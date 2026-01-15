अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी प्रतिवर्ष खेल सकेंगे केवल तीन T20 लीग
ACB ने खिलाड़ियों के लिए जारी की नई नीति, राशिद जैसे स्टार खिलाड़ियों को होगा आर्थिक नुक़सान
अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत उसके खिलाड़ी बोर्ड की नई पांच टीमों वाली फ़्रेंचाइज़ी आधारित T20 लीग में खेलने के साथ-साथ केवल तीन अंतरराष्ट्रीय लीगों में ही हिस्सा ले सकेंगे। यह नई T20 लीग अक्टूबर 2026 के आसपास UAE में शुरू होगी। यह फैसला काबुल में हुई बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों में शामिल था।
ACB के बयान में कहा गया, "खिलाड़ियों की फ़िटनेस और मानसिक भलाई की सुरक्षा के लिए बोर्ड ने विदेशी लीगों को लेकर एक नई नीति को मंजूरी दी है। अब खिलाड़ियों को अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के अलावा साल में केवल तीन अन्य अंतरराष्ट्रीय लीगों में खेलने की अनुमति होगी। इस कदम का उद्देश्य खिलाड़ियों के कार्यभार को संतुलित करना और राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारियों के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित करना है।"
इसका मतलब यह है कि राशिद ख़ान जैसे लोकप्रिय T20 खिलाड़ी को आर्थिक नुकसान हो सकता है। राशिद, जो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, इस समय SA20 में MI केपटाउन की कप्तानी कर रहे हैं। वह MI की अन्य फ़्रेंचाइज़ी टीमों MI एमिरेट्स (ILT20) और MI न्यूयॉर्क (MLC) के साथ-साथ IPL में गुजरात टाइटंस के भी अहम खिलाड़ी हैं।
इस फैसले का असर नूर अहमद, मुज़ीब उर रहमान, गज़नफ़र और रहमानुल्लाह गुरबाज़ जैसे खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है, जिनकी दुनियाभर की फ़्रेंचाइज़ी लीगों में काफ़ी मांग है।
अन्य क्रिकेट बोर्ड भी अपने खिलाड़ियों की फ़्रेंचाइज़ी लीगों में भागीदारी पर सीमा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर PCB, अपने खिलाड़ियों को PSL के अलावा केवल दो विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति देता है।
अफ़ग़ानिस्तान का अगला अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट UAE में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20I सीरीज़ है, जिसके बाद टीम 2026 T20 विश्व कप के लिए भारत का दौरा करेगी।