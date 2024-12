ऑस्‍ट्रेलिया में डे-नाइट टेस्‍ट में सफल होने का सबसे सही तरीक़ा टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाज़ी और फ‍िर एक चुनौतीपूर्ण स्‍कोर खड़ा करना है। ऑस्‍ट्रे‍लिया ने क़‍िस्‍मत के साथ से यही रणनीति अपनाई है, जहां उन्‍होंने सातों बार टॉस जीता है और they have batted first . In six of those matches, they 400 से अधिक का स्‍कोर खड़ा किया।