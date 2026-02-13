Canada opt to bat, UAE bring in Farooq and Jawadullah
Parashar and Rohid miss out for UAE while Canada named an unchanged XI
TossCanada chose to bat vs UAE
Canada captain Dilpreet Bajwa won the toss and opted to bat first against the United Arab Emirates in their T20 World Cup match in Delhi. Bajwa said they were looking to take advantage of Delhi's batting conditions.
Canada made no changes to their line-up, while UAE brought in Muhammad Farooq and Muhammad Jawadullah in place of Dhruv Parashar and Muhammad Rohid.
Both sides lost their opening matches in the competition comprehensively: New Zealand beat UAE by ten wickets, while South Africa defeated Canada by 57 runs.
United Arab Emirates: 1 Aryansh Sharma (wk), 2 Muhammad Waseem (capt), 3 Alishan Sharafu, 4 Harshit Kaushik, 5 Mayank Kumar, 6 Sohaib Khan, 7 Muhammad Arfan, 8 Muhammad Farooq, 9 Haider Ali, 10 Junaid Siddique, 11 Muhammad Jawadullah
Canada: 1 Dilpreet Bajwa (capt), 2 Yuvraj Samra, 3 Navneet Dhaliwal, 4 Nicholas Kirton, 5 Shreyas Movva (wk), 6 Harsh Thaker, 7 Saad Bin Zafar, 8 Jaskaran Singh, 9 Dilon Heyliger, 10 Kaleem Sana, 11 Ansh Patel