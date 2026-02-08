फ़ुटबॉल मैच देखने मैड्रिड जाने वाले थे सिराज, अब भारत के पहले विश्व कप मैच के हीरो हैं

लेकिन तभी एक फ़ोन आ गया।

सिराज ने जुलाई 2024 के बाद से कोई T20I नहीं खेला था, जो पिछले T20 विश्व कप में भारत की जीत के कुछ ही समय बाद की बात है। लेकिन जब शनिवार को उन्हें नई गेंद से गेंदबाज़ी करने का मौक़ा मिला, तो उन्होंने उसे ऐसे स्विंग कराया जैसे उन्होंने कभी इस फ़ॉर्मेट को छोड़ा ही न हो।

अपने पहले स्पेल में दो विकेट लेकर उन्होंने और अर्शदीप सिंह ने USA को 13 रन पर 3 विकेट पर पहुंचा दिया, जिसने भारत को 161 रनों के लक्ष्य का बचाव करने के लिए एक मज़बूत आधार दिया।

सिराज के खेलने में किस्मत का बड़ा हाथ था। एक तो वह हर्षित राणा की जगह इंज़री रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जुड़े थे, वहीं भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की बीमारी के कारण अर्शदीप के साथ सिराज ही एकमात्र तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प बचे थे। आठ गेंदों में दो विकेट लेकर सिराज ने दिखा दिया कि T20I सेटअप से दूर रहने के बावजूद उनके खेल की धार कम नहीं हुई है।

सिराज ने कहा, "मैं रणजी ट्रॉफ़ी खेलकर यहां आया था, इसलिए मैंने यहां भी उसी लाइन और लेंथ पर टिके रहने का फ़ैसला किया। जब हम बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तब मैंने देखा कि नई गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही थी। इसलिए मेरी योजना विकेट-टू-विकेट गेंदबाज़ी करने की थी, जो काम आई और टीम को फ़ायदा हुआ। मुझे बहुत ख़ुशी है कि मेरा एक्ज़ीक्यूशन सही रहा और मुझे विकेट मिले।"

उन्होंने कहा, "विश्व कप खेलने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। अब मुझे भारत के लिए खेलते हुए लगभग 10 साल होने वाले हैं। मैं लगातार टीम के साथ रहा हूं और इतने समय में मैंने समझ लिया है कि इस फ़ॉर्मेट में कैसे तैयारी करनी होती है और किस तरह की मानसिकता रखनी चाहिए। इसलिए रात को सोते वक़्त मैंने ख़ुद से कहा कि जो चीजें अब तक मेरे लिए काम करती आई हैं, उन्हीं पर टिके रहना है और आज मैंने वही किया।"

शनिवार को USA के ख़िलाफ़ भी सिराज ने आख़िरी गेंद पर विकेट लेकर भारत की जीत पक्की की, जिससे शायद उन्हें देर रात की फ्लाइट, अचानक आए "झटके" वाले कॉल-अप और उस भावनात्मक लम्हे को भूलने में मदद मिले, जब गेंदबाज़ी की शुरुआत करते समय दर्शक उनके उपनाम "DSP, DSP" के नारे लगा रहे थे।