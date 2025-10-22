क्या न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी संयोजन में बदलाव करेगा भारत?

टीम न्यूज़/संभावित इलेवन

भारत (संभावित XI): 1 स्मृति मांधना, 2 प्रतिका रावल, 3 हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 6 अमनजोत कौर, 7 स्नेह राणा, 8 दीप्ति शर्मा, 9 रेणुका सिंह/जेमिमाह रॉड्रिग्स, 10 क्रांति गौड़, 11 श्री चरणी

न्यूज़ीलैंड ने अपने वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ लिया तहुहू को श्रीलंका के ख़िलाफ़ रणनीतिक तौर पर बाहर रखा था, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी वापसी कराई। अब उनके उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरने की संभावना है।

न्यूज़ीलैंड (संभावित XI): 1 सूज़ी बेट्स, 2 जॉर्जिया प्लिमर, 3 अमिलिया कर, 4 सोफ़ी डिवाइन (कप्तान), 5 ब्रुक हॉलिडे, 6 मैडी ग्रीन, 7 इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), 8 जेस कर, 9 रोज़मेरी मेयर, 10 ईडन कार्सन, 11 लिया तहुहू

पिच और परिस्थितियां