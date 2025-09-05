कोटियान : मुझे अपने गेम पर भरोसा है

वेस्ट ज़ोन ने पहली पारी में कुल 438 रन बनाए जिसमें अकेले 184 रनों का योगदान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से आया था। हालांकि वेस्ट ज़ोन का यह स्कोर और छोटा हो सकता था अगर कोटियान ने निचले क्रम में 76 रनों की पारी नहीं खेली होती।

कोटियान ने अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा, "मैं पिछले तीन-चार वर्षों से मुंबई के लिए खेल रहा हूं इसलिए निचले क्रम में मेरा ध्यान दबाव भरी परिस्थिति का सामना करने पर था। मुझे पता है कि कहां, कब और कितना जोखिम लेना है। कहां सिंगल रोटेट करना है और कैसे गेम बनाना है।"

कोटियान जब बल्लेबाज़ी करने आए थे तब वेस्ट ज़ोन 179 के स्कोर पर पांच विकेट गंवा चुका था और गायकवाड़ को दूसरे छोर से मदद की दरकार थी। कोटियान ने गायकवाड़ का बखूबी साथ दिया और दोनों के बीच 148 रनों की साझेदारी हुई। गायकवाड़ जब 184 के निजी स्कोर पर सारांश जैन का शिकार बने तब वेस्ट ज़ोन के लिए एक बड़े स्कोर की आधारशिल रखी जा चुकी थी।

गायकवाड़ के साथ साझेदारी पर कोटियान ने कहा, "मैंने इस मैच में अपनी उन्हीं योजनाओं पर काम किया। मेरे सामने ऋतुराज एक सेट बल्लेबाज़ थे इसलिए मेरा ध्यान उनके साथ साझेदारी बनाने पर था। मैं यही सोच रहा था कि मुझे उनके साथ 10-10 रन जोड़ते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाना है।"

कोटियान ने कहा कि उन्हें अपने खेल पर विश्वास है जो कि उन्हें दबाव भरी परिस्थितियों को झेलने में मदद करता है।

कोटियान ने कहा, "मैंने हर एज ग्रुप क्रिकेट खेला है इसलिए मुझे पता है कि निचले क्रम में कैसे बल्लेबाज़ी करनी है। यह एक अतिरिक्त ज़िम्मेदारी (नीचे बल्लेबाज़ी करना) होती है। मैं इसे चुनौती के रूप में लेता हूं। मैं विकेटों के बारे में अधिक नहीं सोचता क्योंकि मुझे अपने गेम पर भरोसा है। मैं गेम का आकलन करने की सोचता हूं। मेरा गेम प्लान यही रहता है कि टीम को कैसे दबाव भरी परिस्थिति से बाहर निकालना है।"

कोटियान ने अपनी 76 रनों की पारी में कुल 166 गेंदों का सामना हुआ। हर्ष दुबे की गेंद पर जब वह आठवें विकेट के रूप में आउट हुए तब तक वेस्ट ज़ोन स्कोरबोर्ड पर 417 रन जोड़ लिए थे। कप्तान शार्दुल ठाकुर (64) के साथ भी सातवें विकेट के लिए उन्होंने 84 रनों की अहम साझेदारी की।