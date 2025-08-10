मैच (18)
फ़ीचर्स

नायर का यूपी वॉरियर्ज़ मिशन : कौशल बढ़ाना, मानसिकता को बढ़ाना, WPL में गौरव लाना

फ़्रैंचाइज़ी के नए मुख्य कोच के रूप में नायर ने महिला खेल के भविष्य पर अपने विचार रखे

आशीष पंत
10-Aug-2025 • 5 hrs ago
Zakir Khan, chief journey officer of UP Warriorz, with Abhishek Nayar

UP Warriorz के चीफ़ जर्नी ऑफ़‍िसर ज़ाकिर ख़ान के साथ अभिषेक नायर  •  UP Warriorz

अभिषेक नायर ने छह साल पहले ही खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बावजूद काफ़ी अच्छा करियर बनाया है : कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सहायक कोच, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) के मुख्य कोच, भारतीय बल्लेबाज़ी कोच और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से समर्थन। उनकी नवीनतम भूमिका उन्हें 2026 सीज़न के लिए महिला प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वारियर्स (UPW) के मुख्य कोच के रूप में महिला क्रिकेट में क़दम रखने का मौक़ा देती है।
नायर और UPW का जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में उनके लिए कुछ प्रशिक्षण शिविर चलाए हैं और कप्तान दीप्ति शर्मा सहित कुछ खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत रूप से काम किया है। वह अपने पूर्व मुंबई टीम के साथी और UPW के सीओओ और क्रिकेट निदेशक, क्षेमल वैनगंकर के भी अच्छे दोस्त हैं। इसलिए जब UPW के बैकरूम स्टाफ़ का नेतृत्व करने की संभावना खुली, तो नायर के लिए यह फै़सला लेना आसान था।
नायर ने ESPNcricinfo से बातचीत में बताया, "मैंने यूपी वॉरियर्ज़ इकोसिस्टम से जुड़े लोगों के साथ कुछ समय बिताया है। मैं उनके प्रदर्शन और उनके प्रदर्शन पर नज़र रखता था। उनके साथ जुड़े बिना भी, एक भावनात्मक जुड़ाव था। मेरे लिए, जब मौक़ा आया और वे सपोर्ट सिस्टम को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यह काफ़ी आसान फै़सला था, क्योंकि मुझे पहले से ही फ़्रैंचाइज़ी से थोड़ा जुड़ाव था, फ़्रैंचाइज़ी कैसे काम करती है, मालिकाना हक़, उनकी पूरी वैल्यू सिस्टम, WPL और महिला क्रिकेटरों के प्रति उनके दृष्टिकोण की समझ थी। इसलिए मेरे लिए, यह बहुत मुश्किल नहीं था।"
"मेरे दिमाग़ में सबसे मुश्किल फै़सला यही था कि क्या मैं महिला क्रिकेट को भी उतनी ही अच्छी तरह समझ पाऊंगा जितना पुरुष क्रिकेट को समझ पाया हूं, लेकिन मुझे इस काम पर गर्व है और उम्मीद है कि मैं इसमें क़ामयाब हो पाऊंगा।"
हालांकि नायर पहली बार किसी महिला फ़्रैंचाइज़ी टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वे महिला टीमों के साथ काम कर चुके हैं। 2024 के महिला टी20 विश्व कप से पहले, इंग्लैंड महिला टीम और UPW के तत्कालीन मुख्य कोच जॉन लुईस, टीम को दो प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारत ले गए, जिनकी देखरेख नायर ने की थी। हालांकि वह मानते हैं कि यह एक अलग तरह की चुनौती थी, नायर का कहना है कि इस अनुभव ने उनकी कोचिंग क्षमता को निखारने में मदद की।
नायर ने कहा, "मेरे लिए, यह एक ऐसा ही अनुभव था जैसा कि यह है और मैं जीवन में किसी भी अनुभव को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहले दिन मेरे लिए यह बहुत ही अजीब था, क्योंकि आप हमेशा 'बल्‍लेबाज़' कहने के आदी हो जाते हैं, इसलिए बैटर कहना शुरू करना मेरे लिए शुरुआती चुनौती थी। लेकिन अब मैं इसे समझ रहा हूं।"
"सौभाग्य से, कॉमेंट्री ने मुझे 25 गज़, 30 गज़, और छोटे-मोटे अंतरों को समझने में बहुत मदद की, लेकिन हां, यह एक चुनौती थी, लेकिन मुझे इंग्लैंड की महिला खिलाड़ियों के साथ काम करना बहुत पसंद आया। और यही मेरी पहली सोच थी कि मैं प्रबंधन से कहीं ज़्यादा कोचिंग कर सकता हूं।"
"मैं अभी भी वहां के कई खिलाड़ियों और कई लोगों के संपर्क में हूं, जिनके साथ मैंने काम किया है और जो अब भारत द्वारा जुलाई में इंग्लैंड के ख़‍िलाफ़ खेली गई पिछली सीरीज़ का सक्रिय रूप से हिस्सा हैं।"
UPW की भूमिका में आकर नायर खुद को एक अनोखी स्थिति में पाते हैं। वह WPL और IPL दोनों में एक उच्च-स्तरीय भूमिका निभाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। नायर के अनुसार, हालांकि मूल प्रक्रिया वही रहती है, लेकिन महिला क्रिकेट में कोचिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है और खिलाड़ियों के कौशल को निखारने की गुंजाइश होती है, जबकि पुरुष क्रिकेट में ज़्यादातर प्रबंधन की बात होती है।
नायर ने कहा, "पुरुष क्रिकेट में, एक बार जब आप शीर्ष खिलाड़ियों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोचिंग कम और मेंटरिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वहां तक़नीक से ज़्यादा दिमाग़ को समझने की बात होती है। मुझे लगता है कि आज महिला क्रिकेटरों के लिए कोच को लेकर काफ़ी उत्साह है क्योंकि आप कौशल के साथ-साथ मानसिकता को भी निखार सकते हैं। आप और भी ज़्यादा कोचिंग दे सकते हैं।"
"पुरुष क्रिकेट में, आपको कोचिंग देने से ज़्यादा प्रबंधन की ज़रूरत होती है। जब आप पुरुष क्रिकेट में कोचिंग करते हैं, तो आप वास्तव में किसी खिलाड़ी का विकास नहीं कर रहे होते। बहुत कम ही आप किसी को नया शॉट लगाते या नया शॉट लगाते देखेंगे, या आप अचानक कहेंगे, 'ओह, शुभमन कुछ अलग खेल रहा है या वह स्कूप शॉट खेल रहा है।' ऐसा बहुत कम होता है।"
"मैं हाल ही में भारत-इंग्लैंड [महिला] सीरीज़ देख रहा था और मैं देख सकता था कि हमारी महिला क्रिकेटरों का विकास हो रहा है। आप उनके शॉट्स में अंतर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वे नई गेंदें फ़ेंक रही हैं, वे रणनीतिक रूप से ज़्यादा कुशल हैं। तो आप उस विकास को देख सकते हैं। पुरुष क्रिकेट अभी भी बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया से गुज़रता है। महिला क्रिकेट में, कौशल की भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आप सीखने की प्रक्रिया में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह रोमांचक है। यह मज़ेदार होने वाला है।"
अगले WPL सीज़न के बस कुछ ही महीने दूर होने के साथ, नायर ने योजनाएं बनाने के लिए यूपीडब्ल्यू के UPW स्टाफ़ के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हाल ही में चेन्नई में उनका एक प्रशिक्षण शिविर और ट्रायल हुआ था, जहां नायर घरेलू माहौल और "भारतीय क्रिकेट के सभी शीर्ष खिलाड़ियों के अलावा प्रतिभाओं" को समझने की कोशिश कर रहे थे।
नायर ने WPL को उद्घाटन सत्र से ही देखा है और उनका दृढ़ विश्वास है कि यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला टूर्नामेंट है।
"मुझे लगता है कि WPL में क्रिकेट काफ़ी रोमांचक रहा है। हालांकि मैं यहां चेन्नई में अपने ट्रायल ले रहा हूं, लेकिन दो साल पहले के ट्रायल और आज के ट्रायल में एक महिला क्रिकेटर की छक्के मारने की क्षमता और पारी की शुरुआत में स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने की क्षमता में ज़मीन-आसमान का अंतर है। और यह सब WPL की वजह से है।"
"मेरे लिए, सबसे बड़ा अंतर हर महिला क्रिकेटर की फ़‍िटनेस का स्तर रहा है। आप ज़्यादा फ़‍िट क्रिकेटरों को देखते हैं, आप उनके मूवमेंट पैटर्न को काफ़ी बेहतर देखते हैं। उनकी थ्रो काफ़ी तेज़ होती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि WPL भारतीय क्रिकेट को कहां ले जा रहा है और आने वाले वर्षों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे IPL का पुरुष क्रिकेट पर पड़ा था। मुझे 200% यकीन है कि WPL का महिला क्रिकेटरों पर इसी तरह का प्रभाव पड़ता रहेगा।"
महिला क्रिकेट में ज़्यादा सक्रिय होने के साथ, नायर को अभी एक पहलू समझ में नहीं आ रहा है, वह है नए खिलाड़ियों की खोज और उन्हें सिस्टम में शामिल करना। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब कर्नाटक में महिला लीग की शुरुआत के साथ, नायर को भरोसा है कि नई खिलाड़ियों की खोज आसान हो जाएगी।
नायर ने कहा, "यह मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं पिछले कुछ समय से KKR की स्काउटिंग को देख रहा हूं और इससे आपको पुरुष क्रिकेट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। पुरुष क्रिकेट में आपके संपर्क पहले से ही मौजूद होते हैं। महिला क्रिकेट के साथ, मैं अब उसी फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी-अभी आया हूं।"
"यह अभी शुरुआती दौर है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर यह काफ़ी हद तक वैसा ही होगा जैसे आप लीगों पर नज़र रखना शुरू करते हैं। एक दिल्ली प्रीमियर लीग है, एक बंगाल लीग हुई है, एक महाराष्ट्र लीग है। हमें धीरे-धीरे इसमें हाथ आजमाना होगा और इसे समझना होगा।"
"सौभाग्य से, इस साल हमारे पास समय है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी भी लगभग वैसा ही रहेगा जहाँ हम उन कोचों से फ़ीडबैक लेने की कोशिश करेंगे जो लंबे समय से इस सिस्टम से जुड़े हैं। ऐसे कोच जिन्होंने महिला क्रिकेट को समझा है और शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, और भारत भर की एकेडमियां भी जो यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं कि ये क्रिकेटर आगे चलकर राज्य स्तर पर खेलें।"
2023 में प्‍लेऑफ़ में पहुंचकर शानदार शुरुआत के बाद यूपीडब्ल्यू के लिए 2024 और 2025 के दो सीज़न निराशाजनक रहे हैं, जहाँ वे अंक तालिका में दूसरे से सबसे निचले पायदान पर रहे। अब नायर के साथ, फ़्रैंचाइज़ी 2026 के बेहतर सीज़न की उम्मीद करेगी क्योंकि वे मायावी UPW ख़‍िताब की तलाश में हैं।
Abhishek NayarUP Warriorz Women

आशीष पंत ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

