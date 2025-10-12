Matches (7)
IND v WI (1)
PAK vs SA (1)
Women's World Cup (2)
Canada Super 60 (3)

Diasqua vs Pakistan HKG, 5th Match at Mong Kok, HKGPL, Oct 12 2025 - Match Result

RESULT
5th Match, Mong Kok, October 12, 2025, Hong Kong Premier League One-Day Tournament
Diasqua FlagDiasqua
(18.4/21 ov) 78
Pakistan HKG FlagPakistan HKG
(4.2/21 ov, T:75) 77/0

Pakistan HKG won by 10 wickets (with 100 balls remaining) (DLS method)

Player Of The Match
59* (14)
zeeshan-ali
Scorecard summary
Diasqua Little Sai Wan Cricket Club 78/10(18.4 overs)
Mohammad Ibraheem
29 (37)
Mohammad Ghazanfar
4/15 (3)
Ehsan Khan
25 (26)
Yasim Murtaza
3/24 (4.4)
Pakistan Association of Hong Kong 77/0(4.2 overs)
Zeeshan Ali
59* (14)
Asad Rasheed
0/13 (1)
Hafeez Khan
18* (12)
Sheryar Khan
0/44 (2.2)
View full scorecard
4.2
4
Sheryar Khan to Hafeez Khan, FOUR runs
4.1
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
end of over 420 runs
PAHKG: 73/0CRR: 18.25 RRR: 0.11
Hafeez Khan14 (10b 2x4)
Zeeshan Ali59 (14b 2x4 8x6)
Ehsan Khan 1-0-20-0
Sheryar Khan 2-0-40-0
3.6
1
Ehsan Khan to Hafeez Khan, 1 run
3.5
1
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, 1 run
3.4
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, no run
3.3
6
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
3.2
6
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
3.1
6
Ehsan Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
end of over 38 runs
PAHKG: 53/0CRR: 17.66 RRR: 1.22
Hafeez Khan13 (9b 2x4)
Zeeshan Ali40 (9b 2x4 5x6)
Sheryar Khan 2-0-40-0
Asad Rasheed 1-0-13-0
2.6
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
2.5
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
2.4
1
Sheryar Khan to Zeeshan Ali, 1 run
2.3
6
Sheryar Khan to Zeeshan Ali, SIX runs
2.2
1
Sheryar Khan to Hafeez Khan, 1 run
2.1
Sheryar Khan to Hafeez Khan, no run
end of over 213 runs
PAHKG: 45/0CRR: 22.50 RRR: 1.57
Hafeez Khan12 (5b 2x4)
Zeeshan Ali33 (7b 2x4 4x6)
Asad Rasheed 1-0-13-0
Sheryar Khan 1-0-32-0
1.6
1
Asad Rasheed to Hafeez Khan, 1 run
1.5
4
Asad Rasheed to Hafeez Khan, FOUR runs
1.4
1
Asad Rasheed to Zeeshan Ali, 1 run
1.3
1
Asad Rasheed to Hafeez Khan, 1 run
1.2
4
Asad Rasheed to Hafeez Khan, FOUR runs
1.1
2
Asad Rasheed to Hafeez Khan, 2 runs
Read full commentary
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossPakistan Association of Hong Kong, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
Pakistan HKG
Zeeshan Ali
Match days12 October 2025 - day (50-over match)
Umpires
Hong Kong
Niaz Ali
Hong Kong
Ramasamy Venkatesh
PointsPakistan Association of Hong Kong 2, Diasqua Little Sai Wan Cricket Club 0
Pakistan HKG Innings
Player NameRB
Zeeshan Ali
not out5914
Hafeez Khan
not out1812
Total77(0 wkts; 4.2 ovs)
Hong Kong Premier League One-Day Tournament

TeamMWLPTNRR
PAHKG32141.540
HKGCC21030.852
USRC3113-1.798
KOW21122.627
DLSWC2020-2.004
Full Table