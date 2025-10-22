एडिलेड वनडे से पहले गेंदबाज़ी संयोजन होगा भारत के लिए बड़ा सवाल

टीम न्यूज़/संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया संभावित XI: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 मैथ्यू शॉर्ट, 4 एलेक्स केरी (विकेटकीपर), 5 मैथ्यू रेनशॉ, 6 कूपर कॉनली, 7 मिचेल ओवेन, 8 मिचेल स्टार्क, 9 नेथन एलिस, 10 जॉश हेज़लवुड, 11 ऐडम ज़ैम्पा

भारत (संभावित XI): 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 अक्षर पटेल, 7 वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, 8 नीतीश कुमार रेड्डी, 9 हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 मोहम्मद सिराज

पिच और परिस्थितियां