र आ रही है। रबाडा, केशव महाराज और साइमन हार्मर तीनों ही पिछले भारतीय दौरों के अनुभव के साथ मैदान में उतरेंगे।