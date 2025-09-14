Pakistan choose to bat, both teams unchanged
Both teams went in with spin-heavy attacks, which means Kuldeep, Varun, Muqeem and Abrar all feature
Toss Pakistan chose to bat vs India
The toss in Dubai turned out to be a formality with Pakistan surprisingly choosing to bat first after Salman Agha called it right. Dubai has usually been a venue for chasing under lights. The chasing team has won the last three T20I meetings between these two sides at this venue - Pakistan twice and India once. Yet Pakistan have decided to bat first and trust their spinners to defend the total.
India were looking to bowl anyway. And they have retained the XI that they used in their first game against UAE, which meant Kuldeep Yadav and Varun Chakravarthy were both part of their attack again. Pakistan also stuck with their XI from their game against Oman, meaning Haris Rauf remained on the bench.
Pakistan: 1 Sahibzada Farhan, 2 Saim Ayub, 3 Fakhar Zaman, 4 Salman Agha (capt), 5 Hasan Nawaz, 6 Mohammad Haris (wk), 7 Mohammad Nawaz, 8 Faheem Ashraf, 9 Shaheen Shah Afridi, 10 Sufiyan Muqeem, 11 Abrar Ahmed.
India 1 Abhishek Sharma, 2 Shubman Gill, 3 Sanju Samson (wk), 4 Suryakumar Yadav (capt), 5 Tilak Varma, 6 Shivam Dube, 7 Hardik Pandya, 8 Axar Patel, 9 Kuldeep Yadav, 10 Jasprit Bumrah, 11 Varun Chakravarthy.