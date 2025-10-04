मैच (10)
फ़ीचर्स

आंकड़े: 1958 के बाद वेस्टइंडीज़ की टेस्ट बल्लेबाज़ी औसत सबसे निचले स्तर पर

रवींद्र जाडेजा ने एक ही पारी में शतक और चार विकेट लेने का कारनामा चौथी बार किया जो टेस्ट इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सर्वाधिक रिकॉर्ड है।

शुभम अग्रवाल
04-Oct-2025 • 4 hrs ago
Justin Greaves and Khary Pierre put on a battling stand, India vs West Indies, 1st Test, Ahmedabad, 1st day, October 2, 2025

वेस्टइंडीज़ की टेस्ट बल्लेबाज़ी में लगातार हो रही गिरावट  •  Associated Press

दूसरे दिन के अपने स्कोर पर ही रात में पारी घोषित करने के बाद भारत ने दूसरी पारी में वेस्टइंडीज़ को 45.1 ओवरों में ही समेट दिया और केवल ढाई दिन में अहमदाबाद टेस्ट ख़त्म कर दिया। यह एकतरफ़ा मुक़ाबला भारत की घरेलू सरज़मीं पर बादशाहत और वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाज़ी की कमजोरी को पूरी तरह उजागर करता है। आइए पहले टेस्ट के अहम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं।
पारी और 140 रन - अहमदाबाद टेस्ट में भारत की यह बड़ी जीत वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ उसकी तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने 2023 में डॉमिनिका में पारी और 141 रन से, जबकि 2018 में राजकोट में पारी और 272 रन से वेस्टइंडीज़ को हराया था।
भारत ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू ज़मीन पर खेले गए पिछले पांच टेस्ट में चार बार पारी से जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबले में 10 विकेट से (हैदराबाद, 2018) जीत दर्ज की थी।
4 - बार रवींद्र जाडेजा ने एक ही टेस्ट में शतक लगाने के साथ चार विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने साथी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और महान गारफील्ड सोबर्स की बराबरी कर ली है। इस मामले में उनसे आगे केवल इयान बॉथम हैं, जिन्होंने पांच बार यह कारनामा किया है।
पहली पारी में जाडेजा को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने नाबाद 104 रन बनाए और दूसरी पारी में 54 रन देकर चार विकेट झटके। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें टेस्ट करियर का 11वां प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड मिला। उन्होंने राहुल द्रविड़ की बराबरी की, जबकि इस सूची में अब केवल सचिन तेंदुलकर (14) उनसे आगे हैं।
10 - शतक केएल राहुल ने बतौर ओपनर भारत के लिए टेस्ट में लगाए हैं। उन्होंने गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम नौ-नौ टेस्ट शतक थे। राहुल अब केवल मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर से पीछे हैं।
यह राहुल का घरेलू मैदान पर दूसरा टेस्ट शतक था। पहला शतक उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में 199 रन बनाकर लगाया था। इन दोनों के बीच 3212 दिनों का इंतज़ार रहा। किसी भारतीय बल्लेबाज़ के लिए दो घरेलू शतकों के बीच यह सबसे लंबा समय है। इससे पहले मोहिंदर अमरनाथ को 1979 से 1986 के बीच 2885 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा था।
1,746 गेंदों में जसप्रीत बुमराह ने भारत में अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे किए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले 30 गेंदबाज़ों में वह सबसे तेज़ हैं। उन्होंने मोहम्मद शमी (2267 गेंदें) और हरभजन सिंह (2272 गेंदें) को 500 से अधिक गेंदों के अंतर से पीछे छोड़ा। इस तरह बुमराह इस सूची में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट (35.8) और औसत (17.32) वाले गेंदबाज़ हैं।
89.2 - वेस्टइंडीज़ ने भारत के ख़िलाफ़ किसी टेस्ट में दोनों पारियों में मिलाकर अब तक सबसे कम 89.2 ओवर बल्लेबाज़ी की है। उन्होंने पहली पारी में 44.1 और दूसरी में 45.1 ओवर खेले।
इससे पहले उनका सबसे खराब प्रदर्शन 2018 में राजकोट टेस्ट में आया था, जब वे दोनों पारियों में मिलाकर 98.5 ओवर ही टिक पाए थे।
इस साल वेस्टइंडीज़ ने अब तक 12 बार टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज़ी की है, जिनमें से आठ बार वे 50 ओवर भी नहीं टिक पाए हैं।
308 - दोनों पारियों में वेस्टइंडीज़ का कुल स्कोर, जो भारत के ख़िलाफ़ उनकी दूसरी सबसे कम रनों की संख्या है, जिसमें वे हारे हैं।
इस साल टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ का बल्लेबाज़ी औसत सिर्फ़ 15.60 रहा है जो 12 फुल मेंबर देशों में सबसे कम है। इस सूची में ज़िम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है, जिसका औसत भी 20.87 है।
टेस्ट इतिहास में केवल न्यूज़ीलैंड (1958) का साल ऐसा रहा जब किसी टीम का औसत (12.65) इससे भी कम था, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम पांच टेस्ट खेले थे। नतीजतन, वेस्टइंडीज़ इस साल आठ बार 300 रन से पहले ही ऑलआउट हो चुकी है। यह किसी भी टेस्ट टीम के लिए एक साल में सबसे ज़्यादा बार है।
Ravindra JadejaKL RahulJasprit BumrahIndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of India

Shubham Agarwal is a senior stats analyst at ESPNcricinfo

