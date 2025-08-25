महिला विश्व कप: फ़ातिमा सना की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम में अनकैप्ड ऐमन फ़ातिमा शामिल
शीर्ष क्रम की बल्लेबाज़ सदफ़ शमास की टीम में वापसी; गुल फिरोज़ा और नजीहा अल्वी को रिज़र्व खिलाड़ियों में मिली जगह
पाकिस्तान ने आगामी महिला वनडे विश्व कप के लिए फ़ातिमा सना की अगुवाई में अपनी 15 सदस्यीय टीम में 20 वर्षीय युवा बल्लेबाज़ ऐमन फ़ातिमा को शामिल किया है। यही टीम 16 सितंबर से साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ तीन घरेलू वनडे मैच भी खेलेगी, जो 30 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व कप की तैयारी का काम करेंगे।
यह पहली बार होगा जब सना किसी वनडे विश्व कप में अपनी टीम की कप्तानी करेंगी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में लाहौर में हुए विश्व कप क्वालिफ़ायर में भी पाकिस्तान की कप्तानी की थी।
ऐमन फ़ातिमा क्वालिफ़ायर के लिए टीम का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन उन्हें सदफ़ शमास के साथ टीम में शामिल किया गया है। उन्हें गुल फिरोज़ा और नजीहा अल्वी की जगह शामिल किया गया है, जो तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख़्तर के साथ उन पांच रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल हैं जो नॉन ट्रैवेलिंग रिज़र्व हैं।
ऐमन फ़ातिमा ने इस महीने की शुरुआत में डबलिन में आयरलैंड के ख़िलाफ़ T20I में पदार्पण किया था, लेकिन उन्हें तीन मैचों में केवल दो बार बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा मिला था और उन्होंने 23 और 4 रन बनाए थे।
15 सदस्यीय मुख्य टीम और पांच रिज़र्व खिलाड़ी साउथ अफ़्रीका सीरीज़ से पहले 14 दिनों के शिविर में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से मुहम्मद वसीम के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ़ के मार्गदर्शन में होगी। साउथ अफ़्रीका की टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी।
पाकिस्तान अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 2 अक्तूबर को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ करेगा और उसके बाद 5 अक्तूबर को भारत से भिड़ेगा। पाकिस्तान अपने सभी सात लीग मैच कोलंबो में खेलेगा और अगर वह नॉकआउट में पहुंचता है तो सेमीफ़ाइनल भी कोलंबो में ही खेलेगा। दूसरा सेमीफ़ाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा। फ़ाइनल 2 नवंबर को कोलंबो या नवी मुंबई में होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान नॉकआउट में पहुंचता है या नहीं।
वनडे विश्व कप और साउथ अफ़्रीका वनडे के लिए पाकिस्तान महिला टीम
फ़ातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीक़ी (उप-कप्तान), आलिया रियाज़, डायना बेग, ऐमन फ़ातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज़, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ़ शमास, सादिया इक़बाल, शवाल ज़ुल्फ़िक़ार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), सैयदा अरूब शाह
नॉन-ट्रैवलिंग रिज़र्व: गुल फ़िरोज़ा, नाजिहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख़्तर
