WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली बल्लेबाज़ बनीं आयुषी सोनी

16वें ओवर में जब जायंट्स का स्कोर 135 था और उस समय सोनी 14 गेंदों में बिना किसी बाउंड्री के 11 रन बनाकर खेल रही थीं। इसी समय स्कोर को तेज़ी देने के लिए उन्हें रिटायर्ड आउट करवाया गया।

सोनी के रिटायर्ड आउट होने के बाद भारती फूलमाली बल्लेबाज़ी के लिए आईं और उन्हें शुरुआत में ही एलबीडबल्यू आउट दिया गया था लेकिन डीआरएस ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद उन्होंने 15 गेंदों में 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और जॉर्जिया वेयरहम के साथ 56 रनों की तेज़ साझेदारी निभाकर टीम को 192 तक पहुंचा दिया था।