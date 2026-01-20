1000 विकेट लेने वाले पुष्पकुमारा के नाम दर्ज हुए कई बड़े रिकॉर्ड
21वीं सदी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में यह उपलब्धि इससे पहले सिर्फ़ साइमन हार्मर और जेम्स एंडरसन ने हासिल की थी
सोमवार को श्रीलंका के मालिंडा पुष्पकुमारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले 218वें खिलाड़ी बने। हालांकि 21वीं सदी में यह उपलब्धि अब भी बेहद दुर्लभ मानी जाती है। उनके इस कारनामे से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों पर एक नज़र।
1005 - मालिंडा पुष्पकुमारा के पास अब कुल 1005 प्रथम श्रेणी विकेट हैं। वह इस फ़ॉर्मैट में 1000 विकेट पूरे करने वाले श्रीलंका के सिर्फ़ चौथे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले मुथैया मुरलीधरन (1374), रंगना हेराथ (1080) और दिनुका हेत्तियाराच्ची (1001) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
3 - खिलाड़ियों ने 21वीं सदी में प्रथम श्रेणी डेब्यू करने के बाद इस फ़ॉर्मैट में 1000 विकेट लिए हैं। इस सूची में पुष्पकुमारा शामिल हैं, जिन्होंने नवंबर 2006 में डेब्यू किया था। जेम्स एंडरसन ने मई 2002 में डेब्यू किया और जुलाई 2021 में 1000 विकेट पूरे किए। वहीं साइमन हार्मर ने नवंबर 2009 में डेब्यू के बाद पिछले अक्तूबर में यह मुक़ाम हासिल किया।
173 - पुष्पकुमारा को 1000 विकेटों की मंज़िल तक पहुंचने में 173 मैच लगे। एशियाई खिलाड़ियों की बात करें, तो वे मुथैया मुरलीधरन के साथ संयुक्त रूप से सबसे तेज़ इस मुक़ाम तक पहुंचे हैं। मुरलीधरन ने भी अपना 1000वां विकेट 173वें मैच में ही हासिल किया था। उनके बाद पाकिस्तान के दानिश कनेरिया का नंबर आता है, जिन्होंने 201 मैचों में यह कारनामा किया।
अगर प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पूरे इतिहास को देखें, तो महज़ 12 खिलाड़ी ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुष्पकुमारा से कम मैचों में 1000 विकेट चटकाए। हालांकि, जुलाई 1924 में जैक व्हाइट (171 मैच) के बाद से अब तक कोई भी गेंदबाज़ पुष्पकुमारा को पीछे नहीं छोड़ सका है। पुष्पकुमारा ने 305 पारियों में यह जादुई आंकड़ा छुआ। पारियों के लिहाज़ से वे दुनिया के 218 खिलाड़ियों में 14वें स्थान पर हैं, जबकि एशियाई गेंदबाज़ों में वे सिर्फ़ मुरलीधरन (290 पारियां) से पीछे दूसरे पायदान पर हैं।
966 - विकेट पुष्पकुमारा ने श्रीलंकाई ज़मीन पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लिए हैं। यह संख्या हेत्तियाराच्ची के 980 विकेट के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका में पुष्पकुमारा के नाम 82 पांच विकेट हॉल और 27 बार 10 विकेट मैच हॉल हैं। दोनों ही आंकड़े किसी भी गेंदबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा हैं।
28 -पुष्प कुमारा ने प्रथम श्रेणी करियर में कुल 28 बार मैच में 10 या उससे ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। पिछले 50 सालों में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की फ़ेहरिस्त में यह तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।
मुरलीधरन के नाम सबसे ज़्यादा 34 बार 10 विकेट मैच हॉल लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनके बाद मुश्ताक़ अहमद 32 बार के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं, पारी में पांच विकेट (फ़ाइव विकेट हॉल) की बात करें, तो पुष्पकुमारा ने 86 बार यह उपलब्धि हासिल की है। साल 1976 के बाद से मैदान पर उतरने वाले गेंदबाज़ों में यह चौथी सबसे बड़ी संख्या है। इस मामले में भी मुरलीधरन (119) सबसे ऊपर हैं, जबकि उनके बाद मुश्ताक़ अहमद और कर्टनी वॉल्श का नंबर आता है, जिनके खाते में 104-104 ऐसे प्रदर्शन दर्ज हैं।
पिछले 30 वर्षों में खेलने वाले खिलाड़ियों में पुष्पकुमारा के पांच विकेट हॉल और 10 विकेट मैच हॉल सबसे ज़्यादा हैं। इस सूची में गयान सिरिसोमा दूसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 71 पांच विकेट हॉल और 25 बार 10 विकेट मैच हॉल हैं।
38.29 - प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पुष्पकुमारा का बॉलिंग स्ट्राइक रेट। 1000 से ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में यह दसवां सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। सेसिल पार्किन (39.40) इकलौते अन्य गेंदबाज़ हैं, जिन्होंने 1900 के बाद प्रथम श्रेणी डेब्यू किया और 1000 से ज़्यादा विकेट लेते हुए 40 से कम का स्ट्राइक रेट दर्ज किया।
10-37 - 2018-19 में सरसेन्स स्पोर्ट्स क्लब के ख़िलाफ़ कोलंबो क्रिकेट क्लब के लिए पुष्पकुमारा के गेंदबाज़ी आंकड़े 37 रन देकर 10 विकेट रहे। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी श्रीलंकाई गेंदबाज़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कलुतारा फ़िज़िकल कल्चर सेंटर के ख़िलाफ़ 1991-92 में 10 for 41 लेने वाले प्रमोद्या विक्रमसिंघे इकलौते अन्य श्रीलंकाई हैं, जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में परफ़ेक्ट टेन हासिल किया है।
पुष्पकुमारा ने उस मैच में कुल 16 विकेट लिए थे। उनके आंकड़े 16 for 110 रहे। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ़ तीसरे श्रीलंकाई बने। उनसे पहले मुरलीधरन ने 1998 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच में 16 for 220 लिए थे। वहीं 2010-11 में एंटोनियंस स्पोर्ट्स क्लब के ख़िलाफ़ उमेगा चतुरंगा ने 16 for 100 दर्ज किए थे।
894 - श्रीलंका की प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता मेजर लीग टूर्नामेंट में पुष्पकुमारा ने कुल 894 विकेट लिए हैं। वह इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज़ हैं। उनसे आगे सिर्फ़ हेत्तियाराच्ची हैं, जिनके नाम 912 विकेट हैं।
इस टूर्नामेंट में पुष्पकुमारा के नाम 77 पांच विकेट हॉल हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। वहीं उनके 25 बार के 10 विकेट मैच हॉल गयान सिरिसोमा के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा हैं।