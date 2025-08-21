मैच (18)
ख़बरें

भारतीय स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

सुल्ताना ने भारत के लिए 66 वनडे विकेट हासिल किए और दो वनडे वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया

ESPNcricinfo स्टाफ़
21-Aug-2025 • 4 hrs ago
Gouher Sultana bowls, India v Sri Lanka, Women's World Twenty20 2014, Group B, Sylhet, March 24, 2014

Gouher Sultana ने भारत के लिए 50 वनडे और 37 T20I खेले  •  Pal Pillai/ICC/Getty Images

भारतीय बाएं हाथ की स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया, 2008 में डेब्यू करने वालीं सुल्ताना ने भारत के लिए अंतिम बार अप्रैल 2014 में खेला था। उन्होंने भारत के 50 वनडे और 37 T20I खेले। इसके सुल्ताना ने 10 वर्ष बाद 2024 में WPL के ज़रिए शीर्ष स्तर के क्रिकेट में वापसी की और उन्होंने 2025 के संस्करण में भी खेला।
अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए संन्यास की घोषणा करते सुल्ताना ने कहा, "भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात रही है। हर विकेट, फ़ील्ड पर लगाई गई हर एक डाइव, टीम की साथियों के साथ हर एक हडल का मुझे इस स्तर का क्रिकेटर और इंसान बनाने में योगदान है।"
19.39 की औसत से सुल्ताना के नाम कुल 66 ODI विकेट हैं। यह इस प्रारूप में 50 विकेट लेने वाले किसी भारतीय भी गेंदबाज़ द्वारा तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत है।
सुल्ताना ने 2009 और 2013 में कुल दो वनडे वर्ल्ड कप खेले, जिसमें उन्होंने 11 मैचों में 30.58 की औसत से कुल 12 विकेट चटकाए। उन्होंने 2009 से 2014 के बीच कुल तीन T20 वर्ल्ड कप भी खेले, जिसमें उन्होंने 5.81 की इकॉनमी से सात विकेट हासिल किए।
उच्च स्तरीय क्रिकेट से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद 2024 के WPL सीज़न से पहले उन्हें यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) ने अपने दल में शामिल किया। उन्होंने उस सीज़न दो मैच में कुल पांच ओवर डाले लेकिन उन्हें विकेट हासिल नहीं हुआ। अगले सीज़न उन्होंने UPW के लिए दो मैच खेले लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक ओवर की गेंदबाज़ी की।
2024 में वापसी के बाद सुल्ताना ने ESPNcricinfo से कहा था, "जिस सीज़न में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी मैं सबकुछ छोड़ने का सोचा करती थी। लेकिन जैसे ही मैं सबकुछ छोड़ने वाली होती थी तभी मेरे मन में यह ख़्याल आता कि इस तरह से अंत करना सही नहीं होगा, मैं अपनी तरह से करियर का अंत करना चाहती थी। यह किसी को साबित करने के लिए नहीं था, लेकिन मुझे खेलने में मज़ा आता था और अभी भी मैं खेलने का लुत्फ़ उठाती हूं, यही वजह है कि मैं आज भी क्रिकेट खेल रही हूं।"
37 वर्षीय सुल्ताना BCCI की लेवल 2 कोच भी हैं।
