ख़बरें

WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली बल्लेबाज़ बनीं आयुषी सोनी

महिला फ्रैंचाइज़ी T20 लीग में रिटायर्ड आउट की सिर्फ़ दूसरी घटना

Ayushi Soni was retired out, Mumbai Indians vs Gujarat Giants, WPL, Navi Mumbai, January 13, 2026

आयुषी सोनी 14 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं लगा सकीं  •  BCCI

मंगलवार को मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ गुजरात जायंट्स की पारी में आयुषी सोनी रिटायर्ड आउट हुईं और WPL में ऐसा पहली बार हुआ। सोनी छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आई थीं लेकिन अपने स्ट्राइक रेट को ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकीं।
16वें ओवर में जब जायंट्स का स्कोर 135 था और उस समय सोनी 14 गेंदों में बिना किसी बाउंड्री के 11 रन बनाकर खेल रही थीं। इसी समय स्कोर को तेज़ी देने के लिए उन्हें रिटायर्ड आउट करवाया गया।
महिला फ्रैंचाइज़ी T20 लीग में रिटायर्ड आउट होने की यह सिर्फ़ दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में The Hundred में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ़ से खेलते हुए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के ख़िलाफ़ कैथरीन ब्रायस को रिटायर्ड आउट किया गया था।
सोनी अपना WPL डेब्यू कर रही थीं और उन्हें चोटिल अनुष्का शर्मा की जगह प्लेइंग XI में शामिल किया गया था। दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ मैच में फ़ील्डिंग के दौरान अनुष्का चोटिल हो गई थीं और उसी कारण से वह कुछ समय के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
सोनी के रिटायर्ड आउट होने के बाद भारती फूलमाली बल्लेबाज़ी के लिए आईं और उन्हें शुरुआत में ही एलबीडबल्यू आउट दिया गया था लेकिन डीआरएस ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद उन्होंने 15 गेंदों में 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और जॉर्जिया वेयरहम के साथ 56 रनों की तेज़ साझेदारी निभाकर टीम को 192 तक पहुंचा दिया था।
इस साल की शुरुआत के 13 दिन में पुरुष T20 में 6 बार बल्लेबाज़ रिटायर्ड आउट हो चुके हैं, जिसमें सुपर स्मैश में एक ही पारी में दो बार ऐसा हुआ। सोमवार को BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए सिडनी थंडर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान भी रिटायर्ड आउट हुए थे।
Ayushi SoniGujarat Giants WomenGG Women vs MI WomenRenegades vs ThunderOriginals vs N S-ChargersWomen's Premier LeagueBig Bash LeagueThe Hundred Women's Competition

अभिमन्यू बोस ESPNcricinfo के सब एडिटर हैं।

