आंकड़े : वनडे में दूसरी बार शीर्ष तीन के सभी बल्लेबाज़ों ने लगाया शतक
ग्रीन ने 47 गेंदों पर शतक जड़ कर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, वहीं मुल्डर के नाम भी एक अनचाहा आंकड़ा आया
मकाय में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ़्रीका के बीच तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों ने एक विशालकाय स्कोर खड़ा करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए और ध्वस्त किए। मेज़बान टीम और उसके बल्लेबाज़ों द्वारा स्थापित किए गए आंकड़ों की एक झलक।
276 - मकाय में साउथ अफ़्रीका को 276 रनों से हार मिली जो कि वनडे में रनों के अंतर के लिहाज़ से उनकी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले उन्हें वनडे में सबसे बड़ी हार 2023 में भारत के ख़िलाफ़ 243 रनों से मिली थी। यह वनडे में रनों के अंतर के लिहाज़ से ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी जीत है, वनडे में सबसे बड़ी जीत उन्होंने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ 2023 में 309 रनों से हासिल की थी।
ऑस्ट्रेलिया की 276 रनों से जीत पूर्ण सदस्य देशों द्वारा वनडे में चौथी सबसे बड़ी जीत है। पहले दोनों स्थान पर भारत काबिज़ है जबकि तीसरे स्थान पर न्यूज़ीलैंड है।
431 पर 2 - साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया का यह टोटल वनडे की एक पारी में उनका दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। वनडे में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर भी साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ ही है जब 2006 में, जोहैनेसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट के नुक़सान पर 434 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया का यह टोटल ऑस्ट्रेलिया में वनडे में सर्वोच्च स्कोर है और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ यह दूसरा सर्वोच्च वनडे स्कोर है।
2 - रविवार को खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सभी शीर्ष तीन बल्लेबाज़ों ने शतक जड़ा। ट्रैविस हेड (142), मिचेल मार्श (100) और कैमरन ग्रीन (118*)। ऐसा वनडे में सिर्फ़ दूसरी बार हुआ है। ऐसा पहली बार जोहैनेसबर्ग में 2015 में हुआ था जब साउथ अफ़्रीका के शीर्ष तीनों बल्लेबाज़ों ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ शतक जड़ा था।
47 ग्रीन ने अपना पहला वनडे शतक जड़ने के लिए 47 गेंद लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज़ शतक है। इस मामले में ग्रीन ग्लेन मैक्सवेल से पीछे हैं जिन्होंने दिल्ली में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ 2023 वनडे विश्व कप में 40 गेंदों पर शतक जड़ा था।
ग्रीन का 47 गेंदों में शतक साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सबसे तेज़ शतक है, ऐसा करते हुए उन्होंने मैथ्यू हेडन द्वारा 66 गेंदों पर लगाए गए शतक को पछाड़ दिया है।
250 ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी हेड और मार्श के बीच पहले विकेट के लिए 250 रनों की साझेदारी हुई जो कि वनडे में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पांचवीं सबसे बड़ी सलामी साझेदारी है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया की ओर से किसी भी विकेट के लिए 200 से अधिक रनों की साझेदारी मैक्सवेल और पैट कमिंस के बीच आठवें विकेट के लिए 2023 में मुंबई में हुई थी।
22 वर्ष और 2 दिन - कूपर कॉनली ने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पंजा निकाला तब वह 22 वर्ष और 2 दिन के थे, लिहाज़ा वह अब वनडे में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पंजा निकालने वाले सबसे युवा गेंदबाज़ हैं।
5/22 - कॉनली द्वारा 22 रन देकर लिए गए पांच विकेट एक वनडे पारी में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़ा है। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा ब्रेड हॉग के नाम था जिन्होंने 2005 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 32 रन देकर पांच विकेट लिए थे।
431 ऑस्ट्रेलिया के पहले तीन विकेटों ने मिलकर 431 रन जोड़े जो कि वनडे में दूसरा सर्वोच्च है, इस मामले में केवल साउथ अफ़्रीका उनसे आगे है जिनके पहले तीन विकेटों ने 2015 में मिलकर 439 रन जोड़े थे।
12.14 - एलेक्स कैरी और ग्रीन के बीच 164 रनों की साझेदारी के दौरान 12.14 के रन रेट से रन आए जो कि कम से कम 150 रनों की साझेदारी में किसी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी द्वारा सर्वाधिक रन रेट से बनाए गए रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड मैक्सवेल और शेन वॉट्सन के नाम था जिन्होंने 2015 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 11.70 के रन रेट से 160 रन बनाए थे।
13.28 -वियान मुल्डर ने तीसरे वनडे में 13.28 की इकॉनमी से रन दिए, जो कि वनडे की एक पारी में छह या उससे ज़्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज़ों में दूसरी सबसे ख़राब इकॉनमी है। सबसे ख़राब इकॉनमी केविन ओ'ब्रयान की है जिन्होंने 2015 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 13.57 की इकॉनमी से रन ख़र्च किए थे।