ख़बरें

बुची बाबू टूर्नामेंट खेलेंगे पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़

मुंबई की टीम में म्हात्रे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरफ़राज और मुशीर भी करेंगे वापसी

ESPNcricinfo स्टाफ़
14-Aug-2025 • 14 mins ago
Prithvi Shaw finally got his Ranji Trophy campaign started, Bengal vs Mumbai, Ranji Trophy, 1st day, Kolkata, February 2, 2024

पृथ्वी शॉ इस घरेलू सीज़न में महाराष्ट्र की तरफ़ से खेलेंगे  •  Cricket Association of Bengal

पृथ्वी शॉ ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट के लिए महाराष्ट्र की टीम से खेलने का फ़ैसला किया था और इसके लिए उन्हें मुंबई की टीम की तरफ़ से NOC भी मिल गया था। अब उन्हें आठ अगस्त से नौ सितंबर तक चेन्नई में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की 17 सदस्यीय टीम में चयनित किया गया है।
जुलाई में शॉ ने मुंबई की टीम को छोड़कर महाराष्ट्र की टीम में शामिल होने का फ़ैसला लिया था। महाराष्ट्र की तरफ़ से यह उनका पहला टूर्नामेंट होगा। गौरतलब है कि 2024-25 के सीज़न में शॉ को ख़राब फ़िटनेस और अनुशासन की कमी के चलते मुंबई की रणजी टीम से बाहर किया गया था।
इस टूर्नामेंट की महाराष्ट्र की कप्तानी अंकित बावने करेंगे। 17 सदस्यीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को भी चुना गया है। गायकवाड़ IPL 2025 में चोटिल हो गए थे और उस कारण से उन्हें टूर्नामेंट के बीच में ही बाहर होना पड़ा था। उस चोट के बाद यह उनका पहला टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड में भारत की टेस्ट सीरीज़ से पहले इंडिया ए के लिए एक इंट्रा-स्क्वाड वार्म-अप मैच में भी हिस्सा लिया था।
हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गायकवाड़ और विकेटकीपर सौरभ नवाले, इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की तरफ़ से पहला मैच खेलने के बाद बेंगलुरु में होने वाली दलीप ट्रॉफ़ी के लिए वेस्ट ज़ोन टीम से जुड़ सकते हैं। वेस्ट ज़ोन की टीम दलीप ट्रॉफ़ी में सीधे सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर चुकी है। उनका पहला मैच चार सितंबर को खेला जाएगा।

आयुष म्हात्रे को मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

हाल ही में भारतीय अंडर 19 टीम के इंग्लैंड दौरे पर आयुष म्हात्रे ने कप्तानी की थी। अब उन्हें बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई की टीम की कमान सौंपी गई है। 18 वर्षीय म्हात्रे ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। उस दौरान वह चोटिल गायकवाड़ की जगह पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल किया गया था। इंग्लैंड में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, जहां उन्होंने अंडर-19 टेस्ट में चार पारियों में 340 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे।
बुची बाबू टूर्नामेंट के लिए मुंबई की टीम में सरफ़राज़ ख़ान और उनके भाई मुशीर भी शिरक़त करेंगे। मुशीर को पिछले साल सितंबर में एक सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें उनकी गर्दन में चोट आई थी। इस कारण से वह मुंबई के लिए घरेलू सीज़न में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस चोट के बाद उन्होंने IPL में वापसी की थी, जहां उन्होंने क्वालिफ़ायर 1 हिस्सा लिया था, जहां उनकी टीम का हार का सामना करना पड़ा था।
महाराष्ट्र : अंकित बावने (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, सिद्धेश वीर, सचिन धास, अर्शिन कुलकर्णी, हर्षल काटे, सिद्धार्थ म्हात्रे, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप डाढे, विक्की ओस्तवाल, हितेश वलुंज, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हंगरगेकर।
मुंबई: आयुष म्हात्रे (कप्तान), मुशीर ख़ान, दिव्यांश सक्सेना, सरफ़राज़ ख़ान, सुवेद पारकर (उपकप्तान), प्रज्ञानेश कंपीलेवर, हर्ष आघव, सैराज पाटिल, आकाश पारकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), श्रेयस गुरव, यश दीचोलकर, हिमांशु सिंह, रॉस्टन डायस, सिल्वेस्टर डिसूज़ा, इरफ़ान उमैर
