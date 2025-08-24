मैच (20)
ख़बरें

पुजारा ने लिया भारतीय क्रिकेट से संन्यास

पुजारा ने भारतीय क्रिकेट से लिया संन्‍यास, 103 टेस्‍ट मैचों में 43.60 की औसत से बनाए 7195 रन

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
24-Aug-2025 • 3 hrs ago
Cheteshwar Pujara rang the bell at the start of the day, England vs India, 3rd Test, Lord's, London, 3rd day, July 12, 2025

Cheteshwar Pujara ने लिया संन्‍यास  •  PA Photos/Getty Images

चेतेश्वर पुजारा ने तत्काल प्रभाव से भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 37 वर्षीय पुजारा ने भारत के लिए आखिरी बार जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ख़‍िलाफ़ WTC फ़ाइनल में खेला था। उन्‍होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर संन्‍यास की घोषणा की।
पुजारा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज़ का अंत होना ही चाहिए, और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फै़सला किया है।"
"आपके प्‍यार और समर्थन के लिए शुक्रिया!"
पुजारा ने अक्तूबर 2010 में शुरू हुए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और पांच वनडे मैच खेले। लाल गेंद के प्रारूप में ही वह अपने सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म में थे, जिसमें उन्होंने 43.60 की औसत से 7195 टेस्ट रन बनाए, जिनमें से अधिकांश रन उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करते हुए बनाए। उन्‍होंने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का स्थान लिया था।
पुजारा ने दिसंबर 2005 में सौराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और इस साल की शुरुआत में, पिछले रणजी ट्रॉफी सीज़न में भी उनके लिए खेले। उन्होंने 2010 के अंत में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के ख़‍िलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और उनके ख़‍िलाफ़ कई श्रृंखला जीत का हिस्सा रहे, ख़ासकर 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में, और 2023 की शुरुआत में घरेलू मैदान पर। वह 2018-19 श्रृंखला में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 521 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे, जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला जीत थी।
पुजारा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, "राजकोट के छोटे से कस्बे से आने वाले एक छोटे से लड़के के रूप में, अपने माता-पिता के साथ, मैंने सितारों को निशाना बनाने का लक्ष्य रखा था और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा था।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे तब अंदाज़ा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार, और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा।"
"मैं BCCI और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को मेरे क्रिकेट करियर के दौरान मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन सभी टीमों, फ़्रैंचाइज़ियों और काउंटी टीमों का भी आभारी हूँ जिनका मैं इतने वर्षों तक प्रतिनिधित्व कर पाया।"
उन्‍होंने कहा, "खेल ने मुझे दुनिया भर में पहुंचाया है और प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा बनी रही है। जहां भी मैंने खेला है, वहां से मिली शुभकामनाओं और प्रेरणा से मैं अभिभूत हूं और हमेशा आभारी रहूंगा।"
पुजारा पिछले 15 वर्षों में उन कुछ खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला, लेकिन ज्‍़यादातर टेस्ट मैच खेले, जबकि दुनिया भर में टी20 लीग और IPL की बढ़ती लोकप्रियता के साथ सफे़द गेंद वाले क्रिकेट ने महत्व हासिल करना शुरू कर दिया था। पुजारा ने अगस्त 2013 से जून 2014 तक पांच वनडे खेले। IPL में उन्होंने तीन टीमों के लिए खेला : कोलकाता नाइटराइडर्स (2010), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2011 से 2013) और किंग्स इलेवन पंजाब (2014)। वह 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स का भी हिस्सा थे, लेकिन उस साल उन्हें एक भी मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला। घरेलू सर्किट में, उन्होंने आख़ि‍री बार दिसंबर 2023 में 50 ओवर का मैच और नवंबर 2022 में एक टी20 मैच खेला था।
पुजारा हाल ही में ESPNcricinfo सहित कई जगह पर क्रिकेट विश्‍लेषक के तौर पर जुड़े दिखे हैं।
Cheteshwar PujaraIndia

