मैच (7)
AUS vs IND (1)
महिला विश्व कप (2)
BAN vs WI (1)
NZ vs ENG (1)
PAK vs SA (1)
ZIM vs AFG (1)
ख़बरें

सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफ़ी खेलेंगे जाडेजा

सौराष्ट्र का मुक़ाबला 25 अक्तूबर से मध्य प्रदेश के साथ है

ESPNcricinfo स्टाफ़
23-Oct-2025 • 45 mins ago
Ravindra Jadeja fires a direct throw, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 4th Day, October 13, 2025

रवींद्र जाडेजा इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ थे  •  BCCI

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जाडेजा 25 अक्तूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड में सौराष्ट्र के लिए खेलते दिखेंगे।
यह मुक़ाबला मध्य प्रदेश के ख़िलाफ़ राजकोट में खेला जाएगा और जाडेजा की मौज़ूदगी घरेलू टीम के स्पिन आक्रमण को और मज़बूत करेगी। इसी मैदान पर पिछले हफ़्ते सौराष्ट्र और कर्नाटक के मैच में 35 में से 31 विकेट स्पिनरों ने लिए थे।
ICC रैंकिंग में शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर जाडेजा इस समय ब्रेक पर हैं। उन्होंने हाल ही में इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दो घरेलू टेस्ट खेले थे। अहमदाबाद के पहले टेस्ट में नाबाद 104 रन बनाने के अलावा उन्होंने सीरीज़ में आठ विकेट लिए, जिससे भारत ने 2-0 से जीत दर्ज की।
उन्हें ऑस्ट्रेलिया में चल रही वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। जब वह मध्य प्रदेश के ख़िलाफ़ खेलेंगे, तो उन्हें अपने सौराष्ट्र के स्पिन साथी धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा का भी पर्याप्त सहयोग मिलेगा। धर्मेन्द्रसिंह ने कर्नाटक के ख़िलाफ़ मैच में कुल 10 विकेट लिए (10/203) और सौराष्ट्र ने पहली पारी में बढ़त लेकर महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।
जाडेजा ने पिछले रणजी सीज़न में सौराष्ट्र के लिए दो मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 12 विकेट लिए थे।
Ravindra JadejaDharmendrasinh JadejaSaurashtra (and Kathiawar)Madhya PradeshRanji TrophyIndia tour of Australia

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback