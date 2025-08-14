बुची बाबू टूर्नामेंट खेलेंगे पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़

जुलाई में शॉ ने मुंबई की टीम को छोड़कर महाराष्ट्र की टीम में शामिल होने का फ़ैसला लिया था। महाराष्ट्र की तरफ़ से यह उनका पहला टूर्नामेंट होगा। गौरतलब है कि 2024-25 के सीज़न में शॉ को ख़राब फ़िटनेस और अनुशासन की कमी के चलते मुंबई की रणजी टीम से बाहर किया गया था।

हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गायकवाड़ और विकेटकीपर सौरभ नवाले, इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की तरफ़ से पहला मैच खेलने के बाद बेंगलुरु में होने वाली दलीप ट्रॉफ़ी के लिए वेस्ट ज़ोन टीम से जुड़ सकते हैं। वेस्ट ज़ोन की टीम दलीप ट्रॉफ़ी में सीधे सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर चुकी है। उनका पहला मैच चार सितंबर को खेला जाएगा।

आयुष म्हात्रे को मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

महाराष्ट्र : अंकित बावने (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, सिद्धेश वीर, सचिन धास, अर्शिन कुलकर्णी, हर्षल काटे, सिद्धार्थ म्हात्रे, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप डाढे, विक्की ओस्तवाल, हितेश वलुंज, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हंगरगेकर।