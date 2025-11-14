मैच (10)
ख़बरें

SA20 में और भारतीय खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहते हैं स्मिथ

पिछले साल दिनेश कार्तिक, SA20 में खेलने वाले पहले भारतीय बने थे

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
14-Nov-2025 • 1 hr ago
Graeme Smith appears pleased with proceedings at the Dimension Data Pro-Am golf tournament, George, February 11, 2022

स्मिथ को लगता है कि SA20, भारतीय खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकती है  •  Getty Images

SA20 के कमिश्नर ग्रेम स्मिथ ने कहा है कि वे अपनी T20 लीग में और ज़्यादा भारतीय खिलाडियों को देखना पसंद करेंगे और इस दिशा में वह BCCI के साथ काम करते रहेंगे। अब तक भारत के पूर्व बल्लेबाज़ दिनेश कार्तिक ही एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने SA20 में खेला है। वह पिछले सीज़न में पार्ल रॉयल्स के सदस्य थे।
BCCI की वर्तमान नीति के अनुसार, कोई भी भारतीय खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट (अंतरराष्ट्रीय, घरेलू क्रिकेट या IPL) में सक्रिय है, वह विदेशी T20 लीग में हिस्सा नहीं ले सकता। इसी कारण कार्तिक SA20 में तभी खेले जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लीग का भारत से गहरा जुड़ाव है, क्योंकि सभी छह टीमों के मालिक IPL टीम मालिक ही हैं।
स्मिथ ने बुधवार को मुंबई में कहा, "सबसे पहले हम SA20 में और भारतीय खिलाडियों को देखना पसंद करेंगे। जब भी भारत साउथ अफ़्रीका में खेलता है, आप भारतीय टीम के प्रति प्यार साफ़ देख सकते हैं। उनकी प्रतिभाएं अद्भुत हैं। हम इन चीज़ों पर BCCI के साथ काम करते रहेंगे और अगर कभी यह बदलता है, तो छह IPL फ़्रैंचाइज़ी के साथ मिलकर हम भारतीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
"दिनेश (कार्तिक) के पार्ल रॉयल्स से जुड़ने जैसे कांट्रैक्ट हमेशा सीधे फ़्रैंचाइज़ी और खिलाडी के बीच होते हैं। संन्यास ले चुके खिलाडियों के लिए यह एक संतुलन है कि उन्हें कैसे आकर्षित किया जाए और साथ ही लीग की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बनी रहे। हमारी फ़्रैंचाइजियां सचमुच जीतना चाहती हैं, जैसा कि आपने IPL में देखा है। वे हमेशा बेहतरीन खिलाड़ियों की तलाश में रहती हैं, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकें।"
SA20 का चौथा सीज़न 26 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक छह शहरों में एक महीने तक चलेगा। हालांकि साउथ अफ़्रीका आमतौर पर अपने घरेलू सीजन में 26 दिसंबर को बाक्सिंग डे टेस्ट खेलता है, लेकिन इस बार उनके T20 लीग की शुरुआत होगी।
इस बार साउथ अफ़्रीका की टीम भारत में ऑल फ़ॉर्मैट के दौरे पर है, जो 14 नवंबर से दो टेस्ट के साथ शुरू होकर 19 दिसंबर को पांच T20I से ख़त्म होगा। इस दौरे और SA20 के शुरू होने में सिर्फ एक सप्ताह का अंतर है। स्मिथ ने बताया कि इस साल क्रिकेट साउथ अफ्रीका के FTP में कोई बाक्सिंग डे टेस्ट तय ही नहीं था।
क्रिकेट कैलेंडर की व्यस्तता ऐसी है कि SA20 के 25 जनवरी को केप टाउन में ख़त्म होने के सिर्फ़ दो दिन बाद साउथ अफ़्रीका, वेस्टइंडीज़ की मेजबानी करेगा, जहां 27 जनवरी को पार्ल में T20I सीरीज़ शुरू होगी। उसके तुरंत बाद भारत में 7 फ़रवरी से T20 विश्व कप शुरू होगा।
स्मिथ ने साउथ अफ़्रीकी क्रिकेट की हाल की सफलताओं की भी सराहना की, ख़ासकर ICC इवेंट्स में पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन की। पुरुष टीम ने जून में लॉर्ड्स में अपना पहला WTC जीता और हाल ही में महिला टीम ने अपना पहला वनडे विश्व कप फ़ाइनल खेला, जिसमें वे भारत से हारकर उपविजेता रहीं। 2024 और 2023 में भी साउथ अफ़्रीका महिला टीम T20 विश्व कप के फ़ाइनल में पहुंची थी।
क्या इसका मतलब है कि महिला SA20 भी जल्द शुरू होगा? इसके जवाब में स्मिथ ने कहा, "महिला क्रिकेट के मामले में हमने ग्रासरूट स्तर पर अंडर-19 कैंप और स्कूल कार्यक्रमों के साथ बहुत समय और प्रयास लगाया है। मुझे लगता है कि क्रिकेट साउथ अफ़्रीका अब एक घरेलू कार्यक्रम पर काम कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय महिला टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके नीचे का स्तर अभी विकसित होना बाक़ी है। हम शायद अगले सीज़न से इसे देखेंगे, ख़ासकर जब महिला IPL और राष्ट्रीय टीम का शेड्यूल और ज्यादा व्यस्त होता जा रहा है। हम शायद IPL की तरह प्रदर्शनी मैचों से इसकी शुरुआत करेंगे।"
ग़ौरतलब है कि 2019 में BCCI ने IPL के दौरान ही तीन टीमों के साथ महिला T20 चैलेंज (एक तरह का छोटा महिला IPL) शुरू किया था। यह टूर्नामेंट 2020 और 2022 में भी खेला गया, उसके बाद 2023 में BCCI ने पांच टीमों की महिला प्रीमियर लीग शुरू की।
Graeme SmithIndiaSouth Africa

विशाल दीक्षित ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

