मैच (7)
BAN vs IRE (1)
IND-A vs SA-A (1)
WBBL (1)
The Ashes (1)
Sheffield Shield (1)
NZ vs WI (1)
IND vs SA (1)
ख़बरें

पहले टेस्ट में क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन?

कोलकाता टेस्ट की पिच और परिस्थितियों पर भी एक नज़र

ESPNcricinfo स्टाफ़
13-Nov-2025 • 3 hrs ago
Dhruv Jurel pulls one away, India A vs South Africa A, 2nd unofficial Test, 1st day, CoE 1, November 6, 2025

जुरेल फ़िलहाल शानदार बल्लेबाज़ी फ़ॉर्म में हैं  •  PTI

जुरेल और पंत दोनों खेलेंगे

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत लगभग दस खिलाड़ियों के साथ खेला था। नितीश कुमार रेड्डी को मौके दिए गए क्योंकि भारत एक तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर तैयार करना चाहता है। हालांकि पूरे सीरीज़ में उनका योगदान सीमित रहा। अब जब ऋषभ पंत फिट हैं, तो भारत ने ध्रुव जुरेल को बतौर विशेषज्ञ बल्लेबाज़ टीम में बनाए रखा है और रेड्डी को इंडिया ए टीम में भेजा गया है। बाक़ी टीम में किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है।
भारत (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 मोहम्मद सिराज
संबंधित
साउथ अफ़्रीका को वह संयोजन अपनाना चाहिए, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रावलपिंडी में पिछला टेस्ट जीता था। उनके प्रमुख गेंदबाज़ों की बल्लेबाज़ी क्षमता उन्हें बिना गेंदबाज़ी कमज़ोर किए टीम में गहराई देती है। मार्को यानसन को वियान मुल्डर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि यहां पारंपरिक सीम गेंदबाज़ी को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। वहीं वापसी करने वाले कप्तान तेंबा बवूमा, डेवाल्ड ब्रेविस की जगह लेंगे।
साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1 एडन मार्करम, 2 रियान रिकलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डे ज़ॉर्जी, 5 तेंबा बवूमा (कप्तान), 6 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 7 सेनुरन मुतुसामी, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को यानसन, 10 केशव महाराज, 11 कगिसो रबाडा

पिच और परिस्थितियां

शुरुआती संकेत बताते हैं कि ईडन गार्डन्स में बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी पिच होगी, जो शायद रिवर्स स्विंग को खेल में ला सकती है। पिच पर ज्यादा घास नहीं होगी और ना ही यह बहुत सूखी या फटी होगी। टॉस हारने वाली टीम के लिए चुनौती भरा दिन हो सकता है।
Rishabh PantDhruv JurelMarco JansenTemba BavumaIndiaSouth AfricaIndia vs South AfricaPakistan vs South AfricaSouth Africa tour of IndiaSouth Africa tour of Pakistan

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback