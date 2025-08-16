मैच (8)
ख़बरें

चहल के तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्टनशायर ने डरहम को ध्वस्त किया

सेल्‍स ने लिस्‍ट ए में लगाया पहला शतक

Yuzvendra Chahal has six One-Day Cup wickets so far, Northamptonshire vs Yorkshire, Wantage Road, August 8, 2025

Yuzvendra Chahal के अब तक टूर्नामेंट में छह विकेट हैं  •  Getty Images

जेम्‍स सेल्‍स की 110 गेंद में 117 रनों की खू़बसूरत पारी और युज़वेंद्र चहल के 30 रन पर तीन विकेट की बदौलत नॉर्थेंप्‍टनशायर ने डरहम को वनडे कप में ध्‍वस्‍त करके चार मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की।
नॉर्थेंप्‍टनशायर ने सेल्‍स के शतक की बदौलत आठ विकेट पर 321 रन खड़े किए और सफलतापूर्वक स्‍कोर का बचाव कर लिया। डरहम की यह पांच मैचों में तीसरी हार है, जिससे उनके नॉकआउट क्‍वाल‍िफ़‍िकेशन में शीर्ष तीन में जगह बनाने के सपने को धक्‍का लगा है।
पहले बल्‍लेबाज़ी करते हुए नॉर्थेंप्‍टनशायर की ओर से सेल्‍स ने शतक लगाया और उनका साथ न्‍यूज़ीलैंड के टिम रॉबिंसन ने दिया, जिन्‍होंने 69 गेंद में 63 रन बनाए, जबकि जस्टिन ब्रॉड ने 45 गेंद में 59 रन बनाए।
डरहम ने इसके बाद जल्‍दी विकेट गंवाए और कभी वापसी नहीं कर पाई। वे 32 ओवरों के अंदर 171 रनों पर ढेर हो गए। भारत के युज़वेंद्र चहल ने छह ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिए।
डरहम ने अपने विकेटकीपर बल्‍लेबाज़ ओली रॉबिंसन को मिस किया क्‍योंकि वह पारिवारिक कारणों से यह मैच नहीं खेले।
डेविड बेडिंगम जब 30 रन पर थे तो वह ब्रॉड की पांचवीं गेंद पर मिडऑफ़ पर लपके गए और इसी के साथ उन्‍होंने 15 ओवर में अपने 78 रनों पर अपने पांच बल्‍लेबाज़ों को गंवा दिया।
