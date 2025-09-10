महिला विश्व कप के लिए श्रीलंका की टीम में चुनी गईं प्रबोधनी और दुलानी
चमारी अतापत्तू को मिली है विश्व कप के लिए श्रीलंका की कप्तानी
बाएं हाथ की अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ उदेशिका प्रबोधनी लगभग एक साल की चोट के बाद लौट आई हैं और आगामी महिला वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका की टीम में शामिल हुई हैं।
बल्लेबाज़ इमेशा दुलानी, जिन्हें इस साल की शुरुआत में भारत और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घरेलू त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए टीम से बाहर किया गया था, वह भी 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के 15 सदस्यीय दल में शामिल हैं। किशोर खिलाड़ी रश्मिका सेव्वांडी और मनुड़ी नानायक्कारा, बल्लेबाज़ हंसीमा करुणारत्ने और स्पिनर इनोशी फ़र्नांडो को इस बार टीम में नहीं लिया गया है।
39 साल की प्रबोधनी ने पिछली बार अक्तूबर में पिछले साल महिला T20 विश्व कप में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था और अगस्त 2024 में आयरलैंड दौरे के बाद से उन्होंने कोई वनडे नहीं खेला है। वह लगातार परेशान कर रही हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रही थीं और उनकी वापसी श्रीलंका के तेज़ आक्रमण को मज़बूती देगी, जिसमें 35 वर्षीय अचिनी कुलासूरिया और 24 वर्षीय माल्कि मदारा शामिल हैं।
23 वर्षीय दुलानी को 17 वर्ष की नानायक्कारा की जगह टीम में लाया गया है और संभवतः वह बैक-अप बल्लेबाज़ के तौर पर रहेंगी। कप्तान चमरी अतापत्तू एक ठोस बल्लेबाज़ी इकाई की कमान संभालती हैं, जिसमें हसिनी परेरा, विश्मी गुणारत्ने, हर्षिता समराविक्रमा, कविशा दिल्हारी, निलाक्षी डी सिल्वा, पियुमि वतसाला और अनुष्का संजीवनी शामिल हैं।
इनोशी के बाहर रहने के बावजूद, श्रीलंका के पास स्पिन विकल्पों की कमी नहीं है। देउमी विहांगा, इनोक राणावीरा और सुगंधिका कुमारी जैसी स्पिनरों के रूप में विकल्प मौजूद हैं, साथ ही ऑलराउंडर अतापत्तू और दिल्हारी भी टीम में हैं।
श्रीलंका अपना विश्व कप अभियान 30 सितंबर को गुवाहाटी में भारत के ख़िलाफ़ शुरू करेगा और फिर अपने अगले चार मैच कोलंबो में खेलेगा, जिसके बाद वे बांग्लादेश से भिड़ने के लिए नवी मुंबई जाएंगी। अंत में उन्हें घर लौटकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलना है।
महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की टीम
चमारी अतापत्तू (कप्तान), हर्षिता समराविक्रमा, विश्मी गुणारत्ने, निलाक्षीका सिल्वा, कविशा दिल्हारी, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), इमेशा दुलानी, हसिनी परेरा, अचिनी कुलासूरिया, पियुमि बदाल्गे, देउमी विहांगा, माल्कि मदारा, उदेशिका प्रबोधनी, सुगंधिका कुमारी, इनोक राणावीरा।