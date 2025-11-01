क्या फ़ाइनल में भारत अपनी टीम में कोई बदलाव करेगा ?

साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1.लॉरा वुलफ़ार्ट (कप्तान), 2. तेज़मिन ब्रिट्स, 3. ऐनेक बॉश/मासाबाता क्लास, 4. सुने लूस, 5. मारीज़ान काप, 6. सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), 7. ऐनेरी डर्क्सन, 8. क्लोई ट्रॉयन, 9. नडीन डी क्लर्क, 10. अयाबोंगा खाका, 11. नॉन्कुलुलेको म्लाबा

यह थोड़ा असामान्य है कि नवंबर में भी मुंबई और आसपास के इलाक़ों में बारिश हो रही है। देश के कई हिस्सों में हाल के दिनों में मौसमी बदलावों के कारण अनियमित बारिश देखी गई है, और रविवार शाम को भी ऐसी संभावना जताई गई है। नवी मुंबई की पिच अब तक बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल रही है, और इस बार भी वैसा ही रहने की उम्मीद है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाएगा, जबकि दूसरी पारी में ओस अहम भूमिका निभा सकती है। अगर रविवार को बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता, तो सोमवार को रिज़र्व डे रखा गया है। उस स्थिति में मैच को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा, बल्कि वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा जहां खेल रुका था।