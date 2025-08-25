महिला विश्व कप: फ़ातिमा सना की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम में अनकैप्ड ऐमन फ़ातिमा शामिल

यह पहली बार होगा जब सना किसी वनडे विश्व कप में अपनी टीम की कप्तानी करेंगी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में लाहौर में हुए विश्व कप क्वालिफ़ायर में भी पाकिस्तान की कप्तानी की थी।

ऐमन फ़ातिमा ने इस महीने की शुरुआत में डबलिन में आयरलैंड के ख़िलाफ़ T20I में पदार्पण किया था, लेकिन उन्हें तीन मैचों में केवल दो बार बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा मिला था और उन्होंने 23 और 4 रन बनाए थे।

15 सदस्यीय मुख्य टीम और पांच रिज़र्व खिलाड़ी साउथ अफ़्रीका सीरीज़ से पहले 14 दिनों के शिविर में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से मुहम्मद वसीम के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ़ के मार्गदर्शन में होगी। साउथ अफ़्रीका की टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी।

पाकिस्तान अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 2 अक्तूबर को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ करेगा और उसके बाद 5 अक्तूबर को भारत से भिड़ेगा। पाकिस्तान अपने सभी सात लीग मैच कोलंबो में खेलेगा और अगर वह नॉकआउट में पहुंचता है तो सेमीफ़ाइनल भी कोलंबो में ही खेलेगा। दूसरा सेमीफ़ाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा। फ़ाइनल 2 नवंबर को कोलंबो या नवी मुंबई में होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान नॉकआउट में पहुंचता है या नहीं।

वनडे विश्व कप और साउथ अफ़्रीका वनडे के लिए पाकिस्तान महिला टीम