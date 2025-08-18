एशिया कप चयन: क्या गिल और श्रेयस की होगी वापसी?

अगले साल फ़रवरी में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारी एशिया कप के साथ शुरू हो जाएगी, जो 9 सितंबर से UAE में खेला जाएगा। मंगलवार को अजित आगरकर के नेतृत्व में चयन समिति टीम इंडिया का ऐलान करने जा रही है, जिसमें कई अहम खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। इस चयन से ये भी पता चल जाएगा कि विश्व कप की योजनाओं के मद्देनज़र टीम इंडिया कैसी रहने वाली है।

गिल या जायसवाल की वापसी?

इसी साल की शुरुआत में जनवरी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भारत ने अपनी आख़िरी T20I सीरीज़ खेली थी, जिसमें अभिषेक का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। उस सीरीज़ के दौरान उन्होंने 219.68 के अद्भुत स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए थे जिसमें वानखेड़े पर 54 गेंदों में 135 रन की पारी शामिल है। अभिषेक एक उपयोगी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ भी हैं।

दूसरी ओर सैमसन की बात करें तो चोट और निरंतरता की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या रही है। IPL में वह चोट की वजह से नौ ही मैच खेल पाए थे और उससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में उन्हें जोफ़्रा आर्चर की हार्ड लेंथ गेंदों ने काफ़ी तंग किया था। लेकिन उससे पहले साउथ अफ़्रीका दौरे पर और घर में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने कमाल का फ़ॉर्म दिखाया था, सैमसन ने उस दौरान पांच पारियों में तीन शतक लगाए थे।

जायसवाल पिछले साल T20 विश्व कप में भी भारतीय दल में बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल थे। जबकि गिल ट्रैवेलिंग रिज़र्व थे, लेकिन उसके बाद ज़िम्बाब्वे दौरे पर सूर्यकुमार यादव की ग़ैरमौजूदगी में वह कप्तान थे और श्रीलंका दौरे पर टीम के उप-कप्तान भी रहे थे।

श्रेयस अय्यर के लिए IPL 2025 लाजवाब रहा था • Associated Press

श्रेयस और तिलक में टक्कर

सूर्या, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल का खेलना तो तय है लेकिन इसके बावजूद मध्यक्रम में दो जगह ख़ाली है या अगर बल्लेबाज़ी गहराई को और मज़बूत किया जाए तो तीन जगह भी हो सकती है।

नंबर-3 स्थान के लिए तिलक वर्मा और श्रेयस के बीच ज़ोरदार प्रतिस्पर्धा हो सकती है। जिस तरह अभिषेक और सैमसन ने हालिया समय में प्रभावित किया है, वैसे ही तिलक ने भी साउथ अफ़्रीका दौरे पर दो शतक के साथ 198.48 के स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए थे, हालांकि IPL में उनका प्रदर्शन साधारण रहा था।

दूसरी ओर श्रेयस ने IPL 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने 175.07 के स्ट्राइक रेट से 600+ रन बनाए थे, और वह IPL इतिहास के सिर्फ़ तीसरे ऐसे बल्लेबाज़ थे जिन्होंने एक सीज़न में 175+ के स्ट्राइक रेट से 600 या उससे ज़्यादा रन बनाए हों। क्रिस गेल ने 2011 और सूर्या ने 2023 के IPL सीज़न में ऐसा कारनामा किया था। स्पिनर्स के ख़िलाफ़ उनकी ताक़त उन्हें UAE की परिस्थितियों में भारतीय दल में जगह दिला सकती है।

तिलक और श्रेयस दोनों ही नंबर-3 के दावेदार हैं, ऐसे में भारत एक ऐसे विकेटकीपर की ओर भी देख सकता है जो फ़िनिशर का काम अंजाम दे सके। ऐसी स्थिति में जितेश शर्मा का नाम ध्रुव जुरेल से ऊपर हो सकता है, RCB के लिए उन्होंने IPL 2025 में यही भूमिका बेहतरीन अंदाज़ में निभाई थी।

वरुण चक्रवर्ती ने इस साल मिले मौक़े को दोनों हाथों से भुनाया था • Associated Press

वरुण या कुलदीप या फिर दोनों?

कुलदीप भारत की पिछली T20I सीरीज़ चोट से उबरने की वजह से नहीं खेल पाए थे। उनकी ग़ैरमौजूदगी में वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए साीरीज़ में 7.66 की इकॉनमी से 14 विकेट झटके थे।

इस प्रदर्शन के दम पर चक्रवर्ती ने भारतीय वनडे टीम में भी जगह बना ली थी और चैंपियंस ट्रॉफ़ी विजेता दल का हिस्सा रहे थे। UAE में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफ़ी में चक्रवर्ती और कुलदीप दोनों ही टीम इंडिया का हिस्सा थे।

चक्रवर्ती और कुलदीप दोनों ही अगर एक बार फिर प्लेइंग-XI का हिस्सा होते हैं तो फिर भारत या तो एक बल्लेबाज़ कम खिलाएगा या फिर एक ही विशेषज्ञ सीमर के साथ जाएगा और हार्दिक दूसरा विकल्प हो सकते हैं।

बुमराह और अर्शदीप के साथ कौन?

अगर जसप्रीत बुमराह फ़िट हैं तो वह और अर्शदीप सिंह दोनों ही तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में सीधे शामिल होंगे। अर्शदीप भारत के लिए सर्वाधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। ऐसे में तीसरे सीमर की दौड़ में IPL 2025 के पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा सबसे आगे हैं। हर्षित का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20I डेब्यू कनकशन सब्सटीट्यूट के तौर पर हुआ था जब शिवम् दुबे को चोट लगी थी, उन्होंने इस मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए तीन विकेट निकाले थे।

दुबे, पराग या रिंकू - कौन मारेगा बाज़ी?

नीतीश कुमार रेड्डी फ़िलहाल चोट से उबर रहे हैं और उनकी उपलब्धता पर संदेह है। लिहाज़ा वॉशिंगटन सुंदर, शिवम् दुबे, रियान पराग और रिंकू सिंह के बीच UAE का टिकट पाने की होड़ रहेगी। हालांकि इनमें रिंकू की संभावना कम मालूम पड़ती है, क्योंकि चयनकर्ता चाहेंगे कि किसी ऐसे बल्लेबाज़ को शामिल किया जाए जो गेंदबाज़ी विकल्प भी हो।

पिछले दो साल से दुबे टीम इंडिया के लिए T20I में लगातार खेल रहे हैं, और IPL 2025 में भी वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे। दूसरी तरफ़ पराग इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे लेकिन अब वह फ़िट हैं और वापसी के लिए तैयार हैं।