Diasqua vs Pakistan HKG, 5th Match at Mong Kok, HKGPL, Oct 12 2025 - Match Result
RESULT
5th Match, Mong Kok, October 12, 2025, Hong Kong Premier League One-Day Tournament
(18.4/21 ov) 78
(4.2/21 ov, T:75) 77/0
Pakistan HKG won by 10 wickets (with 100 balls remaining) (DLS method)
Match centre
Scorecard summary
Diasqua Little Sai Wan Cricket Club • 78/10(18.4 overs)
29 (37)
4/15 (3)
25 (26)
3/24 (4.4)
Pakistan Association of Hong Kong • 77/0(4.2 overs)
59* (14)
0/13 (1)
18* (12)
0/44 (2.2)
4.2
4
Sheryar Khan to Hafeez Khan, FOUR runs
4.1
•
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
end of over 420 runs
PAHKG: 73/0CRR: 18.25 • RRR: 0.11
Hafeez Khan14 (10b 2x4)
Zeeshan Ali59 (14b 2x4 8x6)
Ehsan Khan 1-0-20-0
Sheryar Khan 2-0-40-0
3.6
1
Ehsan Khan to Hafeez Khan, 1 run
3.5
1
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, 1 run
3.4
•
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, no run
3.3
6
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
3.2
6
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
3.1
6
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
end of over 38 runs
PAHKG: 53/0CRR: 17.66 • RRR: 1.22
Hafeez Khan13 (9b 2x4)
Zeeshan Ali40 (9b 2x4 5x6)
Sheryar Khan 2-0-40-0
Asad Rasheed 1-0-13-0
2.6
•
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
2.5
•
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
2.4
1
Sheryar Khan to Zeeshan Ali, 1 run
2.3
6
Sheryar Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
2.2
1
Sheryar Khan to Hafeez Khan, 1 run
2.1
•
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
end of over 213 runs
PAHKG: 45/0CRR: 22.50 • RRR: 1.57
Hafeez Khan12 (5b 2x4)
Zeeshan Ali33 (7b 2x4 4x6)
Asad Rasheed 1-0-13-0
Sheryar Khan 1-0-32-0
1.6
1
Asad Rasheed to Hafeez Khan, 1 run
1.5
4
Asad Rasheed to Hafeez Khan, FOUR runs
1.4
1
Asad Rasheed to Zeeshan Ali, 1 run
1.3
1
Asad Rasheed to Hafeez Khan, 1 run
1.2
4
Asad Rasheed to Hafeez Khan, FOUR runs
1.1
2
Asad Rasheed to Hafeez Khan, 2 runs
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Pakistan Association of Hong Kong, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match days
|12 October 2025 - day (50-over match)
|Umpires
|Points
|Pakistan Association of Hong Kong 2, Diasqua Little Sai Wan Cricket Club 0
Pakistan HKG Innings
