आंकड़े: 1958 के बाद वेस्टइंडीज़ की टेस्ट बल्लेबाज़ी औसत सबसे निचले स्तर पर

दूसरे दिन के अपने स्कोर पर ही रात में पारी घोषित करने के बाद भारत ने दूसरी पारी में वेस्टइंडीज़ को 45.1 ओवरों में ही समेट दिया और केवल ढाई दिन में अहमदाबाद टेस्ट ख़त्म कर दिया। यह एकतरफ़ा मुक़ाबला भारत की घरेलू सरज़मीं पर बादशाहत और वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाज़ी की कमजोरी को पूरी तरह उजागर करता है। आइए पहले टेस्ट के अहम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं।

पारी और 140 रन - अहमदाबाद टेस्ट में भारत की यह बड़ी जीत वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ उसकी - अहमदाबाद टेस्ट में भारत की यह बड़ी जीत वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ उसकी तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने 2023 में डॉमिनिका में पारी और 141 रन से, जबकि 2018 में राजकोट में पारी और 272 रन से वेस्टइंडीज़ को हराया था।

भारत ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू ज़मीन पर खेले गए पिछले पांच टेस्ट में चार बार पारी से जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबले में 10 विकेट से (हैदराबाद, 2018) जीत दर्ज की थी।

4 - बार - बार रवींद्र जाडेजा ने एक ही टेस्ट में शतक लगाने के साथ चार विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने साथी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और महान गारफील्ड सोबर्स की बराबरी कर ली है। इस मामले में उनसे आगे केवल इयान बॉथम हैं, जिन्होंने पांच बार यह कारनामा किया है।

10 - शतक - शतक केएल राहुल ने बतौर ओपनर भारत के लिए टेस्ट में लगाए हैं। उन्होंने गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम नौ-नौ टेस्ट शतक थे। राहुल अब केवल मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर से पीछे हैं।

केएल राहुल ने हालिया समय में काफ़ी निरंतरता दिखाई है • ESPNcricinfo Ltd

यह राहुल का घरेलू मैदान पर दूसरा टेस्ट शतक था। पहला शतक उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में 199 रन बनाकर लगाया था। इन दोनों के बीच 3212 दिनों का इंतज़ार रहा। किसी भारतीय बल्लेबाज़ के लिए दो घरेलू शतकों के बीच यह सबसे लंबा समय है। इससे पहले मोहिंदर अमरनाथ को 1979 से 1986 के बीच 2885 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा था।

89.2 - वेस्टइंडीज़ ने भारत के ख़िलाफ़ किसी टेस्ट में दोनों पारियों में मिलाकर अब तक सबसे कम 89.2 ओवर बल्लेबाज़ी की है। उन्होंने पहली पारी में 44.1 और दूसरी में 45.1 ओवर खेले।

इससे पहले उनका सबसे खराब प्रदर्शन 2018 में राजकोट टेस्ट में आया था, जब वे दोनों पारियों में मिलाकर 98.5 ओवर ही टिक पाए थे।

इस साल वेस्टइंडीज़ ने अब तक 12 बार टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज़ी की है, जिनमें से आठ बार वे 50 ओवर भी नहीं टिक पाए हैं।

इस साल टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ का बल्लेबाज़ी औसत सिर्फ़ 15.60 रहा है जो 12 फुल मेंबर देशों में सबसे कम है। इस सूची में ज़िम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है, जिसका औसत भी 20.87 है।