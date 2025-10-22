क्या न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी संयोजन में बदलाव करेगा भारत?
जानें नवी मुंबई में होने वाले इस मैच की पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
लगातार तीन हार झेलने के बाद भारत के विश्व कप 2025 का सफ़र मुश्किलों में है। नवी मुंबई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाला मैच एक तरह से करो या मरो वाला मुक़ाबला होगा। न्यूज़ीलैंड की टीम अब तक अपने नाम के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर सकी है और भारत का प्रदर्शन भी मिला-जुला रहा है। बारिश भी इस मैच में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार दिख रही है। आइए जानते हैं इस मैच से पहले दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट।
टीम न्यूज़/संभावित इलेवन
क्या भारत इस अहम मुक़ाबले के लिए फिर से पांच गेंदबाज़ों के संयोजन पर लौटेगा? इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिछले मैच में उनके गेंदबाज़ों ने आख़िरी 10 ओवरों में अच्छी वापसी की थी, लेकिन भारत यह सोच सकता है कि नंबर पांच पर जेमिमाह रॉड्रिग्स जैसी अनुभवी बल्लेबाज़ की ज़रूरत है।
भारत (संभावित XI): 1 स्मृति मांधना, 2 प्रतिका रावल, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 6 अमनजोत कौर, 7 स्नेह राणा, 8 दीप्ति शर्मा, 9 रेणुका सिंह/जेमिमाह रॉड्रिग्स, 10 क्रांति गौड़, 11 श्री चरणी
न्यूज़ीलैंड ने अपने वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ लिया तहुहू को श्रीलंका के ख़िलाफ़ रणनीतिक तौर पर बाहर रखा था, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी वापसी कराई। अब उनके उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरने की संभावना है।
न्यूज़ीलैंड (संभावित XI): 1 सूज़ी बेट्स, 2 जॉर्जिया प्लिमर, 3 अमिलिया कर, 4 सोफ़ी डिवाइन (कप्तान), 5 ब्रुक हॉलिडे, 6 मैडी ग्रीन, 7 इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), 8 जेस कर, 9 रोज़मेरी मेयर, 10 ईडन कार्सन, 11 लिया तहुहू
पिच और परिस्थितियां
नवी मुंबई की पिच ने पिछले मैच में गेंदबाज़ों को ज़्यादा मदद नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए केवल 202 रन ही बना सकी। कप्तान चमरी अतापत्तू ने बताया था कि मैच के दूसरे हाफ़ में ओस ने असर डाला। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से मौसम अनियमित रहा है और गुरुवार को भी बारिश की संभावना बनी हुई है। दोपहर में हल्की धुंध और शाम के समय बारिश की आशंका जताई गई है।