भारतीय स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

सुल्ताना ने 2009 और 2013 में कुल दो वनडे वर्ल्ड कप खेले, जिसमें उन्होंने 11 मैचों में 30.58 की औसत से कुल 12 विकेट चटकाए। उन्होंने 2009 से 2014 के बीच कुल तीन T20 वर्ल्ड कप भी खेले, जिसमें उन्होंने 5.81 की इकॉनमी से सात विकेट हासिल किए।

उच्च स्तरीय क्रिकेट से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद 2024 के WPL सीज़न से पहले उन्हें यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) ने अपने दल में शामिल किया। उन्होंने उस सीज़न दो मैच में कुल पांच ओवर डाले लेकिन उन्हें विकेट हासिल नहीं हुआ। अगले सीज़न उन्होंने UPW के लिए दो मैच खेले लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक ओवर की गेंदबाज़ी की।