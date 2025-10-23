सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफ़ी खेलेंगे जाडेजा
सौराष्ट्र का मुक़ाबला 25 अक्तूबर से मध्य प्रदेश के साथ है
भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जाडेजा 25 अक्तूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड में सौराष्ट्र के लिए खेलते दिखेंगे।
यह मुक़ाबला मध्य प्रदेश के ख़िलाफ़ राजकोट में खेला जाएगा और जाडेजा की मौज़ूदगी घरेलू टीम के स्पिन आक्रमण को और मज़बूत करेगी। इसी मैदान पर पिछले हफ़्ते सौराष्ट्र और कर्नाटक के मैच में 35 में से 31 विकेट स्पिनरों ने लिए थे।
ICC रैंकिंग में शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर जाडेजा इस समय ब्रेक पर हैं। उन्होंने हाल ही में इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दो घरेलू टेस्ट खेले थे। अहमदाबाद के पहले टेस्ट में नाबाद 104 रन बनाने के अलावा उन्होंने सीरीज़ में आठ विकेट लिए, जिससे भारत ने 2-0 से जीत दर्ज की।
उन्हें ऑस्ट्रेलिया में चल रही वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। जब वह मध्य प्रदेश के ख़िलाफ़ खेलेंगे, तो उन्हें अपने सौराष्ट्र के स्पिन साथी धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा का भी पर्याप्त सहयोग मिलेगा। धर्मेन्द्रसिंह ने कर्नाटक के ख़िलाफ़ मैच में कुल 10 विकेट लिए (10/203) और सौराष्ट्र ने पहली पारी में बढ़त लेकर महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।
जाडेजा ने पिछले रणजी सीज़न में सौराष्ट्र के लिए दो मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 12 विकेट लिए थे।