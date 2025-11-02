Matches (26)
Women's World Cup (1)
AUS vs IND (1)
ZIM vs AFG (1)
WCL 2 (1)
Ranji Trophy (19)
PAK vs SA (1)
One-Day Cup (1)
AFG-U19 in BDESH (1)

TBA vs TBA, Final at Houston, GCL, Nov 02 2025 - Match Result

POSTPONED
Final, Houston, November 02, 2025, Global Cricket League
PrevNext

TBA

TBA

Summary
Table
Match details
Kingsmen Arena, Houston, TX
Tossno toss
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)13.30 start, First Session 13.30-15.00, Interval 15.00-15.20, Second Session 15.20-17.50
Match days02 November 2025 - day (20-over match)
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question

Global Cricket League

TeamMWLPT
WIN----
RID----
ACE----
WAV----
LIB----
EAG----
Full Table