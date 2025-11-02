Matches (25)
Queensland vs NSW, 13th Match at Sydney, One-Day Cup, Nov 03 2025 - Live Cricket Score
Live
13th Match, Sydney, November 03, 2025, One-Day Cup (Australia)
Current RR: 5.86
• Last 5 ov (RR): 43/0 (8.60)
List A CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ovs
(lhb)
|36
|38
|4
|0
|94.73
|5 (9b)
|16 (12b)
(rhb)
|57
|68
|6
|0
|83.82
|7 (10b)
|24 (19b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(ob)
|3.1
|0
|12
|0
|3.78
|7
|0
|0
|-
(rmf)
|4
|0
|25
|0
|6.25
|13
|4
|0
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|15
|452
|107
|37.67
|117
|3660
|135
|36.24
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|35
|37
|5/53
|33.51
|5
|5
|2/25
|37.80
Last Bat: Matt Renshaw 3 (7b) • FOW: 97/3 (16.6 Ov)
Match centre Ground time: 12:12
29.1
1
Green to Labuschagne, 1 run
end of over 296 runs
QLD: 170/3CRR: 5.86
Lachlan Hearne36 (38b 4x4)
Marnus Labuschagne56 (67b 6x4)
Ryan Hadley 4-0-25-0
Chris Green 3-0-11-0
28.6
•
Hadley to Hearne, no run
28.5
1
Hadley to Labuschagne, 1 run
28.4
•
Hadley to Labuschagne, no run
28.4
1w
Hadley to Labuschagne, 1 wide
28.4
1w
Hadley to Labuschagne, 1 wide
28.3
1
Hadley to Hearne, 1 run
28.2
1
Hadley to Labuschagne, 1 run
28.1
1
Hadley to Hearne, 1 run
end of over 285 runs
QLD: 164/3CRR: 5.85
Lachlan Hearne34 (35b 4x4)
Marnus Labuschagne54 (64b 6x4)
Chris Green 3-0-11-0
Tanveer Sangha 6-0-43-1
27.6
1
Green to Hearne, 1 run
27.5
1
Green to Labuschagne, 1 run
27.4
1
Green to Hearne, 1 run
27.3
•
Green to Hearne, no run
27.2
1
Green to Labuschagne, 1 run
27.1
1
Green to Hearne, 1 run
end of over 2717 runs
QLD: 159/3CRR: 5.88
Marnus Labuschagne52 (62b 6x4)
Lachlan Hearne31 (31b 4x4)
Tanveer Sangha 6-0-43-1
Chris Green 2-0-6-0
26.6
4
T Sangha to Labuschagne, FOUR runs
26.5
1
T Sangha to Hearne, 1 run
26.4
1
T Sangha to Labuschagne, 1 run
26.3
2
T Sangha to Labuschagne, 2 runs
26.2
4
T Sangha to Labuschagne, FOUR runs
Worm
Queensland
Match details
|Cricket Central, Sydney
|Toss
|New South Wales, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|3 November 2025 - day (50-over match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
Queensland Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|52
|50
|bowled
|12
|13
|not out
|57
|68
|bowled
|3
|7
|not out
|36
|38
|Extras
|(lb 1, nb 1, w 9)
|Total
|171(3 wkts; 29.1 ovs)
<1 / 2>