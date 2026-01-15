अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी प्रतिवर्ष खेल सकेंगे केवल तीन T20 लीग

ACB के बयान में कहा गया, "खिलाड़ियों की फ़िटनेस और मानसिक भलाई की सुरक्षा के लिए बोर्ड ने विदेशी लीगों को लेकर एक नई नीति को मंजूरी दी है। अब खिलाड़ियों को अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के अलावा साल में केवल तीन अन्य अंतरराष्ट्रीय लीगों में खेलने की अनुमति होगी। इस कदम का उद्देश्य खिलाड़ियों के कार्यभार को संतुलित करना और राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारियों के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित करना है।"

इस फैसले का असर नूर अहमद, मुज़ीब उर रहमान, गज़नफ़र और रहमानुल्लाह गुरबाज़ जैसे खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है, जिनकी दुनियाभर की फ़्रेंचाइज़ी लीगों में काफ़ी मांग है।

अन्य क्रिकेट बोर्ड भी अपने खिलाड़ियों की फ़्रेंचाइज़ी लीगों में भागीदारी पर सीमा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर PCB, अपने खिलाड़ियों को PSL के अलावा केवल दो विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति देता है।