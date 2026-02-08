आयरलैंड ने चुनी गेंदबाज़ी, श्रीलंका के एकादश में असलंका शामिल नहीं

एकादश

श्रीलंका:पतुम निसंका,कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस(विकेटकीपर), पवन रत्नानायके, कमिंडु मेंडिस, दसून शानका(c), दुनित वेल्लालगे, वनिंदु हसरंगा, दुश्मांता चमीरा, महीश तीक्षणा,मतिशा पतिराना

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग(कप्तान), रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, लॉरकन टकर(विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फ़र, बेंजामिन कलिट्ज़, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क एडेयर, बैरी मैकगार्थी,मैथ्यू हम्फ़रेज़

पॉल स्टर्लिंग : विकेट ड्राई लग रही है और बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी लग रही है इसलिए हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हमारे एकादश में आज एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ है जिसे उन्हें उम्मीद है कि चेज़ के दौरान उनकी टीम को मदद मिलेगी। स