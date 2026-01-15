MI और UPW के बीच होने वाले मैच में क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग XI?
UPW और MI के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र
WPL 2026 में पहली जीत की तलाश कर रही यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से होगा। MI ने तीन में से दो मैच जीते हैं, लेकिन UPW को अब तक खेले अपने तीनों मैचों में हार मिली है। नई कप्तान मेग लानिंग की अगुवाई में UPW अब तक अपनी बेस्ट XI भी नहीं खोज पाया है। इस मैच में देखना होगा कि वे किस रणनीति के साथ उतरेंगे। इससे पहले एक नज़र डालते हैं इस मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट पर।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
मैथ्यूज़ कंधे की चोट से उबरकर वापस लौट चुकी हैं और जी कमालिनी के साथ पारी की शुरुआत कर रही हैं। उनकी अनुपस्थिति में पारी की शुरुआत कर रहीं कर को बल्लेबाज़ी क्रम में नीचे जाना पड़ा है। सिवर-ब्रंट की वापसी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है।
मुंबई इंडियंस (संभावित): 1 जी कमालिनी (wk), 2 हेली मैथ्यूज़, 3 एमेलिया कर, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 निकोला कैरी, 6 सजीवन सजना, 7 अमनजोत कौर, 8 पूनम खेमनार, 9 शबनिम इस्माइल, 10 संस्कृति गुप्ता, 11 त्रिवेणी वसिष्ठ
UPW ने पिछले मैच में डिएंड्रा डॉटिन की जगह क्लोई ट्राईऑन को शामिल किया था। वे अपने पास मौजूद विकल्पों के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ XI तय करने की कोशिश करेंगे।
यूपी वॉरियर्ज़ (संभावित): 1 किरण नवगिरे, 2 मेग लानिंग (कप्तान), 3 फ़ीबी लिचफ़ील्ड, 4 हरलीन देओल, 5 श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), 6 क्लोई ट्राईऑन, 7 दीप्ति शर्मा, 8 सोफ़ी एकल्सटन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़
पिच और परिस्थितियां
नवी मुंबई की पिचें अब तक बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल रही हैं, लेकिन इसी मैदान पर कई मैच खेले जा चुके हैं, जिससे अब पिच में थोड़ी टूट-फूट के संकेत दिखने लगे हैं। सतह ने धीमे गेंदबाज़ों को कुछ मदद दी है, जैसा कि UPW बनाम DC मैच में देखने को मिला।