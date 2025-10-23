पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाज़ी कोच बने साईराज बहुतुले

अनुभवी कोच बहुतुले केरल, विदर्भ, गुजरात, बंगाल जैसी टीमों को अपनी कोचिंग सेवाएं दे चुके हैं। वह पूर्व में राजस्थान रॉयल्स के साथ भी काम कर चुके हैं जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं के विकास और विभिन्न प्रारूपों में गेंदबाज़ी रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था।

PBKS के CEO सतीश मेनन ने बहुतुले का टीम में स्वागत करते हुए कहा, "हम सुनील जोशी को उनके समर्पण और पंजाब किंग्स के लिए वर्षों से किए योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हुए, हमें साईराज बहुतुले का हमारे कोचिंग स्टाफ़ में स्वागत करते हुए बेहद ख़ुशी हो रही है। साईराज का खेल के प्रति गहरा ज्ञान, विशेष रूप से घरेलू गेंदबाज़ों को तैयार करने और रणनीति बनाने का व्यापक अनुभव, हमारी टीम के लिए अमूल्य साबित होगा। उनकी विशेषज्ञता हमारे विज़न के अनुरूप है, जो आगामी सीज़न के लिए एक मजबूत और एकजुट गेंदबाज़ी इकाई बनाने पर केंद्रित है।"

बहुतुले ने भी फ़्रैंचाइज़ी से जुड़ने पर अपनी उत्सुकता जताई और कहा, "मैं आगामी IPL सीज़न के लिए पंजाब किंग्स में स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में शामिल होकर बहुत उत्साहित हूं। यह टीम अलग अंदाज़ में क्रिकेट खेलती है और टीम के पास काफ़ी क्षमता है। टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और मैं उनके साथ काम करने, उनकी कौशल को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हूं।"