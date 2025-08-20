प्रीनेलान सुब्रायन पर संदिग्ध ऐक्शन की रिपोर्ट
ऑफ़ स्पिनर पहले भी गेंदबाज़ी ऐक्शन को लेकर जांच का सामना कर चुके हैं, 14 दिनों के भीतर स्वतंत्र मूल्यांकन से गुजरना होगा
साउथ अफ़्रीका के ऑलराउंडर प्रीनेलान सुब्रायन को मंगलवार को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले वनडे मैच के बाद संदिग्ध गेंदबाज़ी ऐक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया है।
इस ऑफ़ स्पिनर ने अपने 10 ओवरों में 46 रन देकर एक विकेट लिया और सलामी बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड को आउट किया। इस तरह साउथ अफ़्रीका ने 98 रनों से जीत हासिल कर 1-0 की बढ़त बना ली। 31 वर्षीय सुब्रायन का यह वनडे डेब्यू था, जो बुलावायो में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लगभग दो महीने बाद हुआ।
सुब्रायन को अब 14 दिनों के भीतर ICC-मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में अपने गेंदबाज़ी ऐक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाना होगा। परीक्षण के नतीज़े आने तक वह गेंदबाज़ी जारी रख सकते हैं। गेंदबाज़ों को गेंद फ़ेंकते समय कोहनी को 15 डिग्री तक मोड़ने की अनुमति है।
यह पहली बार नहीं है जब सुब्रायन को अपने गेंदबाज़ी ऐक्शन को लेकर जांच का सामना करना पड़ा हो। दिसंबर 2012 में, क्रिकेट साउथ अफ़्रीका (सीएसए) ने दो अलग-अलग स्वतंत्र परीक्षणों में उनके गेंदबाज़ी ऐक्शन को अवैध पाए जाने के बाद उन्हें पुनर्वास के तहत रखा था। सुधारात्मक कार्य और पुनः परीक्षण के बाद जनवरी 2013 में उन्हें फिर से गेंदबाज़ी करने की अनुमति दे दी गई थी।
सितंबर 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट के दौरान और नवंबर 2015 में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान भी, सुब्रायन की गेंदबाज़ी ऐक्शन की रिपोर्ट की गई थी। उनके ऐक्शन के मूल्यांकन में पाया गया कि उनकी सभी गेंदें 15 डिग्री की सीमा से ज़्यादा थीं, जिसके बाद उन्हें गेंदबाज़ी से निलंबित कर दिया गया। जनवरी 2016 में उनका दोबारा मूल्यांकन किया गया, लेकिन अंततः मार्च 2016 में सीएसए के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनके ऐक्शन की जांच के बाद उन्हें गेंदबाज़ी फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई।
दूसरा और तीसरा वनडे, जो साउथ अफ़्रीका के ऑस्ट्रेलिया के सफे़द गेंद दौरे के अंतिम दो मैच हैं, 22 और 24 अगस्त को मैके में खेले जाएंगे।