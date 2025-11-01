मैच (26)
PAK vs SA (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
NZ vs ENG (1)
IND-A vs SA-A (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
AUS vs IND (1)
महिला विश्व कप (1)
ZIM vs AFG (1)
ख़बरें

क्या फ़ाइनल में भारत अपनी टीम में कोई बदलाव करेगा ?

नवी मुबंई में होने वाले विश्व कप फ़ाइनल की पिच, टीम न्यूज़ और प्लेइंग XI से जुड़े अहम सवालो के जवाब

ESPNcricinfo स्टाफ़
01-Nov-2025 • 3 hrs ago
Kranti Goud celebrates with Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur after she got Aliya Riaz, India vs Pakistan, Women's ODI World Cup, Colombo, October 5, 2025

भारत सेमीफ़ाइनल में छह गेंदबाज़ों के साथ खेला था  •  AFP/Getty Images

वनडे विश्व कप 2025 के फ़ाइनल में भारत और साउथ अफ़्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों में से किसी ने भी अब तक यह ट्रॉफ़ी नहीं जीती है। हरमनप्रीत कौर और लारा वुलफ़ार्ट की टीमें इसे जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। यह मैच नवी मुंबई में खेला जाना है। आइए पिच और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़/ संभावित प्लेइंग XI

लीग स्टेज से ही भारतीय टीम अपने सबसे संतुलित संयोजन की तलाश में थी। यह संतुलन उसे सेमीफ़ाइनल में मिला, जब टीम में छह गेंदबाज़ और आठवें नंबर तक बल्लेबाज़ी की गहराई मौजूद थी। साथ ही जेमिमाह रोड्रिग्स और राधा यादव जैसे दो उत्कृष्ट फ़ील्डर भी थे। भले ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भारत की फ़ील्डिंग पूरी तरह परफ़ेक्ट नहीं थी, लेकिन तीन रन आउट ने विपक्षी टीम पर काफ़ी दबाव बनाया। अब भारत के सामने सिर्फ़ एक सवाल है कि क्या वे स्नेह राणा को राधा यादव की जगह वापस शामिल करेंगे? राधा ने गुरुवार को काफ़ी रन दिए थे। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि साउथ अफ़्रीका की टीम में कोई बाएं हाथ की बल्लेबाज़ नहीं है, इसलिए भारत शायद कोई बदलाव न करे।
भारत (संभावित): 1.स्मृति मांधना, 2. शेफ़ाली वर्मा, 3. जेमिमाह रॉड्रिग्स, 4. हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5. दीप्ति शर्मा, 6. ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7. अमनजोत कौर, 8. राधा यादव/स्नेह राणा, 9. क्रांति गौड़, 10. श्री चरणी, 11. रेणुका सिंह
साउथ अफ़्रीका ने सेमीफ़ाइनल में अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि उनकी पावर हिटर ओपनर तेज़मिन ब्रिट्स को गुवाहाटी में कंधे में चोट लगी थी, फिर भी उन्होंने मैच के बाद कहा कि वह फ़ाइनल में खेलेंगी। इससे टीम के सामने यह सवाल रहेगा कि क्या वे मासाबाता क्लास को टीम में शामिल करेंगे। सेमीफ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका नौवें नंबर तक बल्लेबाज़ी कर रही थी। अगर पिच फ्लैट रही, तो टीम ऐनेक बॉश या ऐनेरी डर्क्सन में से किसी एक बल्लेबाज़ को हटाकर एक अतिरिक्त गेंदबाज़ को शामिल कर सकती है।
साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1.लॉरा वुलफ़ार्ट (कप्तान), 2. तेज़मिन ब्रिट्स, 3. ऐनेक बॉश/मासाबाता क्लास, 4. सुने लूस, 5. मारीज़ान काप, 6. सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), 7. ऐनेरी डर्क्सन, 8. क्लोई ट्रॉयन, 9. नडीन डी क्लर्क, 10. अयाबोंगा खाका, 11. नॉन्कुलुलेको म्लाबा

पिच और परिस्थितियां

यह थोड़ा असामान्य है कि नवंबर में भी मुंबई और आसपास के इलाक़ों में बारिश हो रही है। देश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में मौसमी बदलावों के कारण अनियमित बारिश देखी गई है, और रविवार शाम को भी ऐसी संभावना जताई गई है। नवी मुंबई की पिच अब तक बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल रही है, और इस बार भी वैसा ही रहने की उम्मीद है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाएगा, जबकि दूसरी पारी में ओस अहम भूमिका निभा सकती है। अगर रविवार को बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता, तो सोमवार को रिज़र्व डे रखा गया है। उस स्थिति में मैच को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा, बल्कि वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा जहां खेल रुका था।
Harmanpreet KaurLaura WolvaardtRadha YadavSneh RanaMasabata KlaasAnneke BoschAnnerie DercksenSouth Africa WomenIndia WomenIND Women vs SA WomenICC Women's World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback