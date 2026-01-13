मैच (12)
ख़बरें

विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी: प्रभसिमरन, गेंदबाज़ों ने पंजाब को सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया

विदर्भ ने दिल्ली को हराकर सेमीफ़ाइनल में प्रवेश किया

Shashank Kishore
शशांक किशोर
13-Jan-2026
Prabhsimran Singh bats left-handed during a training session, Mullanpur, May 28, 2025

प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब को बड़ी जीत दिलाई  •  PTI

पंजाब के बल्लेबाज़ों के सामने मध्य प्रदेश हुई ढेर
पंजाब 345-6 (प्रभसिमरन 88, अनमोलप्रीत 70, वढेरा 56, वेंकटेश 2-60) ने मध्य प्रदेश 162 (पाटीदार 38, सनवीर 3-31, रमनदीप 2-23, गुरनूर 2-27) को 183 रन से हराया
प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह के अर्धशतकों की मदद से पंजाब ने 2025-26 विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के तीसरे क़्वार्टर-फ़ाइनल में मध्यं प्रदेश को 183 रनों से हराया। यह रनों के लिहाज़ से पंजाब की टूर्नामेंट में सबसे बड़ी जीत है।
पंजाब के 345-6 के जवाब में मध्य प्रदेश की टीम कभी भी लक्ष्य के आसपास जाती हुई भी नहीं दिखी। रजत पाटीदार अकेले एक छोर पर टिके थे और स्कोर 66-5 हो गया था। पाटीदार ने 38 रन बनाए और उनके आउट होते ही पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और 31.2 ओवर में टीम सिर्फ़ 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
पंजाब के सभी गेंदबाज़ों ने प्रभावित किया लेकिन गुरनूर बरार ने एक शानदार स्पेल डाला। उन्होंने अपने पहले स्पेल की 30 गेंदों में 25 गेंदें 140 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार से डाला। उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी से बल्लेबाज़ों को परेशान किया और उन्हें दो विकेट भी मिले।
हालांकि पंजाब को उनकी फ़िटनेस की चिंता होगी, क्योंकि वह 6.4 ओवर की गेंदबाज़ी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए और फिर दोबारा गेंदबाज़ी के लिए नहीं लौटे। गुरनूर के अलावा तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर सनवीर सिंह ने सबसे ज़्यादा तीन विकेट लिए।
सनवीर ने एक ही ओवर में शुभम शर्मा और वेंकटेश अय्यर को आउट किया था। शुभम ने स्लिप में कैच थमाया और उसके बाद अय्यर दो गेंदों में बिना ख़ाता खोले पवेलियन लौट गए।
इससे पहले प्रभसिमरन सिंह ने हरनूर सिंह (51) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़े थे। उसके बाद अनमोलप्रीत के अलावा नेहाल वढेरा (38 गेंद 56) और रमनदीप सिंह (15 गेंद 24*) ने आख़िरी में टीम के स्कोर को तेज़ी दी।
16 जनवरी को सेमीफ़ाइनल में पंजाब का सामना सौराष्ट्र के ख़िलाफ़ होगा।
भूते और दुबे ने विदर्भ को सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया
विदर्भ 300-9 (राठौड़ 86, तायडे 62, शौरी 49, राणा 2-19, इशांत 2-47) ने दिल्ली 224 (रावत 66, भूते 4-51, दुबे 3-36) को 76 रन से हराया
पिछले सीज़न बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले यश राठौड़ के लिए यह सीज़न काफ़ी ख़ामोश रहा था। हालांकि दिल्ली के ख़िलाफ़ बड़े क़्वार्टर-फ़ाइनल मुक़ाबले में उन्होंने 73 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया। विदर्भ का सामना अब 15 जनवरी को पहले सेमीफ़ाइनल में गत विजेता कर्नाटक के ख़िलाफ़ होगा।
पहले खेलने के लिए आई विदर्भ की शुरुआत कुछ ख़ास नहीं रही और टूर्नामेंट में चार शतक लगाने वाले अमन मोखाड़े सिर्फ़ 6 रन बनाकर आउट हो गए। अथर्व तायडे और ध्रुव शौरी ने दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी निभाई और दिल्ली के कप्तान इशांत शर्मा एवं नवदीप सैनी की शानदार गेंदबाज़ी के सामने टीम को संभाला। इशांत ने तायडे को आउट करके साझेदारी तोड़ी और अपना 200वां लिस्ट-ए विकेट भी लिया।
लेकिन यहां से राठौड़ की बेहतरीन पारी ने विदर्भ को 300 के स्कोर तक पहुंचाया। दूसरे छोर से विदर्भ के विकेट गिरते रहे लेकिन राठौड़ ने एक छोर संभाले रखा और अपनी पारी में 8 चौके एवं 2 छक्के लगाए।
दिल्ली को प्रियांश आर्य (19 गेंद 28) ने तेज़ शुरुआत दी लेकिन 58 के स्कोर पर वह आउट हुए और उसके बाद नितीश राणा भी पहली ही गेंद पर ख़ाता खोले बिना आउट हो गए। इन दोनों बल्लेबाज़ों को नचिकेत भूते ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद हर्ष दुबे ने वैभव कांडपाल और तेजस्वी दहिया को पवेलियन भेजा। अनुज रावत ने अर्धशतक लगाया लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे और दिल्ली की टीम 45.1 ओवर में 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं

