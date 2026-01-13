विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी: प्रभसिमरन, गेंदबाज़ों ने पंजाब को सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया

पंजाब के बल्लेबाज़ों के सामने मध्य प्रदेश हुई ढेर

पंजाब 345-6 (प्रभसिमरन 88, अनमोलप्रीत 70, वढेरा 56, वेंकटेश 2-60) ने मध्य प्रदेश 162 (पाटीदार 38, सनवीर 3-31, रमनदीप 2-23, गुरनूर 2-27) को 183 रन से हराया

पंजाब के 345-6 के जवाब में मध्य प्रदेश की टीम कभी भी लक्ष्य के आसपास जाती हुई भी नहीं दिखी। रजत पाटीदार अकेले एक छोर पर टिके थे और स्कोर 66-5 हो गया था। पाटीदार ने 38 रन बनाए और उनके आउट होते ही पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 31.2 ओवर में टीम सिर्फ़ 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

सनवीर ने एक ही ओवर में शुभम शर्मा और वेंकटेश अय्यर को आउट किया था। शुभम ने स्लिप में कैच थमाया और उसके बाद अय्यर दो गेंदों में बिना ख़ाता खोले पवेलियन लौट गए।

इससे पहले प्रभसिमरन सिंह ने हरनूर सिंह (51) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़े थे। उसके बाद अनमोलप्रीत के अलावा नेहाल वढेरा (38 गेंद 56) और रमनदीप सिंह (15 गेंद 24*) ने आख़िरी में टीम के स्कोर को तेज़ी दी।

16 जनवरी को सेमीफ़ाइनल में पंजाब का सामना सौराष्ट्र के ख़िलाफ़ होगा।

भूते और दुबे ने विदर्भ को सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया

यश राठौड़ ने 73 गेंदों में 86 रन की पारी खेली • PTI

विदर्भ 300-9 (राठौड़ 86, तायडे 62, शौरी 49, राणा 2-19, इशांत 2-47) ने दिल्ली 224 (रावत 66, भूते 4-51, दुबे 3-36) को 76 रन से हराया

पहले खेलने के लिए आई विदर्भ की शुरुआत कुछ ख़ास नहीं रही और टूर्नामेंट में चार शतक लगाने वाले अमन मोखाड़े सिर्फ़ 6 रन बनाकर आउट हो गए। अथर्व तायडे और ध्रुव शौरी ने दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी निभाई और दिल्ली के कप्तान इशांत शर्मा एवं नवदीप सैनी की शानदार गेंदबाज़ी के सामने टीम को संभाला। इशांत ने तायडे को आउट करके साझेदारी तोड़ी और अपना 200वां लिस्ट-ए विकेट भी लिया।

लेकिन यहां से राठौड़ की बेहतरीन पारी ने विदर्भ को 300 के स्कोर तक पहुंचाया। दूसरे छोर से विदर्भ के विकेट गिरते रहे लेकिन राठौड़ ने एक छोर संभाले रखा और अपनी पारी में 8 चौके एवं 2 छक्के लगाए।