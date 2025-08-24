आंकड़े : वनडे में दूसरी बार शीर्ष तीन के सभी बल्लेबाज़ों ने लगाया शतक

5/22 - कॉनली द्वारा 22 रन देकर लिए गए पांच विकेट एक वनडे पारी में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़ा है। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा ब्रेड हॉग के नाम था जिन्होंने 2005 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 32 रन देकर पांच विकेट लिए थे।