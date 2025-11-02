Matches (25)
Queensland vs NSW, 13th Match at Sydney, One-Day Cup, Nov 03 2025 - Live Cricket Score

Live
13th Match, Sydney, November 03, 2025, One-Day Cup (Australia)
Queensland FlagQueensland
(29.1/50 ov) 171/3
New South Wales FlagNew South Wales

NSW chose to field.

Current RR: 5.86
 • Last 5 ov (RR): 43/0 (8.60)
List A CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ovs
Lachlan Hearne* 
(lhb)
36384094.735 (9b)16 (12b)
Marnus Labuschagne 
(rhb)
57686083.827 (10b)24 (19b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Chris Green 
(ob)
3.101203.78700-
Ryan Hadley 
(rmf)
402506.251340-
MatRunsHSAve
1545210737.67
117366013536.24
MatWktsBBIAve
35375/5333.51
552/2537.80
 Last BatMatt Renshaw 3 (7b) FOW97/3 (16.6 Ov)
1
29th
1
1w
1w
1
1
1
28th
1
1
1
1
1
27th
4
1
1
2
4
4
1w
26th
1
1
1
Match centre Ground time: 12:12
29.1
1
Green to Labuschagne, 1 run
end of over 296 runs
QLD: 170/3CRR: 5.86 
Lachlan Hearne36 (38b 4x4)
Marnus Labuschagne56 (67b 6x4)
Ryan Hadley 4-0-25-0
Chris Green 3-0-11-0
28.6
Hadley to Hearne, no run
28.5
1
Hadley to Labuschagne, 1 run
28.4
Hadley to Labuschagne, no run
28.4
1w
Hadley to Labuschagne, 1 wide
28.4
1w
Hadley to Labuschagne, 1 wide
28.3
1
Hadley to Hearne, 1 run
28.2
1
Hadley to Labuschagne, 1 run
28.1
1
Hadley to Hearne, 1 run
end of over 285 runs
QLD: 164/3CRR: 5.85 
Lachlan Hearne34 (35b 4x4)
Marnus Labuschagne54 (64b 6x4)
Chris Green 3-0-11-0
Tanveer Sangha 6-0-43-1
27.6
1
Green to Hearne, 1 run
27.5
1
Green to Labuschagne, 1 run
27.4
1
Green to Hearne, 1 run
27.3
Green to Hearne, no run
27.2
1
Green to Labuschagne, 1 run
27.1
1
Green to Hearne, 1 run
end of over 2717 runs
QLD: 159/3CRR: 5.88 
Marnus Labuschagne52 (62b 6x4)
Lachlan Hearne31 (31b 4x4)
Tanveer Sangha 6-0-43-1
Chris Green 2-0-6-0
26.6
4
T Sangha to Labuschagne, FOUR runs
26.5
1
T Sangha to Hearne, 1 run
26.4
1
T Sangha to Labuschagne, 1 run
26.3
2
T Sangha to Labuschagne, 2 runs
26.2
4
T Sangha to Labuschagne, FOUR runs
Worm
Queensland
Match details
Cricket Central, Sydney
TossNew South Wales, elected to field first
Series
Season2025/26
Match days3 November 2025 - day (50-over match)
Umpires
Australia
Ben Treloar
Australia
Sharad Patel
Reserve Umpire
Australia
Troy Penman
Match Referee
Australia
Janine Stainer
One-Day Cup (AUS) News

All-round McSweeney stars in South Australia's bonus-point victory

The defending champions secured a big win in a rain-reduced game with the captain leading from the front

Tasmania down WA to extend silky start to One-Day Cup

Sam Fanning and debutant Teague Wyllie both made half-centuries but the home side chases the target with room to spare

Victoria survive Stobo heroics to clinch thriller

Sam Elliott had the final say after New South Wales had suffered a middle-order collapse

Konstas misses half-century as all-round Abbott stars in NSW's win over WA

Half-centuries from Kurtis Patterson and Moises Henriques gave New South Wales 331 before their bowlers, led by Sean Abbott, stopped Western Australia 87 runs short

McAndrew's five gets defending champions South Australia up and running

Jake Lehmann continued his fine form to lift the home side to a defendable total after they had slipped to 68 for 3

Queensland Innings
Player NameRB
J Clayton
caught5250
JJ Peirson
bowled1213
M Labuschagne
not out5768
MT Renshaw
bowled37
LD Hearne
not out3638
Extras(lb 1, nb 1, w 9)
Total171(3 wkts; 29.1 ovs)
One-Day Cup (Australia)

TeamMWLDPTNRR
TAS4400170.881
NSW4220101.124
SOA422010-0.447
QLD42208-0.030
WA41304.5-0.343
VIC41304-1.280
Full Table