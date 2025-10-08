आने वाले महत्वपूर्ण मैचों से पहले भारत को अपनी खामियां दुरुस्त करनी होंगी

भारत के अगले तीन मैच साउथ अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हैं। तीनों ही टीम मज़बूत हैं और सेमीफ़ाइनल के दावेदार भी हैं। आइए देखते हैं कि पहले दो मैचों में भारत ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उसके आधार वे कहां सुधार या बदलाव कर सकते हैं।

पांच गेंदबाज़ों का कॉम्बिनेशन और सही संतुलन की तलाश

हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के दौरान अंतिम दो मैचों में छह गेंदबाज़ों के साथ खेला था। हालांकि तब यह बदलाव इसलिए हुआ था क्योंकि नंबर 5 बल्लेबाज़ जेमिमाह रॉड्रिग्स पहले मैच के बाद बीमार पड़ गई थीं। उनकी जगह गेंदबाज़ को शामिल करने का फ़ायदा टीम को मिला, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 190 पर समेट दिया। अब जब रॉड्रिग्स फ़िट होकर इस साल दो शतक जड़ चुकी हैं, तो टीम के सामने यह चुनौती है कि बिना संतुलन बिगाड़े छठे गेंदबाज़ को कैसे शामिल किया जाए।

अमनजोत कौर के फ़िट होने पर भी रेणुका सिंह को बाहर करना मुश्किल हो सकता है • ICC via Getty Images

बाएं हाथ के स्पिनर का ख़तरा

स्मृति मंधाना बल्लेबाज़ी और फ़ील्डिंग में सही लय में नज़र नहीं आ रही हैं • Associated Press

क्षेत्ररक्षण में लगातार ग़लतियां कर रहा है भारत तीन महीने पहले भारत ने इंग्लैंड में ऐतिहासिक सीरीज़ जीत हासिल की थी। इसमें टीम की बेहतरीन फ़ील्डिंग ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा लगता है कि अब वह बस एक याद की तरह है। सीमा रेखा पर लिए कुछ कमाल के कैच, तेज़ थ्रो और सर्कल में फुर्तीले मूवमेंट - उस सीरीज़ में भारतीय फ़ील्डर्स बेहतरीन लय में थे। लेकिन विश्व कप में भारत की शुरुआत औसत फ़ील्डिंग प्रदर्शन के साथ हुई है। गेंदबाज़ों ने विकेट के मौके बनाए, लेकिन फ़ील्डरों ने कई आसान कैच टपका दिए। अब तक इसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, ये ग़लती भारी पड़ सकती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले 25 ओवरों में लगभग तीन मिसफ़ील्ड हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना से हुईं। ऐसा भी नहीं था कि तब ओस था, जिससे फ़ील्डिंग में कोई परेशानी हो।

धीमी शुरुआत और लगातार ढहता मध्यक्रम

अब तक भारत को विश्व कप में सपाट पिचों पर बल्लेबाज़ी का लाभ नहीं मिला, लेकिन उनकी धीमी शुरुआत और बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने की समस्या साफ़ नज़र आई है। भारत ने पावरप्ले में अब तक सिर्फ़ 43 और 54 रन बनाए हैं। मंधाना के कम स्कोर (8 और 23) के चलते रन रेट गिरा है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरा सबसे तेज़ महिला वनडे शतक जड़ा था, लेकिन अब उन्हें आक्रामक शेफ़ाली वर्मा की जगह प्रतिका रावल के साथ टिक कर खेलना पड़ रहा है। रावल अधिक स्थिर हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 83.65 है जबकि मंधाना 109.49 के स्ट्राइक रेट से रन बनाती हैं।

प्रतिका और हरलीन को बाउंड्री निकालने में काफ़ी समस्या हो रही है • Getty Images

भारत की नंबर तीन बल्लेबाज़ हरलीन का स्ट्राइक रेट इस साल सिर्फ़ 77.18 रहा है। जब रावल और देओल साथ खेलती हैं तो रन रेट और नीचे चला जाता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी साझेदारी 35 गेंदों में सिर्फ़ 19 रन की रही, जिनमें 27 डॉट बॉल थीं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने 96 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें सिर्फ़ दो चौके और एक सिक्सर लगाया गया था।

अब तक भारत की सबसे बड़ी चिंता उनका लगातार ढहता मध्यक्रम रहा है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ भारत ने 124 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का पांचवा विकेट 159 के स्कोर पर गिरा था। निचले क्रम ने इन दोनों मैचों में टीम को बचाया, लेकिन साउथ अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने भारत को अपनी अनुभवी तिकड़ी मांधना, हरमनप्रीत और रॉड्रिग्स से ज़्यादा योगदान चाहिए होगा, जिनका अब तक संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्कोर सिर्फ़ 32 रहा है।