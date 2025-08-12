ICC रैंकिंग : इक़बाल को पछाड़ शीर्ष T20I गेंदबाज़ बनीं सदरलैंड
भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर बरक़रार हैं
पाकिस्तान की सादिया इक़बाल फ़ॉर्म में आई गिरावट के चलते ICC की महिला T20I रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड से पिछड़ गई हैं और सदरलैंड ने अपने करियर में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
सदरलैंड ने मार्च से ही कोई T20I मुक़ाबला नहीं खेला है लेकिन 736 रेटिंग अंक उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। बाएं हाथ की स्पिनर इक़बाल अब भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इक़बाल ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में दो ही विकेट हासिल किए थे।
इस बीच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहतरीन प्रदर्शन कर आयरलैंड की ओर्ला प्रेंडरगैस्ट रैंकिंग में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चली हैं।
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2-1 से सीरीज़ जीत मैं प्रेंडरगैस्ट ने 135.84 से 144 रन बनाए थे और उन्होंने चार विकेट भी हासिल किए थे। इस प्रदर्शन के चलते प्रेंडरगैस्ट को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया था। प्रेंडरगैस्ट बल्लेबाज़ी रैंकिंग में आठ पायदान की छलांग के साथ 19वें स्थान पर पहुंच गई हैं।
सीरीज़ हार के बावजूद पाकिस्तान की ओर से मुनीबा अली (32वां स्थान) और फ़ातिमा सना (59वां स्थान) की रैंकिंग में सुधार हुआ है।