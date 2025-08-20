चोटों से जूझने के बाद वापसी के लिए तैयार हैं उमरान मलिक

25 साल के मलिक बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले राउंड में नहीं खेल रहे हैं, जो 18 अगस्त को चेन्नई में शुरू हुआ। लेकिन वह दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के ख़िलाफ़ 22 अगस्त से खेलेंगे। मलिक आख़िरी बार IPL 2024 में खेलते दिखे थे। हैमस्ट्रिंग और कूल्हे की चोट से उबरने के बाद उन्हें लगता है कि उनका शरीर घरेलू क्रिकेट की कठिनाईयों को झेलने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, "मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। मैं सात-आठ महीने चोटिल भी था। वह एक मुश्किल दौर था। लेकिन अब वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाल ही में कश्मीर में काफ़ी लाल गेंद की क्रिकेट और T20 मैच खेले हैं। वह हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप था। हम बुची बाबू [टूर्नामेंट] के लिए चेन्नई आए। मैं अभी जितने मैच खेल सकूं, उतना अच्छा है। यह मेरे शरीर के वर्कलोड के लिए अच्छा है। मैं वापसी कर चुका हूं और इस सीजन अच्छा करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है।"

रीहैब के दौरान मलिक ने करीब छह महीने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE), बेंगलुरु में बिताए और उनकी टीम के साथ काम किया, जिन्हें वह अपनी फ़िटनेस वापसी का श्रेय भी देते हैं।

मलिक कहते हैं कि वे 'तीन-चार नए वैरिएशन' पर काम कर रहे हैं • AFP/Getty Images

उन्होंने कहा, "निशांत [बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच] मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी [राम युवराज, फ़िज़ियो] सर और सुरेश [राठौड़, फ़िज़ियो] सर और [वीवीएस] लक्ष्मण [CoE प्रमुख] सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी ज़रूरत थी। BCCI का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने ख़ुद को मज़बूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।"

मलिक ने पहली बार 2022 IPL में सबका ध्यान खींचा था, जब उन्होंने 156.9 किमी/घंटे की रफ़्तार से गेंद फेंकी और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 14 मैचों में 22 विकेट लिए। उसी साल उन्हें भारत की सीमित ओवर टीमों में जगह मिली, लेकिन इसके बाद से चोटों ने लगातार उनके करियर को प्रभावित किया है। मलिक इस घरेलू सीज़न के दौरान भारतीय टीम में फिर से वापसी करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "अब मैं पूरी लय में गेंदबाज़ी कर सकता हूं। मैं स्पोर्ट्समैन हूं और सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देता। दरअसल, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं बस अपने शरीर को चोट से बचाना चाहता हूं और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं और यही मेरा लक्ष्य है। इस बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है कि मैं रणजी ट्रॉफ़ी में भी खेलूंगा और उम्मीद है कि वहां विकेट्स लेकर वापसी करूंगा।"

मलिक, अभिषेक नायर के साथ क़रीबी से काम कर रहे हैं • Associated Press

IPL 2025 से बाहर होने के बाद भी मलिक KKR के साथ बने रहे और रीहैब जारी रखा। उन्होंने कहा, "जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार मेरा सपोर्ट कर रही है। वे अच्छे कैंप्स लगा रहे हैं। मैं मिथुन मन्हास [JKCA के क्रिकेट और ऑपरेशन्स हेड] से बात करता रहता हूं। मैं सिंपल चीज़ें करता हूं और जैसे पहले बॉलिंग करता था, वैसा ही करता हूं।