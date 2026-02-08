मैच (13)
आंकड़े: T20 विश्व कप में भारत की लगातार नौवीं जीत

सुर्यकुमार यादव ने विश्व कप में कप्तानी डेब्यू करते हुए बनाया सबसे बड़ा स्कोर

संपत बंडारूपल्ली
Feb 8, 2026, 4:39 AM • 1 hr ago
1:58

हां या ना: सूर्यकुमार यादव की ये पारी 1983 में कपिल देव वाली पारी के बराबर है

9 पुरुषों के T20 विश्व कप में भारत के नाम अब लगातार नौ जीत हो गई है। इसमें 2024 के पिछले संस्करण में जीते गए सभी आठ मैच शामिल हैं। यह टूर्नामेंट में किसी भी टीम की सबसे लंबी जीत का सिलसिला है, जो 2022 और 2024 में ऑस्ट्रेलिया की लगातार आठ जीतों से बेहतर है, वहीं साउथ अफ़्रीका ने भी 2024 में फ़ाइनल तक लगातार आठ मैच जीते थे।
84* सूर्यकुमार यादव का यह स्कोर पुरुषों के T20 विश्व कप में कप्तानी डेब्यू पर दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। क्रिस गेल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप में कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में 88 रन बनाए थे। यह पुरुषों के T20 विश्व कप में भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।
77 शनिवार को छठा विकेट गिरने के समय भारत का स्कोर 77 रन था। केवल दो बार ही भारत ने पुरुषों के T20 विश्व कप मैच में इससे कम रनों पर छह विकेट गंवाए हैं। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और 2016 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भारत के छह विकेट सिर्फ़ 42 रन पर गिर गए थे।
84 USA के ख़िलाफ़ छठा विकेट गिरने के बाद भारत ने 84 रन जोड़े। यह पुरुषों के T20I में उनके द्वारा जोड़े गए दूसरे सबसे ज़्यादा रन हैं। इससे पहले 2010 के T20 विश्व कप में ब्रिज़टाउन में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ छह विकेट गिरने के बाद भारत ने 93 रन जोड़े थे।
4 पावरप्ले में USA के ख़िलाफ़ भारत ने चार विकेट गंवाए, जो पुरुषों के T20I में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं। यह 11वीं बार था जब भारत पावरप्ले में चार विकेट गंवा चुका है, जिसमें T20 विश्व कप में तीन बार शामिल हैं।
इन चार में से तीन विकेट छठे ओवर में गिरे, जो शैडली वैन शाल्कविक ने फेंका था। 19वें या 20वें ओवर के बाहर किसी एक ओवर में भारत के तीन विकेट गिरने का एकमात्र अन्य उदाहरण पिछले साल पुणे में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था, जब साक़िब महमूद ने पारी के दूसरे ओवर में ट्रिपल-विकेट मेडन डाला था।
52.17 भारत के कुल स्कोर में सूर्यकुमार का योगदान 52.17 प्रतिशत था। यह पुरुषों के T20 विश्व कप में पूरी हुई पारी में किसी भारतीय बल्लेबाज़ का चौथा सबसे बड़ा योगदान है। यह दूसरी बार है, जब सूर्यकुमार ने इस प्रतियोगिता में भारत के कुल स्कोर का आधे से ज्यादा हिस्सा बनाया है।
17 T20I में सूर्यकुमार के 17 प्लेयर-ऑफ-द-मैच पुरस्कार हो चुके हैं, जो भारत के लिए किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली (16) को पीछे छोड़ दिया है। T20I में सूर्यकुमार से ज्यादा यह अवॉर्ड केवल दो खिलाड़ियों वीरनदीप सिंह (22) और सिकंदर रज़ा (19) के पास हैं ।
4/25 शाल्कविक ने भारत के ख़िलाफ़ 4/25 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। यह पुरुषों के T20I में किसी पूर्ण सदस्य टीम के ख़िलाफ़ USA के किसी गेंदबाज़ का पहला 4-विकेट हॉल है। पुरुषों के T20 विश्व कप में भी यह किसी USA गेंदबाज़ का पहला 4-विकेट हॉल भी है।
65 सौरभ नेत्रवलकर ने अपने चार ओवरों में 65 रन दिए, जो पुरुषों के T20 विश्व कप में किसी गेंदबाज़ द्वारा एक पारी में दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सनत जयसूर्या के नाम था, जब उन्होंने 2007 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 64 रन दे दिए थे। सूर्यकुमार ने इनमें से 31 रन केवल आठ गेंदों में बनाए, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे।
0 सूर्यकुमार ने अपनी 84 रन की नाबाद पारी में कवर क्षेत्र में कोई रन नहीं बनाए। ESPNcricinfo के गेंद-दर-गेंद डेटा के अनुसार पुरुषों के T20I में सूर्यकुमार के 84 से बड़ा कोई भी व्यक्तिगत स्कोर ऐसा दर्ज नहीं किया गया है, जिसमें कवर क्षेत्र से एक भी रन न बने हो।
संपत बंडारूपल्ली ESPNcricinfo में स्टैस्टिशियन हैं

