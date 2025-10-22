मैच (5)
ख़बरें

एडिलेड वनडे से पहले गेंदबाज़ी संयोजन होगा भारत के लिए बड़ा सवाल

जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

ESPNcricinfo स्टाफ़
22-Oct-2025 • 1 hr ago
Washington Sundar has a chat with coach Gautam Gambhir, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 2nd day, October 11, 2025

शुरुआती एकदिवसीय में वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव पर प्राथमिकता दी गई थी  •  PTI

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला गया पहला वनडे बारिश के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ था। कई बार मैच में व्यवधान पड़े थे और अंत में इसे 26 ओवर का करना पड़ा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी और भारत की बल्लेबाज़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। एडिलेड में होने वाले दूसरे मैच में जहां ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीतने की कोशिश करेगी तो वहीं भारतीय टीम सीरीज़ में बने रहना चाहेगी। इस अहम मैच से पहले आइए जानते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट के बारे में।

टीम न्यूज़/संभावित प्लेइंग इलेवन

नियमित खिलाड़ी एलेक्स केरी और ऐडम ज़ैम्पा की टीम में वापसी हो रही है। संभवतः ये जॉश फ़िलिपे और मैथ्यू कुनमन की जगह प्लेइंग इलेवन में ले सकते हैं। केरी शुरुआती मैच से शील्ड क्रिकेट की व्यस्तता के कारण बाहर थे और अब वह विकेटकीपिंग संभालेंगे क्योंकि लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में पहली पसंद विकेटकीपर जॉश इंग्लिस अभी भी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। ज़ैम्पा पिता बनने के कारण पहले मैच में उपलब्ध नहीं थे और अब वह कुनमन की जगह लेंगे।
ऑस्ट्रेलिया संभावित XI: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 मैथ्यू शॉर्ट, 4 एलेक्स केरी (विकेटकीपर), 5 मैथ्यू रेनशॉ, 6 कूपर कॉनली, 7 मिचेल ओवेन, 8 मिचेल स्टार्क, 9 नेथन एलिस, 10 जॉश हेज़लवुड, 11 ऐडम ज़ैम्पा
भारत के बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन गेंदबाज़ी संयोजन को लेकर सवाल बने हुए हैं। बाएं हाथ के कलाई स्पिनर कुलदीप यादव पर्थ में टीम से बाहर रहे थे। हालांकि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जिन्हें ऑलराउंड क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई थी दोनों ने अच्छी गेंदबाज़ी की और तीन में से दो विकेट हासिल किए।
एडिलेड ओवल की छोटी बाउंड्री के कारण स्पिनरों के लिए चुनौती भरा माहौल रहता है, जिससे भारतीय टीम प्रबंधन के लिए यह एक दिलचस्प फ़ैसला बन जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा की नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता उन्हें हर्षित राणा पर बढ़त दिला सकती है, जो पर्थ में संघर्षरत दिखे थे।
भारत (संभावित XI): 1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 अक्षर पटेल, 7 वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, 8 नीतीश कुमार रेड्डी, 9 हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 मोहम्मद सिराज

पिच और परिस्थितियां

मैच से पहले एडिलेड में बारिश हुई है और साका ग्राउंड स्टाफ़ ने विकेट को सुखाने के लिए यूवी लाइट्स का इस्तेमाल किया है। राहत की बात यह है कि गुरुवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि मौसम ठंडा और बादलों से ढका रहने की उम्मीद है। एडिलेड ओवल बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग माना जाता है क्योंकि विकेट के स्क्वायर बाउंड्री छोटी हैं।
