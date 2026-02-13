Matches (13)
T20 World Cup (6)
Rising Stars (4)
AUS Women vs IND Women (1)
Ranji Trophy (2)
News

Canada opt to bat, UAE bring in Farooq and Jawadullah

Parashar and Rohid miss out for UAE while Canada named an unchanged XI

ESPNcricinfo staff
Feb 13, 2026, 9:24 AM
Muhammad Jawadullah in a pensive mood, Sri Lanka vs UAE, ICC Cricket World Cup Qualifier, Bulawayo, June 19, 2023

Muhammad Jawadullah came in for Muhammad Rohid in Canada's XI  •  ICC/Getty Images

TossCanada chose to bat vs UAE
Canada captain Dilpreet Bajwa won the toss and opted to bat first against the United Arab Emirates in their T20 World Cup match in Delhi. Bajwa said they were looking to take advantage of Delhi's batting conditions.
Canada made no changes to their line-up, while UAE brought in Muhammad Farooq and Muhammad Jawadullah in place of Dhruv Parashar and Muhammad Rohid.
Both sides lost their opening matches in the competition comprehensively: New Zealand beat UAE by ten wickets, while South Africa defeated Canada by 57 runs.
United Arab Emirates: 1 Aryansh Sharma (wk), 2 Muhammad Waseem (capt), 3 Alishan Sharafu, 4 Harshit Kaushik, 5 Mayank Kumar, 6 Sohaib Khan, 7 Muhammad Arfan, 8 Muhammad Farooq, 9 Haider Ali, 10 Junaid Siddique, 11 Muhammad Jawadullah
Canada: 1 Dilpreet Bajwa (capt), 2 Yuvraj Samra, 3 Navneet Dhaliwal, 4 Nicholas Kirton, 5 Shreyas Movva (wk), 6 Harsh Thaker, 7 Saad Bin Zafar, 8 Jaskaran Singh, 9 Dilon Heyliger, 10 Kaleem Sana, 11 Ansh Patel
United Arab EmiratesCanadaCanada vs U.A.E.ICC Men's T20 World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback